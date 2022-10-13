https://ukraina.ru/20221013/1039715982.html

Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову*

Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову* - 13.10.2022 Украина.ру

Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову*

На сайте Президента Украины 13 октября опубликован ответ Владимира Зеленского на обращение граждан

2022-10-13T18:25

2022-10-13T18:25

2022-10-13T18:25

новости

невзоров

владимир зеленский

гражданство

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В нем указано, что по Конституции президент принимает решение о принятии в гражданство или его прекращении, а основания и порядок предоставления гражданства рассматриваются органами власти.Ранее российский журналист Александр Невзоров* и его супруга Лилия Невзорова вступили в украинское гражданство.Зеленский пообещал подробнее разобраться в этой конкретной ситуации.Ранее Зеленский призвал страны коллективного Запада полностью закрыть границы для всех россиян. По его словам, все граждане РФ "должны нести ответственность за действия [Владимира] Путина", на что Невзоров* написал, что "не нашел этому оправдания".В конце марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).*Лицо признанное в РФ иностранным агентом

https://ukraina.ru/20220609/1034124372.html

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новости, невзоров, владимир зеленский, гражданство