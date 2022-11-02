Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки - 02.11.2022 Украина.ру
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Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки
Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки - 02.11.2022 Украина.ру
Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки
Москва вышла из зерновой сделки, между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что в этом вопросе все же удастся прийти к компромиссу. Шансы на это в интервью изданию Украина.ру оценил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
2022-11-02T13:30
2022-11-02T13:30
новости
владимир жарихин
зерновая сделка
турция
эрдоган
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Эксперт подчеркнул, что многое в истории с зерновой сделкой зависит от того, какие условия и санкции за неисполнение были прописаны в договоре.Жарихин напомнил, что беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, были отправлены как раз из одного из судов, которые шли по зерновому маршруту. На какие ответные меры в этом случае имеет право пойти Россия – также не ясно.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221102/1040398560.html
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новости, владимир жарихин, зерновая сделка, турция, эрдоган
Новости, Владимир Жарихин, зерновая сделка, Турция, Эрдоган

Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки

13:30 02.11.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Читать в
Москва вышла из зерновой сделки, между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что в этом вопросе все же удастся прийти к компромиссу. Шансы на это в интервью изданию Украина.ру оценил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Эксперт подчеркнул, что многое в истории с зерновой сделкой зависит от того, какие условия и санкции за неисполнение были прописаны в договоре.
"Я не очень понимаю, какие договоренности по досмотру и проверке этих судов, которые должны идти пустыми или с зерном. Сейчас выясняется, что это Турция и ООН. А мы там есть? Какие наказания предусмотрены за нарушения зерновой сделки?" - сказал он.
Жарихин напомнил, что беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, были отправлены как раз из одного из судов, которые шли по зерновому маршруту. На какие ответные меры в этом случае имеет право пойти Россия – также не ясно.

"Западная пресса настаивает, что русские не имеет права нарушать свободу судоходства. Блокада портов была предусмотрена зерновой сделкой? Это надо спрашивать у [министра обороны Сергея] Шойгу, он там что-то подписывал. Поэтому перспективы не очень понятны, так как не очень ясно, какие мы и наши "партнеры" взяли на себя обязательства", - сказал эксперт.

Полностью прочитать интервью можно здесь:
Владимир Жарихин интервью
03:33
Владимир Жарихин: Запад считает нас теми, кого можно кинуть без последствий
 
НовостиВладимир Жарихинзерновая сделкаТурцияЭрдоган
 
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