https://ukraina.ru/20221027/1040196419.html

Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева

Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева - 27.10.2022 Украина.ру

Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева

На Украине идут боевые действия, поэтому сейчас там вряд ли удастся сделать биологическое оружие. Однако работа в этом направлении не прекратилась, а просто "переехала". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил академик РАН, доктор медицинских наук, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко

2022-10-27T12:56

2022-10-27T12:56

2022-10-27T12:56

новости

онищенко

биологическое оружие

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040190541_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_d9bf93f17d7caef772ec11d81c96129d.jpg.webp

По его словам, Россия поднимала тему биологического оружия еще 1,5-2 года назад, и тогда американцы сделали все возможное, чтобы убрать следы, указывающие на какие-либо разработки.Биологическое оружие не требует затрат на перевозку, поэтому опасность от таких учреждений для России большая, констатировал академик. Тем более, резюмировал он, что в комплекте с лабораториями - близость границы и генетическая схожесть этноса.Полный текст интервью:

https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, онищенко, биологическое оружие, украина, киев