https://ukraina.ru/20230112/1042569986.html

Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем"

Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем" - 12.01.2023 Украина.ру

Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с "горящим Кремлем", передает 12 января РИА Новости

2023-01-12T12:19

2023-01-12T12:19

2023-01-12T12:21

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"Наши оппоненты тешат себя призрачными иллюзиями. Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом", - сказал Шеремет.По его словам, подобные выходки так просто не сойдут с рук киевской власти.Ранее сообщалось, что на главной улице Киева — Крещатике появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий и разбитый московский Кремль. Установила фотозону "Укрпочта".Ранее там же была установлена марка с Крымским мостом. Она появилась после теракта.

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кремль, марка, новости, киев, шеремет