https://ukraina.ru/20221020/1039939233.html

Шансы удержать Херсон есть - Аксенов

Шансы удержать Херсон есть - Аксенов - 20.10.2022 Украина.ру

Шансы удержать Херсон есть - Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов побывал в Херсоне. Об итогах поездки он рассказал 20 октября в эфире "Соловьев Live"

2022-10-20T10:40

2022-10-20T10:40

2022-10-20T10:40

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В Херсоне Аксенов встретился с местными жителями, побывал на объектах инфраструктуры, пообщался с военными и правоохранителям. У жителей города радости мало, обстановка тревожная, рассказал глава Крыма, но военнослужащие настроены решительно.Аксенов убежден, что в Херсонской области организуют необходимую оборону. Крымские власти прилагают усилия по укреплению Херсона, "план есть и он находится в работе", заключил он.Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.

https://ukraina.ru/20221020/1039929289.html

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новости, аксенов, херсон, херсонская область, крым, спецоперация