Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева - 27.10.2022 Украина.ру
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Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева
Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева - 27.10.2022 Украина.ру
Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева
На Украине идут боевые действия, поэтому сейчас там вряд ли удастся сделать биологическое оружие. Однако работа в этом направлении не прекратилась, а просто "переехала". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил академик РАН, доктор медицинских наук, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
2022-10-27T12:56
2022-10-27T12:56
новости
онищенко
биологическое оружие
украина
киев
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По его словам, Россия поднимала тему биологического оружия еще 1,5-2 года назад, и тогда американцы сделали все возможное, чтобы убрать следы, указывающие на какие-либо разработки.Биологическое оружие не требует затрат на перевозку, поэтому опасность от таких учреждений для России большая, констатировал академик. Тем более, резюмировал он, что в комплекте с лабораториями - близость границы и генетическая схожесть этноса.Полный текст интервью:
https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, онищенко, биологическое оружие, украина, киев
Новости, Онищенко, биологическое оружие, Украина, Киев

Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева

12:56 27.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
На Украине идут боевые действия, поэтому сейчас там вряд ли удастся сделать биологическое оружие. Однако работа в этом направлении не прекратилась, а просто "переехала". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил академик РАН, доктор медицинских наук, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
По его словам, Россия поднимала тему биологического оружия еще 1,5-2 года назад, и тогда американцы сделали все возможное, чтобы убрать следы, указывающие на какие-либо разработки.
"Украинские лаборатории выполняли в основном такую роль: собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, в частности в головной институт по разработкам наступательных биологических программ Форт-Детрик, в Казахстан и другие страны, где находятся современные научные лаборатории. Там проводились основные работы с полученным сырьем", - сказал Онищенко.
Биологическое оружие не требует затрат на перевозку, поэтому опасность от таких учреждений для России большая, констатировал академик. Тем более, резюмировал он, что в комплекте с лабораториями - близость границы и генетическая схожесть этноса.
Полный текст интервью:
Геннадий Онищенко интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
06:16
Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко
 
НовостиОнищенкобиологическое оружиеУкраинаКиев
 
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