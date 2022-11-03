https://ukraina.ru/20221103/1040463755.html
"Укрпочта" анонсировала повторный выпуск марок со взрывом на Крымском мосту
"Укрпочта" анонсировала повторный выпуск марок со взрывом на Крымском мосту - 03.11.2022 Украина.ру
"Укрпочта" анонсировала повторный выпуск марок со взрывом на Крымском мосту
"Укрпочта" повторно выпустит почтовый набор из семи марок "Крымский мост на бис" с изображением разрушенного Крымского моста. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе "Укрпочты"
2022-11-03T11:06
2022-11-03T11:06
2022-11-03T11:06
новости
марка
украина
крымский мост
укрпочта
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"Укрпочта" выпустит почтовый набор из семи марок "Крымский мост на бис" в начале ноября, сообщили в пресс-службе компании. На сайте предприятия объявили предзаказ. Тираж марок - 2,1 млн экземпляров. Выпуск марки объяснили тем, что Крымский мост имеет сакральное значение для России. Вместе с марками "Укрпочта" выпустит два конверта, на одном из них изображены обломки моста на морском дне.Эскиз нарисовал украинский художник Юрий Шаповал. На марке изображена сцена из фильма "Титаник" с главными героями, но на разрушенном мосту, а не корме судна. В море падает автомобиль, над арками пролетает турецкий беспилотник "Байрактар". Ранее "Укрпочта" выпустила марки с изображениями подорванного Крымского моста. 8 октября Крымский мост был атакован террористами: взорвался грузовой автомобиль, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись семь цистерн с топливом. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Терроризм". Предполагается, что грузовой автомобиль провозил по мосту взрывчатку. Власти Киева установили в городе стенд с картиной взрыва на Крымском мосту. Все желающие фотографировались и публиковали фотографии в социальных сетях. Через день, 10 октября, начались ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.
https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, марка, украина, крымский мост, укрпочта
Новости, марка, Украина, Крымский мост, Укрпочта
"Укрпочта" анонсировала повторный выпуск марок со взрывом на Крымском мосту
"Укрпочта" повторно выпустит почтовый набор из семи марок "Крымский мост на бис" с изображением разрушенного Крымского моста. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе "Укрпочты"
"Укрпочта" выпустит почтовый набор из семи марок "Крымский мост на бис" в начале ноября, сообщили в пресс-службе компании. На сайте предприятия объявили предзаказ. Тираж марок - 2,1 млн экземпляров.
Выпуск марки объяснили тем, что Крымский мост имеет сакральное значение для России. Вместе с марками "Укрпочта" выпустит два конверта, на одном из них изображены обломки моста на морском дне.
Эскиз нарисовал украинский художник Юрий Шаповал. На марке изображена сцена из фильма "Титаник" с главными героями, но на разрушенном мосту, а не корме судна. В море падает автомобиль, над арками пролетает турецкий беспилотник "Байрактар".
Ранее "Укрпочта" выпустила марки с изображениями подорванного Крымского моста. 8 октября Крымский мост был атакован террористами: взорвался грузовой автомобиль, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись семь цистерн с топливом. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Терроризм". Предполагается, что грузовой автомобиль провозил по мосту взрывчатку.
Власти Киева установили в городе стенд с картиной взрыва на Крымском мосту. Все желающие фотографировались и публиковали фотографии в социальных сетях. Через день, 10 октября, начались ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.