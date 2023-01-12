Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем" - 12.01.2023 Украина.ру
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Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем"
Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем" - 12.01.2023 Украина.ру
Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с "горящим Кремлем", передает 12 января РИА Новости
2023-01-12T12:19
2023-01-12T12:21
кремль
марка
новости
киев
шеремет
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"Наши оппоненты тешат себя призрачными иллюзиями. Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом", - сказал Шеремет.По его словам, подобные выходки так просто не сойдут с рук киевской власти.Ранее сообщалось, что на главной улице Киева — Крещатике появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий и разбитый московский Кремль. Установила фотозону "Укрпочта".Ранее там же была установлена марка с Крымским мостом. Она появилась после теракта.
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кремль, марка, новости, киев, шеремет
Кремль, марка, Новости, Киев, Шеремет

Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем"

12:19 12.01.2023 (обновлено: 12:21 12.01.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией установленную в Киеве марку-фотозону с "горящим Кремлем", передает 12 января РИА Новости
"Наши оппоненты тешат себя призрачными иллюзиями. Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом", - сказал Шеремет.

По его словам, подобные выходки так просто не сойдут с рук киевской власти.

"Националистам, засевшим во власти на Украине, пора готовиться бежать из страны. Им не долго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены", - добавил депутат.

Ранее сообщалось, что на главной улице Киева — Крещатике появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий и разбитый московский Кремль. Установила фотозону "Укрпочта".
Ранее там же была установлена марка с Крымским мостом. Она появилась после теракта.
Крымский мост
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Теракт на Крымском мосту спровоцировал активизацию военных действий со стороны РФ - КорниловРоссия активизировала военные действия на Украине, подтверждением тому является мобилизация, считает политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
КремльмаркаНовостиКиевШеремет
 
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