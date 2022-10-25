https://ukraina.ru/20221025/1040091090.html

Владимир Жарихин: От кого будет обороняться Казахстан и поддержит ли Астана Россию на Украине

Владимир Жарихин: От кого будет обороняться Казахстан и поддержит ли Астана Россию на Украине - 25.10.2022 Украина.ру

Владимир Жарихин: От кого будет обороняться Казахстан и поддержит ли Астана Россию на Украине

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T07:24

2022-10-25T07:24

2022-10-25T07:24

казахстан

россия

украина

касым-жомарт токаев

центральная азия

астана

снг

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Токаев утвердил обновленную Военную доктрину Казахстана. Как это отразится на поведении Астаны в военно-стратегических вопросах? Какие сегодня есть угрозы для Казахстана? Кого поддерживает республика в российско-украинском конфликте?О роли Казахстана в мире и в Центральной Азии в интервью Украина.ру рассказывает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.— Владимир Леонидович, Касым-Жомарт Токаев поручил внести изменения в военную доктрину Казахстана в сентябре 2021 года. Тогда он это объяснил накалом обстановки в Афганистане и ростом напряжённости в мире. Сегодня Астана говорит, что свежая редакция документа – это ответ для адекватного реагирования на новые угрозы и риски. От кого будет обороняться Казахстан?— Каждая страна имеет подобные доктрины. Нужно время от времени обновлять военные документы. Для этого работает специальное ведомство. Пока что, слава Богу, на Казахстан никто не нападает. Если что-то и создает проблемы для республики, так это скорее внутренние, а не внешние проблемы.— Как новая доктрина коррелирует с позицией ОДКБ, членом которой является Казахстан?— Это очень сложный вопрос. ОДКБ – это организация с недостаточно проявленными функциями, на мой взгляд. Она должна помогать странам-членам коллективно давать отпор агрессии с внешних сторон. При этом возникает вопрос: как быть, если происходит нападение одного государства-члена организации на другое? Например, что делать при конфликте между Киргизией и Таджикистаном? Или, как странам реагировать в рамках ОДКБ в случае с Россией, которая недавно включила в свой состав области другого государства [ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье], и теперь считает, что украинские атаки на них – это нападение на Россию. В определённой степени именно как военно-политическое образование ОДКБ находится в очень непростой ситуации, я бы сказал – в кризисе. Но будем говорить прямо: структура была сформирована для того, чтобы защитить страны Центральной Азии от внешней агрессии, прежде всего со стороны Афганистана. Но исламская республика пока не нападает. Так что с ОДКБ все очень непросто.— Сейчас идет много разговоров вокруг антироссийской пропаганды. Военная доктрина Казахстана предусматривает создание подразделений для противодействия информационно - психологического и кибервоздействия. Будут отслеживаться вбросы и фейки украинских ципсошников?— Очень хорошо, что они создают такие структуры. Когда у страны возникают проблемы, связанные с информационным агрессией, часто оказывается, что некому ей противостоять. Я даже знаю такую страну, которая не подготовилась... И вот теперь мы, бойцы информационного фронта, воюем скорее как партизаны. Каждый сам по себе и без какого-либо организационного начала.— Вы о России говорите?— Совершенно верно. За 7 месяцев нынешней спецоперации я постоянно выходил с публичными выступлениями, но со мной никто не общался из вышестоящих товарищей, чтобы сориентировать в пространстве. Это очень плохо.Если казахстанцы сформируют организационные структуры для проведения возможной информационной войны, то слава Богу, молодцы. Это нужно делать загодя. Когда готовят армию для проведения специальной военной операции, тогда же должны формировать информационные войска для воплощения специальной информационной операции. Ее нужно проводить параллельно, и даже – с опережением.— Какой вы видите роль Казахстана в урегулировании региональных конфликтов в Центральной Азии?— Пока достаточно скромной. Страна могла бы вести себя поактивнее, тем более что Россия сейчас занята юго-западным направлением и не так включена в регион. Например, Казахстан мог бы стать посредником между Киргизией и Таджикистаном в их конфликте. В конце концов эти ненужные действия между Душанбе и Бишкеком проходят совсем рядом с Казахстаном – он мог бы более активно принимать в этом участие. Но, видимо, Астана считает, что в инициировании данного противостояния соседей участвуют старшие товарищи из-за океана, поэтому как бы ни к чему им мешать в этой "плодотворной деятельности".— А что от этого получит Казахстан?