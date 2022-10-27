https://ukraina.ru/20221027/1040196419.html
Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева
Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева - 27.10.2022 Украина.ру
Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева
На Украине идут боевые действия, поэтому сейчас там вряд ли удастся сделать биологическое оружие. Однако работа в этом направлении не прекратилась, а просто "переехала". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил академик РАН, доктор медицинских наук, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
2022-10-27T12:56
2022-10-27T12:56
2022-10-27T12:56
новости
онищенко
биологическое оружие
украина
киев
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По его словам, Россия поднимала тему биологического оружия еще 1,5-2 года назад, и тогда американцы сделали все возможное, чтобы убрать следы, указывающие на какие-либо разработки.Биологическое оружие не требует затрат на перевозку, поэтому опасность от таких учреждений для России большая, констатировал академик. Тем более, резюмировал он, что в комплекте с лабораториями - близость границы и генетическая схожесть этноса.Полный текст интервью:
https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, онищенко, биологическое оружие, украина, киев
Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева
На Украине идут боевые действия, поэтому сейчас там вряд ли удастся сделать биологическое оружие. Однако работа в этом направлении не прекратилась, а просто "переехала". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил академик РАН, доктор медицинских наук, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
По его словам, Россия поднимала тему биологического оружия еще 1,5-2 года назад, и тогда американцы сделали все возможное, чтобы убрать следы, указывающие на какие-либо разработки.
"Украинские лаборатории выполняли в основном такую роль: собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, в частности в головной институт по разработкам наступательных биологических программ Форт-Детрик, в Казахстан и другие страны, где находятся современные научные лаборатории. Там проводились основные работы с полученным сырьем", - сказал Онищенко.
Биологическое оружие не требует затрат на перевозку, поэтому опасность от таких учреждений для России большая, констатировал академик. Тем более, резюмировал он, что в комплекте с лабораториями - близость границы и генетическая схожесть этноса.