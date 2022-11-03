https://ukraina.ru/20221103/1040463755.html

"Укрпочта" анонсировала повторный выпуск марок со взрывом на Крымском мосту

"Укрпочта" анонсировала повторный выпуск марок со взрывом на Крымском мосту - 03.11.2022 Украина.ру

"Укрпочта" анонсировала повторный выпуск марок со взрывом на Крымском мосту

"Укрпочта" повторно выпустит почтовый набор из семи марок "Крымский мост на бис" с изображением разрушенного Крымского моста. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе "Укрпочты"

2022-11-03T11:06

2022-11-03T11:06

2022-11-03T11:06

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марка

украина

крымский мост

укрпочта

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"Укрпочта" выпустит почтовый набор из семи марок "Крымский мост на бис" в начале ноября, сообщили в пресс-службе компании. На сайте предприятия объявили предзаказ. Тираж марок - 2,1 млн экземпляров. Выпуск марки объяснили тем, что Крымский мост имеет сакральное значение для России. Вместе с марками "Укрпочта" выпустит два конверта, на одном из них изображены обломки моста на морском дне.Эскиз нарисовал украинский художник Юрий Шаповал. На марке изображена сцена из фильма "Титаник" с главными героями, но на разрушенном мосту, а не корме судна. В море падает автомобиль, над арками пролетает турецкий беспилотник "Байрактар". Ранее "Укрпочта" выпустила марки с изображениями подорванного Крымского моста. 8 октября Крымский мост был атакован террористами: взорвался грузовой автомобиль, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись семь цистерн с топливом. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Терроризм". Предполагается, что грузовой автомобиль провозил по мосту взрывчатку. Власти Киева установили в городе стенд с картиной взрыва на Крымском мосту. Все желающие фотографировались и публиковали фотографии в социальных сетях. Через день, 10 октября, начались ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html

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новости, марка, украина, крымский мост, укрпочта