"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы - 28.10.2022 Украина.ру
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"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы
"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы - 28.10.2022 Украина.ру
"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы
Импорт электроэнергии из Словакии – не выход для энергетической системы Украины, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 28 октября в своем Telegram-канале
2022-10-28T13:35
2022-10-28T13:35
новости
электричество
электроэнергия
дмитрий медведев
украина
словакия
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По его словам, это приведет к росту цен на энергоносители для потребителей в Европе и на Украине.При этом, по мнению Медведева, стабильности в работе украинской энергосистемы достичь не удастся.Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина может начать импортировать электроэнергию из Европы в этом отопительном сезоне.
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новости, электричество, электроэнергия, дмитрий медведев, украина, словакия
Новости, электричество, электроэнергия, Дмитрий Медведев, Украина, Словакия

"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемы

13:35 28.10.2022
 
© РИА Новости . Sputnik / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Sputnik
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Импорт электроэнергии из Словакии – не выход для энергетической системы Украины, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 28 октября в своем Telegram-канале
По его словам, это приведет к росту цен на энергоносители для потребителей в Европе и на Украине.
При этом, по мнению Медведева, стабильности в работе украинской энергосистемы достичь не удастся.
Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…
Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина может начать импортировать электроэнергию из Европы в этом отопительном сезоне.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
13:16
На Украине выяснили, поможет ли перевод часов сэкономить электричествоУкраинские эксперты посчитали, что за счет перевода часов на зимнее время удастся сэкономить около 2% электроэнергии. Об этом 28 октября в интервью "РБК-Украина" сообщил аналитик энергетических рынков Максим Белявский
 
НовостиэлектричествоэлектроэнергияДмитрий МедведевУкраинаСловакия
 
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