https://ukraina.ru/20221020/1039939233.html
Шансы удержать Херсон есть - Аксенов
Шансы удержать Херсон есть - Аксенов - 20.10.2022 Украина.ру
Шансы удержать Херсон есть - Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов побывал в Херсоне. Об итогах поездки он рассказал 20 октября в эфире "Соловьев Live"
2022-10-20T10:40
2022-10-20T10:40
2022-10-20T10:40
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В Херсоне Аксенов встретился с местными жителями, побывал на объектах инфраструктуры, пообщался с военными и правоохранителям. У жителей города радости мало, обстановка тревожная, рассказал глава Крыма, но военнослужащие настроены решительно.Аксенов убежден, что в Херсонской области организуют необходимую оборону. Крымские власти прилагают усилия по укреплению Херсона, "план есть и он находится в работе", заключил он.Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
https://ukraina.ru/20221020/1039929289.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аксенов, херсон, херсонская область, крым, спецоперация
Новости, Аксенов, Херсон, Херсонская область, Крым, Спецоперация
Шансы удержать Херсон есть - Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов побывал в Херсоне. Об итогах поездки он рассказал 20 октября в эфире "Соловьев Live"
В Херсоне Аксенов встретился с местными жителями, побывал на объектах инфраструктуры, пообщался с военными и правоохранителям. У жителей города радости мало, обстановка тревожная, рассказал глава Крыма, но военнослужащие настроены решительно.
"Любой бы на этом месте хорошего настроения не получал. У военных настроение решительное", - рассказал Аксенов. - "Позиция такая, что <...> делать все возможное, чтобы Херсон не отдавать, однозначно. Я считаю, что шансы удержать город есть, и понимание как это сделать".
Аксенов убежден, что в Херсонской области организуют необходимую оборону. Крымские власти прилагают усилия по укреплению Херсона, "план есть и он находится в работе", заключил он.
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.
У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.