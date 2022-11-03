https://ukraina.ru/20221103/1040420155.html
Гангстеры, а не герои Дюма: Жарихин рассказал, как западные политики обманывают Россию
Гангстеры, а не герои Дюма: Жарихин рассказал, как западные политики обманывают Россию - 03.11.2022 Украина.ру
Гангстеры, а не герои Дюма: Жарихин рассказал, как западные политики обманывают Россию
Зерновая сделка показала, что Москву в очередной раз обманули, решив, что Россию можно кинуть без последствий. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
2022-11-03T06:36
2022-11-03T06:36
2022-11-03T06:36
новости
владимир жарихин
зерновая сделка
запад
москва
обман
россия
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Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221102/1040398560.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир жарихин, зерновая сделка, запад, москва, обман, россия
Новости, Владимир Жарихин, зерновая сделка, Запад, Москва, обман, Россия
Гангстеры, а не герои Дюма: Жарихин рассказал, как западные политики обманывают Россию
Зерновая сделка показала, что Москву в очередной раз обманули, решив, что Россию можно кинуть без последствий. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
"Нас считают партнерами, которых можно без последствий кинуть. Примерно как это было в феврале 2014-го, тогда были под гарантии Франции, Германии и Польши подписаны соглашения об урегулировании ситуации внутри Украины, а на следующий день был произведен государственный переворот, в ходе которого свергли законно избранного президента. А мы, Россия, после этого признали фактически проведенные после переворота выборы. Из этого сделали вывод: с нами можно и дальше такие штуки проворачивать. Мы почему-то рассчитываем, что западные политики будут вести себя как герои романов Дюма, а они ведут себя как гангстеры", - сказал эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь: