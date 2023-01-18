Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех

Эксперт ответил, какой именно вертолет мог упасть в Броварах Утром 18 января в городе Бровары Киевской области в жилом районе упал вертолет, задев жилой дом и детский сад. По предварительным данным, опубликованным местной полицией, 5 человек пострадало. Однако до сих пор власти молчат о том, чья была машина и что она делала в городе. Свою версию изданию Украина.ру изложил журналист, политолог Василий Стоякин