Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову* - 13.10.2022 Украина.ру
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Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову*
Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову* - 13.10.2022 Украина.ру
Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову*
На сайте Президента Украины 13 октября опубликован ответ Владимира Зеленского на обращение граждан
2022-10-13T18:25
2022-10-13T18:25
новости
невзоров
владимир зеленский
гражданство
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В нем указано, что по Конституции президент принимает решение о принятии в гражданство или его прекращении, а основания и порядок предоставления гражданства рассматриваются органами власти.Ранее российский журналист Александр Невзоров* и его супруга Лилия Невзорова вступили в украинское гражданство.Зеленский пообещал подробнее разобраться в этой конкретной ситуации.Ранее Зеленский призвал страны коллективного Запада полностью закрыть границы для всех россиян. По его словам, все граждане РФ "должны нести ответственность за действия [Владимира] Путина", на что Невзоров* написал, что "не нашел этому оправдания".В конце марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).*Лицо признанное в РФ иностранным агентом
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новости, невзоров, владимир зеленский, гражданство
Новости, Невзоров, Владимир Зеленский, гражданство

Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову*

18:25 13.10.2022
 
© скриншот видео "Nevzorov.tv", president.gov.uaНевзоров Зеленский
Невзоров Зеленский
© скриншот видео "Nevzorov.tv", president.gov.ua
Читать в
На сайте Президента Украины 13 октября опубликован ответ Владимира Зеленского на обращение граждан
В нем указано, что по Конституции президент принимает решение о принятии в гражданство или его прекращении, а основания и порядок предоставления гражданства рассматриваются органами власти.
Гражданство не может получить человек, совершивший преступление против человечества или совершавший геноцид, имеет судимость в Украине за тяжкое или особо тяжкое преступление (до погашения или снятия судимости, а также совершившего действие на территории другого государства, признанного в Украине тяжким или особо тяжким преступлением.
Ранее российский журналист Александр Невзоров* и его супруга Лилия Невзорова вступили в украинское гражданство.
Зеленский пообещал подробнее разобраться в этой конкретной ситуации.
Ранее Зеленский призвал страны коллективного Запада полностью закрыть границы для всех россиян. По его словам, все граждане РФ "должны нести ответственность за действия [Владимира] Путина", на что Невзоров* написал, что "не нашел этому оправдания".
В конце марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).
*Лицо признанное в РФ иностранным агентом
Невзоров Зеленский
9 июня, 12:14
Невзоров* и ЗеленскийИстория с (не)получением украинского гражданства российским оппозиционером Александром Невзоровым приобрела широкую известность и на Украине, и в России. Не так из-за личности самого Незворова, как из-за того, что история эта получила публичность (равно как и история с Марией Овсянниковой). Но исход был немного предсказуем
 
НовостиНевзоровВладимир Зеленскийгражданство
 
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