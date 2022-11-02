https://ukraina.ru/20221102/1040420461.html

Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки

Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки - 02.11.2022 Украина.ру

Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки

Москва вышла из зерновой сделки, между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что в этом вопросе все же удастся прийти к компромиссу. Шансы на это в интервью изданию Украина.ру оценил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

2022-11-02T13:30

2022-11-02T13:30

2022-11-02T13:30

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владимир жарихин

зерновая сделка

турция

эрдоган

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Эксперт подчеркнул, что многое в истории с зерновой сделкой зависит от того, какие условия и санкции за неисполнение были прописаны в договоре.Жарихин напомнил, что беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, были отправлены как раз из одного из судов, которые шли по зерновому маршруту. На какие ответные меры в этом случае имеет право пойти Россия – также не ясно.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221102/1040398560.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир жарихин, зерновая сделка, турция, эрдоган