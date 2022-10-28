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"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы
"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы - 28.10.2022 Украина.ру
"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы
Импорт электроэнергии из Словакии – не выход для энергетической системы Украины, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 28 октября в своем Telegram-канале
2022-10-28T13:35
2022-10-28T13:35
2022-10-28T13:35
новости
электричество
электроэнергия
дмитрий медведев
украина
словакия
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По его словам, это приведет к росту цен на энергоносители для потребителей в Европе и на Украине.При этом, по мнению Медведева, стабильности в работе украинской энергосистемы достичь не удастся.Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина может начать импортировать электроэнергию из Европы в этом отопительном сезоне.
https://ukraina.ru/20221028/1040246801.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, электричество, электроэнергия, дмитрий медведев, украина, словакия
Новости, электричество, электроэнергия, Дмитрий Медведев, Украина, Словакия
"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы
Импорт электроэнергии из Словакии – не выход для энергетической системы Украины, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 28 октября в своем Telegram-канале