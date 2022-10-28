https://ukraina.ru/20221028/1040250299.html

"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы

"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы - 28.10.2022 Украина.ру

"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы

Импорт электроэнергии из Словакии – не выход для энергетической системы Украины, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 28 октября в своем Telegram-канале

2022-10-28T13:35

2022-10-28T13:35

2022-10-28T13:35

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По его словам, это приведет к росту цен на энергоносители для потребителей в Европе и на Украине.При этом, по мнению Медведева, стабильности в работе украинской энергосистемы достичь не удастся.Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина может начать импортировать электроэнергию из Европы в этом отопительном сезоне.

https://ukraina.ru/20221028/1040246801.html

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2022

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новости, электричество, электроэнергия, дмитрий медведев, украина, словакия