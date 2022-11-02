https://ukraina.ru/20221102/1040420461.html
Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки
Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки - 02.11.2022 Украина.ру
Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки
Москва вышла из зерновой сделки, между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что в этом вопросе все же удастся прийти к компромиссу. Шансы на это в интервью изданию Украина.ру оценил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
2022-11-02T13:30
2022-11-02T13:30
2022-11-02T13:30
новости
владимир жарихин
зерновая сделка
турция
эрдоган
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Эксперт подчеркнул, что многое в истории с зерновой сделкой зависит от того, какие условия и санкции за неисполнение были прописаны в договоре.Жарихин напомнил, что беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, были отправлены как раз из одного из судов, которые шли по зерновому маршруту. На какие ответные меры в этом случае имеет право пойти Россия – также не ясно.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221102/1040398560.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир жарихин, зерновая сделка, турция, эрдоган
Новости, Владимир Жарихин, зерновая сделка, Турция, Эрдоган
Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки
Москва вышла из зерновой сделки, между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что в этом вопросе все же удастся прийти к компромиссу. Шансы на это в интервью изданию Украина.ру оценил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Эксперт подчеркнул, что многое в истории с зерновой сделкой зависит от того, какие условия и санкции за неисполнение были прописаны в договоре.
"Я не очень понимаю, какие договоренности по досмотру и проверке этих судов, которые должны идти пустыми или с зерном. Сейчас выясняется, что это Турция и ООН. А мы там есть? Какие наказания предусмотрены за нарушения зерновой сделки?" - сказал он.
Жарихин напомнил, что беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, были отправлены как раз из одного из судов, которые шли по зерновому маршруту. На какие ответные меры в этом случае имеет право пойти Россия – также не ясно.
"Западная пресса настаивает, что русские не имеет права нарушать свободу судоходства. Блокада портов была предусмотрена зерновой сделкой? Это надо спрашивать у [министра обороны Сергея] Шойгу, он там что-то подписывал. Поэтому перспективы не очень понятны, так как не очень ясно, какие мы и наши "партнеры" взяли на себя обязательства", - сказал эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь: