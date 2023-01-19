https://ukraina.ru/20230119/1042783849.html

Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и Аваков

Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и Аваков - 19.01.2023 Украина.ру

Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и Аваков

Бывший член украинских добровольческих батальонов Михаил Майман заявил в своем видеообращении, что за гибелью министра внутренних дел Дениса Монастырского стоит его предшественник на этом посту Арсен Аваков, а также ОПГ "Химпром"

2023-01-19T17:07

2023-01-19T17:07

2023-01-19T17:07

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Майман, имеющий судимости, в прошлом участвовал в так называемой антитеррористической операции в Донбассе, после чего продолжил зарабатывать на организации нацбатальонов, привлекая для этого деньги бизнесменов и преступных сообществ. По его версии, авиакатастрофа, в которой погибли первые лица украинского МВД, была спецоперацией, организованной с подачи Авакова ОПГ "Химпром", лидером которой считается Егор Бурков. В этом деле также замешан глава Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов, полагает Майман. Самого Маймана до недавнего времени также обвиняли в связях с "химпромовцами". В украинских СМИ утверждалось, что после начала российской спецоперации Майман привлек через Буркова в батальон "Архангелы Михаила" около 1 млн долларов для того, чтобы члены этого формирования "крышевали" наркоторговлю в новых обстоятельствах, ведь основные нарколаборатории этой группировки располагались в контролируемой Киевом части Донбасса. Майман же эти деньги, по его словам, потратил на некую "гуманитарную помощь", при этом его подозревают в торговле оружием, боеприпасами, той же "гуманитаркой" и конфискованными у населения транспортными средствами на нужды военных. Среди присвоенных и перепроданных Майманом авто числится даже бронеавтомобиль "Тигр".После скандала, Майман был изгнан из рядов батальона и даже был дважды задержан, однако каждый раз выходил на свободу, где остается пребывать и поныне. Официально ему вменяют статью за похищение и вымогательство оружия.В среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области во двор детского сада упал вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и другие сотрудники МВД.По уточненным данным всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Раненых - 25, среди них - 11 несовершеннолетних.СБУ рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность вертолета, погодные условия, а также "умышленное уничтожение".Также в сети выдвинули версию, согласно которой вертолет с министром был сбит из ПЗРК. Хакер "Джокер ДНР" сообщил, что санкцию на ликвидацию Монастырского мог отдать лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

https://ukraina.ru/20230119/1042765254.html

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новости, денис монастырский, украина, новости украины, опг, наркотрафик, мвд, арсен аваков