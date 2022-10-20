https://ukraina.ru/20221020/1039961383.html

Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене

Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене - 20.10.2022 Украина.ру

Верка Сердючка слилась в русофобии с поляками прямо на сцене

Украинский исполнитель Андрей Данилко в образе Верки Сердючке отметился очередной антироссийской выходкой, на этот раз в польском Кракове, пишет 20 октября УНИАН

2022-10-20T16:13

2022-10-20T16:13

2022-10-20T16:14

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После начала российской спецоперации на Украине, Данилко неоднократно выступал с русофобскими заявлениями, в том числе, со сцены во время концертов. Очередной такой инцидент произошел в Кракове, где Верка Сердючка дает благотворительные концерты. Сообщается, что в разгар своего выступления Данилко стал выкрикивать оскорбления в адрес руководства РФ, его поддержали присутствовавшие на концерте поляки. Ранее аналогичным образом завершился концерт Сердючки в Амстердаме, где артист спел песню "Геть з України, москаль некрасівий" ("Прочь из Украины, москаль некрасивый"). Андрей Данилко в своем популярном образе Верки Сердючки в прошлом активно гастролировали по России, выступал на корпоративах и участвовал в телешоу. С недавних пор он регулярно делает антироссийские и русофобские заявления. При этом Данилко не исключает, что еще приедет на заработки в РФ.

https://ukraina.ru/20220808/1037423066.html

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новости, данилко, верка сердючка, русофобия, польша, украина