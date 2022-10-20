https://ukraina.ru/20221020/1039961383.html
Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене
Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене - 20.10.2022 Украина.ру
Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене
Украинский исполнитель Андрей Данилко в образе Верки Сердючке отметился очередной антироссийской выходкой, на этот раз в польском Кракове, пишет 20 октября УНИАН
2022-10-20T16:13
2022-10-20T16:13
2022-10-20T16:14
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данилко
верка сердючка
русофобия
польша
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После начала российской спецоперации на Украине, Данилко неоднократно выступал с русофобскими заявлениями, в том числе, со сцены во время концертов. Очередной такой инцидент произошел в Кракове, где Верка Сердючка дает благотворительные концерты. Сообщается, что в разгар своего выступления Данилко стал выкрикивать оскорбления в адрес руководства РФ, его поддержали присутствовавшие на концерте поляки. Ранее аналогичным образом завершился концерт Сердючки в Амстердаме, где артист спел песню "Геть з України, москаль некрасівий" ("Прочь из Украины, москаль некрасивый"). Андрей Данилко в своем популярном образе Верки Сердючки в прошлом активно гастролировали по России, выступал на корпоративах и участвовал в телешоу. С недавних пор он регулярно делает антироссийские и русофобские заявления. При этом Данилко не исключает, что еще приедет на заработки в РФ.
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новости, данилко, верка сердючка, русофобия, польша, украина
Новости, Данилко, Верка Сердючка, Русофобия, Польша, Украина
Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене
16:13 20.10.2022 (обновлено: 16:14 20.10.2022)
Украинский исполнитель Андрей Данилко в образе Верки Сердючке отметился очередной антироссийской выходкой, на этот раз в польском Кракове, пишет 20 октября УНИАН
После начала российской спецоперации на Украине, Данилко неоднократно выступал с русофобскими заявлениями, в том числе, со сцены во время концертов.
Очередной такой инцидент произошел в Кракове, где Верка Сердючка дает благотворительные концерты.
Сообщается, что в разгар своего выступления Данилко стал выкрикивать оскорбления в адрес руководства РФ, его поддержали присутствовавшие на концерте поляки.
Ранее аналогичным образом завершился концерт Сердючки в Амстердаме, где артист спел песню "Геть з України, москаль некрасівий" ("Прочь из Украины, москаль некрасивый").
Андрей Данилко в своем популярном образе Верки Сердючки в прошлом активно гастролировали по России, выступал на корпоративах и участвовал в телешоу. С недавних пор он регулярно делает антироссийские и русофобские заявления. При этом Данилко не исключает, что еще приедет на заработки в РФ.