—Астана не мешает инициировать такое противостояние на границах рядом с Россией, потому что некоторые старшие товарищи из-за океана, к сожалению, имеют очень много акций, вложенных в предприятия на территории Казахстана. В качестве иллюстрации приведу пример. Примерно 10 лет назад Казахстан стал председателем ОБСЕ и национальные СМИ обратились ко мне с вопросом: что такого может сделать Астана, чтобы ее председательство в структуре запомнилось всем. Я сказал, если вы покажете на дверь тем, кто "торчит" в ОБСЕ уже полвека и совершенно без всяких оснований, то есть США и Канаде, то вас запомнят. Казахстанские журналисты мне сказали "спасибо" и не напечатали моих слов.— Как выглядят отношения Астаны и Москвы? Поддержит ли Токаев Путина в спецоперации, если понадобится?— Я, кстати, не вижу сложных отношений между Казахстаном и Россией. Чем они принципиально отличаются от отношений, например, Москвы с Баку, Ереваном, Бишкеком или Душанбе? Ни одна из этих стран не поддержала результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях и решение Москвы о включении этих регионов в состав России. Кстати, и Крыма тоже. Почему, например, к Белоруссии нет претензий на эту тему?— Александр Лукашенко явно выступает с заявлениями, что Россия и Белоруссия союзники...— Выступает, да, но референдумы не признает. Армения также себя ведет: вы нам помогите с Нагорным Карабахом, но признавать Крым российским мы не будем. Я не понимаю, почему сейчас идет целенаправленная кампания именно против Казахстана. Астана, между прочем, не формально, но в значительной степени помогает Москве решать проблемы, которые возникли в связи с торговыми санкциями наложенными на Россию Западом. Почему-то больно крепко взялись за Казахстан. Не инициирована ли эта антиказахстанская кампания именно теми, кто наложил ограничения на Россию?Во-первых, Казахстан не хуже и не лучше других членов ОДКБ, за исключением Белоруссии, которая, действительно, свой выбор сделала, хотя официально и не признает вышеназванные территории российскими.Во-вторых, давайте говорить прямо: на кого равнялся Казахстан в выстраивании экономической политики? Астана, глядя на нас, приглашала в свою экономику межнациональные монополистические компании: British Petroleum, Total Energies и другие. Я бы даже сказал, что было некое соревнование между странами постсоветского пространства: кто получит больше всего западных инвестиций. Другое дело, что в какой-то момент Москва начала вести себя с западным миром по-другому.Казахстан находится в объективно тяжелом положении. Я отнюдь их не оправдываю. Однако практически вся экономика Астаны продана транснациональным кампаниям американского и англо-голландского происхождения. Казахстан прекрасно понимает, что будет с его экономкой, если он открыто выступит в поддержку России. Мы должны это понимать — не поощрять, но понимать. Легко говорить: мы им столько сделали, заговор предотвратили [массовые протесты в Казахстане в январе 2022 г], а они такие-сякие… Однако, когда мы помогали Казахстану, это во многом была и поддержка себе. Также не надо забывать поговорку, которой, к сожалению, сейчас руководствуются все в мире – когда услуга оказана, она уже ничего не стоит.— Есть ли у Казахстана какая-то заинтересованность в Киеве?— Нет у них никакой заинтересованности в Киеве. Их заинтересованность – не ссориться с США. Кстати, такой интерес проявляется не только в поведении небольшого Казахстана, но и в поведении очень большого Китая. Пекин тоже не признал территориальные приращения России.При этом Казахстан изо всех сил маневрирует. Да, России это не нравится, но мы должны принимать во внимание финансирование казахской экономики транснациональными корпорациями. Есть и другой фактор, который в свою очередь должна учитывать Астана. Это территориальная составляющая. Казахстан находится между двумя гигантами Россией и Китаем и никуда не денется оттуда. Ничего другого для страны не остается, кроме того как поддерживать с соседями максимально хорошие, возможные в нынешних условиях, отношения.Я вижу, в мире идет кампания против Казахстана: дескать, он такой-сякой и так далее. Это во многом говорит о том, что, действительно, за эти годы Запад запустил свои щупальца очень глубоко в Центральную Азию, во все жизненные точки всех постсоветских стран, в том числе и в Россию. И мы сами долгое время способствовали этому. Сейчас Россия и Белоруссия должны продемонстрировать более близкие отношения, способные стать примером для других стран.

https://ukraina.ru/20201110/1029563803.html

https://ukraina.ru/20221022/1040024219.html

https://ukraina.ru/20221019/1039901859.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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