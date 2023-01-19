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Сторонники Украины устроили провокацию на матче российского теннисиста на Australian Open

Сторонники Украины устроили провокацию на матче российского теннисиста на Australian Open - 19.01.2023 Украина.ру

Сторонники Украины устроили провокацию на матче российского теннисиста на Australian Open

Зрители с флагом Украины оскорбляли российского теннисиста Андрея Рублева во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии против финна Эмиля Руусувуори 19 января

2023-01-19T12:54

2023-01-19T12:54

2023-01-19T12:54

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Встреча завершилась победой Рублева.Во втором сете Рублев обратился к судье на вышке из-за оскорблений в свой адрес со стороны зрителей, которые также демонстрировали перед россиянином украинский флаг. Арбитр предложил Рублеву вмешаться, однако россиянин заявил, что флаг его не беспокоит.В начале недели зрители вывесили российский флаг на матче первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Это вызвало недовольство со стороны украинских зрителей, которые обратились по этому поводу к охране и полиции. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко призвал организаторов Australian Open "немедленно применить политику нейтрального флага". После этого Федерация тенниса Австралии запретила зрителям показывать российский и белорусский флаги по ходу Australian Open.Россияне и белорусы, согласно решениям Международной теннисной федерации (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA), допускаются до участия в индивидуальных соревнованиях без каких-либо ограничений, но в нейтральном статусе – без указания страны и без флага. Из всех прошедших после начала специальной военной операции на Украине турниров Большого шлема только организаторы Уимблдона-2022 под давлением правительства Великобритании не допустили российских и белорусских теннисистов до участия в своих соревнованиях.

https://ukraina.ru/20221213/1041769868.html

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новости, спорт, теннис, россия, флаг, провокация, украина