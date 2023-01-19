Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и Аваков - 19.01.2023 Украина.ру
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Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и Аваков
Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и Аваков - 19.01.2023 Украина.ру
Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и Аваков
Бывший член украинских добровольческих батальонов Михаил Майман заявил в своем видеообращении, что за гибелью министра внутренних дел Дениса Монастырского стоит его предшественник на этом посту Арсен Аваков, а также ОПГ "Химпром"
2023-01-19T17:07
2023-01-19T17:07
новости
денис монастырский
украина
новости украины
опг
наркотрафик
мвд
арсен аваков
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Майман, имеющий судимости, в прошлом участвовал в так называемой антитеррористической операции в Донбассе, после чего продолжил зарабатывать на организации нацбатальонов, привлекая для этого деньги бизнесменов и преступных сообществ. По его версии, авиакатастрофа, в которой погибли первые лица украинского МВД, была спецоперацией, организованной с подачи Авакова ОПГ "Химпром", лидером которой считается Егор Бурков. В этом деле также замешан глава Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов, полагает Майман. Самого Маймана до недавнего времени также обвиняли в связях с "химпромовцами". В украинских СМИ утверждалось, что после начала российской спецоперации Майман привлек через Буркова в батальон "Архангелы Михаила" около 1 млн долларов для того, чтобы члены этого формирования "крышевали" наркоторговлю в новых обстоятельствах, ведь основные нарколаборатории этой группировки располагались в контролируемой Киевом части Донбасса. Майман же эти деньги, по его словам, потратил на некую "гуманитарную помощь", при этом его подозревают в торговле оружием, боеприпасами, той же "гуманитаркой" и конфискованными у населения транспортными средствами на нужды военных. Среди присвоенных и перепроданных Майманом авто числится даже бронеавтомобиль "Тигр".После скандала, Майман был изгнан из рядов батальона и даже был дважды задержан, однако каждый раз выходил на свободу, где остается пребывать и поныне. Официально ему вменяют статью за похищение и вымогательство оружия.В среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области во двор детского сада упал вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и другие сотрудники МВД.По уточненным данным всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Раненых - 25, среди них - 11 несовершеннолетних.СБУ рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность вертолета, погодные условия, а также "умышленное уничтожение".Также в сети выдвинули версию, согласно которой вертолет с министром был сбит из ПЗРК. Хакер "Джокер ДНР" сообщил, что санкцию на ликвидацию Монастырского мог отдать лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
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новости, денис монастырский, украина, новости украины, опг, наркотрафик, мвд, арсен аваков
Новости, Денис Монастырский, Украина, Новости Украины, ОПГ, наркотрафик, МВД, Арсен Аваков

Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и Аваков

17:07 19.01.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Арсен АваковАрсен Аваков
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Арсен Аваков
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Бывший член украинских добровольческих батальонов Михаил Майман заявил в своем видеообращении, что за гибелью министра внутренних дел Дениса Монастырского стоит его предшественник на этом посту Арсен Аваков, а также ОПГ "Химпром"
Майман, имеющий судимости, в прошлом участвовал в так называемой антитеррористической операции в Донбассе, после чего продолжил зарабатывать на организации нацбатальонов, привлекая для этого деньги бизнесменов и преступных сообществ.
По его версии, авиакатастрофа, в которой погибли первые лица украинского МВД, была спецоперацией, организованной с подачи Авакова ОПГ "Химпром", лидером которой считается Егор Бурков. В этом деле также замешан глава Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов, полагает Майман.

"Монастырский занял непримиримую позицию в борьбе с наркотрафиком. Он мешал, его убрали, чтобы освободить место и вернуть Арсена Авакова, при котором расцвел "Химпром" и стал самой влиятельной нарко-ОПГ в Восточной Европе", - сказал он.

Самого Маймана до недавнего времени также обвиняли в связях с "химпромовцами". В украинских СМИ утверждалось, что после начала российской спецоперации Майман привлек через Буркова в батальон "Архангелы Михаила" около 1 млн долларов для того, чтобы члены этого формирования "крышевали" наркоторговлю в новых обстоятельствах, ведь основные нарколаборатории этой группировки располагались в контролируемой Киевом части Донбасса.
Майман же эти деньги, по его словам, потратил на некую "гуманитарную помощь", при этом его подозревают в торговле оружием, боеприпасами, той же "гуманитаркой" и конфискованными у населения транспортными средствами на нужды военных. Среди присвоенных и перепроданных Майманом авто числится даже бронеавтомобиль "Тигр".
После скандала, Майман был изгнан из рядов батальона и даже был дважды задержан, однако каждый раз выходил на свободу, где остается пребывать и поныне. Официально ему вменяют статью за похищение и вымогательство оружия.
В среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области во двор детского сада упал вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и другие сотрудники МВД.
По уточненным данным всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Раненых - 25, среди них - 11 несовершеннолетних.
СБУ рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность вертолета, погодные условия, а также "умышленное уничтожение".
Также в сети выдвинули версию, согласно которой вертолет с министром был сбит из ПЗРК. Хакер "Джокер ДНР" сообщил, что санкцию на ликвидацию Монастырского мог отдать лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Елена Зеленская Давос
10:22
Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сетьБританские читатели издания Daily Mail сочли слезы Елены Зеленской наигранными, . А именно так она отреагировала во время присутствия на Давосском форуме на новость о падении вертолета с руководством МВД Украины на здание детского сада в Броварах 18 января
 
НовостиДенис МонастырскийУкраинаНовости УкраиныОПГнаркотрафикМВДАрсен Аваков
 
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17:07Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и Аваков
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