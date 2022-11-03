Гангстеры, а не герои Дюма: Жарихин рассказал, как западные политики обманывают Россию

"Нас считают партнерами, которых можно без последствий кинуть. Примерно как это было в феврале 2014-го, тогда были под гарантии Франции, Германии и Польши подписаны соглашения об урегулировании ситуации внутри Украины, а на следующий день был произведен государственный переворот, в ходе которого свергли законно избранного президента. А мы, Россия, после этого признали фактически проведенные после переворота выборы. Из этого сделали вывод: с нами можно и дальше такие штуки проворачивать. Мы почему-то рассчитываем, что западные политики будут вести себя как герои романов Дюма, а они ведут себя как гангстеры", - сказал эксперт.