Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех - 18.01.2023 Украина.ру
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Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех
Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех - 18.01.2023 Украина.ру
Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех
Полиция Киевской области 18 января заявила, что число погибших при падении вертолета на детский сад в Броварах достигло трех
2023-01-18T10:58
2023-01-18T10:58
новости
вертолеты
бровары
киевская область
украина
катастрофа
детский сад
погибшие
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Утром в среду, 18 января, на территорию дошкольного учреждения под Киевом рухнул вертолет. Предположительно, он принадлежал Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным властей, ранее заявлялось об одном погибшем.Одной из версий случившегося, как пишут местные СМИ, являются погодные условия, а именно густой туман.
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новости, вертолеты, бровары, киевская область, украина, катастрофа, детский сад, погибшие
Новости, вертолеты, Бровары, Киевская область, Украина, катастрофа, детский сад, погибшие

Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех

10:58 18.01.2023
 
© ТГ-канал "Реальный Киев | Новости Украина"
© ТГ-канал "Реальный Киев | Новости Украина"
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Полиция Киевской области 18 января заявила, что число погибших при падении вертолета на детский сад в Броварах достигло трех
Утром в среду, 18 января, на территорию дошкольного учреждения под Киевом рухнул вертолет. Предположительно, он принадлежал Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным властей, ранее заявлялось об одном погибшем.
Одной из версий случившегося, как пишут местные СМИ, являются погодные условия, а именно густой туман.
10:56
Эксперт ответил, какой именно вертолет мог упасть в БроварахУтром 18 января в городе Бровары Киевской области в жилом районе упал вертолет, задев жилой дом и детский сад. По предварительным данным, опубликованным местной полицией, 5 человек пострадало. Однако до сих пор власти молчат о том, чья была машина и что она делала в городе. Свою версию изданию Украина.ру изложил журналист, политолог Василий Стоякин
 
НовостивертолетыБроварыКиевская областьУкраинакатастрофадетский садпогибшие
 
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12:00Гибель руководства МВД, атаки ВСУ, условия по переговорам. Главное на Украине на 12:00 18 января
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11:00Как Киссинджер хотел "дружить с Россией"
10:58Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех
10:56Эксперт ответил, какой именно вертолет мог упасть в Броварах
10:53Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом
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