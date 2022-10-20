Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене - 20.10.2022 Украина.ру
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Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене
Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене - 20.10.2022 Украина.ру
Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене
Украинский исполнитель Андрей Данилко в образе Верки Сердючке отметился очередной антироссийской выходкой, на этот раз в польском Кракове, пишет 20 октября УНИАН
2022-10-20T16:13
2022-10-20T16:14
новости
данилко
верка сердючка
русофобия
польша
украина
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После начала российской спецоперации на Украине, Данилко неоднократно выступал с русофобскими заявлениями, в том числе, со сцены во время концертов. Очередной такой инцидент произошел в Кракове, где Верка Сердючка дает благотворительные концерты. Сообщается, что в разгар своего выступления Данилко стал выкрикивать оскорбления в адрес руководства РФ, его поддержали присутствовавшие на концерте поляки. Ранее аналогичным образом завершился концерт Сердючки в Амстердаме, где артист спел песню "Геть з України, москаль некрасівий" ("Прочь из Украины, москаль некрасивый"). Андрей Данилко в своем популярном образе Верки Сердючки в прошлом активно гастролировали по России, выступал на корпоративах и участвовал в телешоу. С недавних пор он регулярно делает антироссийские и русофобские заявления. При этом Данилко не исключает, что еще приедет на заработки в РФ.
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новости, данилко, верка сердючка, русофобия, польша, украина
Новости, Данилко, Верка Сердючка, Русофобия, Польша, Украина

Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене

16:13 20.10.2022 (обновлено: 16:14 20.10.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Евровидение-2019". Репетиция финала, Данилко, Сердючка
Евровидение-2019. Репетиция финала, Данилко, Сердючка - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Украинский исполнитель Андрей Данилко в образе Верки Сердючке отметился очередной антироссийской выходкой, на этот раз в польском Кракове, пишет 20 октября УНИАН
После начала российской спецоперации на Украине, Данилко неоднократно выступал с русофобскими заявлениями, в том числе, со сцены во время концертов.
Очередной такой инцидент произошел в Кракове, где Верка Сердючка дает благотворительные концерты.
Сообщается, что в разгар своего выступления Данилко стал выкрикивать оскорбления в адрес руководства РФ, его поддержали присутствовавшие на концерте поляки.
Ранее аналогичным образом завершился концерт Сердючки в Амстердаме, где артист спел песню "Геть з України, москаль некрасівий" ("Прочь из Украины, москаль некрасивый").
Андрей Данилко в своем популярном образе Верки Сердючки в прошлом активно гастролировали по России, выступал на корпоративах и участвовал в телешоу. С недавних пор он регулярно делает антироссийские и русофобские заявления. При этом Данилко не исключает, что еще приедет на заработки в РФ.
Андрей Данилко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 17:27
Звездный продюсер разоблачил двуличие Верки СердючкиУкраинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка), критикуя спецоперацию на Украине, продолжает зарабатывать на мероприятиях россиян, заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник. Об этом 8 августа сообщает издание "Абзац"
 
НовостиДанилкоВерка СердючкаРусофобияПольшаУкраина
 
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