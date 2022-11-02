https://ukraina.ru/20221102/1040413987.html
Русофобка Приходько снова набросилась на Лободу и Лорак
Русофобка Приходько снова набросилась на Лободу и Лорак - 02.11.2022 Украина.ру
Русофобка Приходько снова набросилась на Лободу и Лорак
Певица Анастасия Приходько заявила, что украинских артистов, которые с 2014 года выступали в России, необходимо лишить всех наград и украинского гражданства. Об этом 1 ноября она сказала в интервью ЖЗЛ
2022-11-02T10:16
2022-11-02T10:16
2022-11-02T10:16
новости
певица
приходько
лобода
ани лорак
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Певица в очередной раз напомнила о своем "отважном" решении в 2014 году разорвать все контакты в России и выступать только на Украине. По ее словам, она была "совсем девочкой" и в 25 было нелегко принять такое решение.При этом она возмутилась, что в российских СМИ о ней всегда упоминают в двух контекстах: о том, что в 2009 году она участвовала в "Евровидении" от России и о ее последующих русофобских заявлениях, а также призывах убивать русских.Также Приходько осудила продюсера и композитора Константина Меладзе за то, что он не высказался на тему конфликта. По ее словам, Меладзе – "тяжелый человек".Ранее она призывала лишить его и певицу Веру Брежневу недвижимости в Киеве, а также внести в черный список певиц Светлану Лободу и Ани Лорак.
https://ukraina.ru/20220715/1036483864.html
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Украина.ру
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новости, певица, приходько, лобода, ани лорак
Новости, певица, Приходько, Лобода, Ани Лорак
Русофобка Приходько снова набросилась на Лободу и Лорак
Певица Анастасия Приходько заявила, что украинских артистов, которые с 2014 года выступали в России, необходимо лишить всех наград и украинского гражданства. Об этом 1 ноября она сказала в интервью ЖЗЛ
Нужно пересмотреть сколько их, а их там очень много. Это Лорак, Лобода, Таисия Повалий. Лишить всего тех, кто ездил туда после 2014 года.
Певица в очередной раз напомнила о своем "отважном" решении в 2014 году разорвать все контакты в России и выступать только на Украине. По ее словам, она была "совсем девочкой" и в 25 было нелегко принять такое решение.
При этом она возмутилась, что в российских СМИ о ней всегда упоминают в двух контекстах: о том, что в 2009 году она участвовала в "Евровидении" от России и о ее последующих русофобских заявлениях, а также призывах убивать русских.
Также Приходько осудила продюсера и композитора Константина Меладзе за то, что он не высказался на тему конфликта. По ее словам, Меладзе – "тяжелый человек".
Ранее она призывала лишить его и певицу Веру Брежневу недвижимости в Киеве, а также внести в черный список певиц Светлану Лободу и Ани Лорак.