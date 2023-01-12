Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем"
12:19 12.01.2023 (обновлено: 12:21 12.01.2023)
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с "горящим Кремлем", передает 12 января РИА Новости
"Наши оппоненты тешат себя призрачными иллюзиями. Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом", - сказал Шеремет.
По его словам, подобные выходки так просто не сойдут с рук киевской власти.
По его словам, подобные выходки так просто не сойдут с рук киевской власти.
"Националистам, засевшим во власти на Украине, пора готовиться бежать из страны. Им не долго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены", - добавил депутат.
Ранее сообщалось, что на главной улице Киева — Крещатике появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий и разбитый московский Кремль. Установила фотозону "Укрпочта".
Ранее там же была установлена марка с Крымским мостом. Она появилась после теракта.
13 декабря 2022, 04:15Теракт на Крымском мосту спровоцировал активизацию военных действий со стороны РФ - КорниловРоссия активизировала военные действия на Украине, подтверждением тому является мобилизация, считает политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру