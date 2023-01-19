https://ukraina.ru/20230119/1042781818.html

Грекокатолики и Почаевская лавра, помощь британцам. Главное на Украине на 16:00 19 января

Грекокатолики и Почаевская лавра, помощь британцам. Главное на Украине на 16:00 19 января - 19.01.2023 Украина.ру

Грекокатолики и Почаевская лавра, помощь британцам. Главное на Украине на 16:00 19 января

Украинские грекокатолики захотели проводить службы в Почаевской лавре. Украинские чиновники консультируют британцев по борьбе с "русскими хакерами"

2023-01-19T16:12

2023-01-19T16:12

2023-01-19T17:17

хроники

эксклюзив

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Украинская грекокатолическая церковь хочет получить право проводить богослужения в Почаевской лавре, которую сейчас занимает Украинская православная церковь. Об этом заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук в интервью «Украинской правде».«Так же мы говорим и о Почаевской лавре. Мы не хотим сегодня предъявлять какие-то имущественные претензии кому-то. Но мы говорим, что это исторически большой духовный центр нашей церкви. Исследователи киевского христианства в Речи Посполитой говорят, что когда-то была неписаная договоренность между православными в Киево-Печерской лавре и грекокатоликами в Почаевской лавре относительно печати литургических книг. То, что печатали в Почаеве мы, того уже не печатали православные в Киево-Печерской лавре. Почему? Потому что теми книгами мы обменивались. Почаевская лавра была уникальным центром музыкальной культуры, духовной, религиозной и международной. Очевидно, когда уния была ликвидирована, то российские цари превратили Почаев в пограничный форпост. А советская власть специально Почаевскую лавру с её территорией присоединила к Тернопольской области. Для того чтобы уничтожить унию в Галичине. Поэтому вот те, которые будут принимать решение, кому дать доступ для возможности молиться, должны учитывать, что Почаевская лавра имеет историческое отношение к нашей церкви», — заявил Шевчук.При этом он сказал, что пока не было каких-то «конкретных шагов» по изменению статуса Почаевской лавры. В то же время он добавил, что УГКЦ не подвергает сомнению право собственности государства, но хочет иметь доступ к этой святыне.С ноября минувшего года усилилось давление на Украинскую православную церковь. Сотрудники Службы безопасности Украины. В храмах и монастырях УПЦ, в том числе и в Почаевской лавре, прошли обыски.В последний день 2022 года, 31 декабря, власть не продлила договор аренды храмов в Верхней лавре в Киеве с УПЦ. В итоге 7 января службу в Успенском храме, восстанавливавшемся в том числе и на средства УПЦ, провела раскольничья структура Православная церковь Украины.Почаевская лавра была основана в XIII веке монахами Киево-Печерской лавры. По одной версии, монахи бежали от нашествия монголо-татарского войска, по другой — монахи пришли в скит, основанный греческим монахом с Афона Мефодием.Первое летописное упоминание монастыря датируется 1527 годом. В 1597 году монастырь получил в дар от местной помещицы Анны Гойской значительные земельные угодья, имения и чудотворный образ Божьей Матери. В 1649 году на средства Фёдора и Евы Домашевских построен новый каменный храм монастыря.Расцвет монастыря приходится на первую половину XVII века в связи с деятельностью игумена Иоанна Железа, также известного как Иов Почаевский. Согласно преданию, 2 августа 1675 года Богородица защитила сбежавшихся в монастырь местных жителей от пятидесятитысячного турецко-татарского войска, которым руководил хан Нурредин.Согласно легенде, во время чтения акафиста перед Почаевской иконой Божьей Матери на небе вдруг расступились тучи, и над собором появилась сама Богородица в блестящем сиянии, окружённая ангелами, а рядом с ней молящийся Иов Почаевский. Татары приняли небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять в Богородицу и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен. Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру.В 1713 году монастырь польские власти отобрали у православных и передали грекокатоликам. Позже в монастыре был построен ряд храмов. В 1831 году после подавления польского восстания монастырь указом императора Николая I вернули православным. В 1833 году монастырь получил статус лавры с присвоением ей четвёртого места в числе тех, что существовали в Российской империи.Украинская грекокатолическая церковь активно поддерживает украинских националистов. При этом некоторые иерархи церкви делают в том числе и русофобские высказывания. Одновременно руководство УГКЦ давит на руководство Католической церкви, вынуждая то принять украинскую сторону.«Вы вспомнили моего сына. Владыка, митрополит Борис Гудзяк (митрополит Филадельфийский, президент Украинского католического университета, член "Пласта". —Ред.), занёс папе римскому фотографию моего сына с моим телефоном. И там написано, что это внук историка, внук генерации служителей грекокатоликов, который отдал свою жизнь за своих ближних. И несколько дней спустя вышел пресс-релиз Ватикана о том, что Россия является нападавшей, это — война и так далее. До этого времени так не было, но вошли некоторые люди в диалог и папа римский, хоть он уже и старец, изменил понемногу своё мнение», — заявил в декабре 2022 года Михаил Димид — иерарх УГКЦ, член «Пласта», отец погибшего во время СВО украинского националиста Артемия Димида.Он призвал активно выстраивать диалог с отдельными кардиналами Католической церкви и посетовал на то, что нынешний папа римский Франциск — из Латинской Америки — не настроен антикоммунистически и против России.Димид также рассказал о том, как приехал на Украину.«Я прилетел в Киев, и там пограничник мне что-то говорит на русском языке. А я себе думаю: "Почему ты тут на моей земле говоришь не на моём языке?" А откуда это пришло? Это пришло от моих родителей: мы дома говорили только на украинском языке», — заявил этот уроженец Бельгии, отец которого родился под Ивано-Франковском, а мать — в Боснии.Также в интервью Димид рассказал о роли националистической молодёжной организации «Пласт» в УГКЦ.Борьба с хакерамиУкраинские чиновники на этой неделе ездили в Лондон консультировать британские власти по вопросам кибербезопасности, сообщила британская газета The Times.По её данным, в Британии опасаются якобы российских кибератак против критической инфраструктуры страны с использованием «проверенной на Украине тактики»."Существуют опасения, что британская инфраструктура может быть затронута подобной тактикой... Украинские чиновники на этой неделе посетили Лондон, чтобы поделиться информацией о российской тактике и проконсультировать британские власти по кибербезопасности", - сообщило издание.Рассказы о "русских хакерах" - одна из излюбленных тем для политиков и журналистов Запада."Это, наверное, сейчас излюбленное хобби всех в мире в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию. При этом здесь, наверное, уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак. Я не знаю, что является основанием для таких обвинений, мы не располагаем такой информацией", - заявил в мае 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.

https://ukraina.ru/20230119/1042770407.html

https://ukraina.ru/20230119/1042764844.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив