https://ukraina.ru/20230118/1042736871.html
Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех
Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех - 18.01.2023 Украина.ру
Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех
Полиция Киевской области 18 января заявила, что число погибших при падении вертолета на детский сад в Броварах достигло трех
2023-01-18T10:58
2023-01-18T10:58
2023-01-18T10:58
новости
вертолеты
бровары
киевская область
украина
катастрофа
детский сад
погибшие
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Утром в среду, 18 января, на территорию дошкольного учреждения под Киевом рухнул вертолет. Предположительно, он принадлежал Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным властей, ранее заявлялось об одном погибшем.Одной из версий случившегося, как пишут местные СМИ, являются погодные условия, а именно густой туман.
https://ukraina.ru/20230118/1042736245.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вертолеты, бровары, киевская область, украина, катастрофа, детский сад, погибшие
Новости, вертолеты, Бровары, Киевская область, Украина, катастрофа, детский сад, погибшие
Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех
Полиция Киевской области 18 января заявила, что число погибших при падении вертолета на детский сад в Броварах достигло трех