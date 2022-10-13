Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову*
© скриншот видео "Nevzorov.tv", president.gov.uaНевзоров Зеленский
© скриншот видео "Nevzorov.tv", president.gov.ua
На сайте Президента Украины 13 октября опубликован ответ Владимира Зеленского на обращение граждан
В нем указано, что по Конституции президент принимает решение о принятии в гражданство или его прекращении, а основания и порядок предоставления гражданства рассматриваются органами власти.
Гражданство не может получить человек, совершивший преступление против человечества или совершавший геноцид, имеет судимость в Украине за тяжкое или особо тяжкое преступление (до погашения или снятия судимости, а также совершившего действие на территории другого государства, признанного в Украине тяжким или особо тяжким преступлением.
Ранее российский журналист Александр Невзоров* и его супруга Лилия Невзорова вступили в украинское гражданство.
Зеленский пообещал подробнее разобраться в этой конкретной ситуации.
Ранее Зеленский призвал страны коллективного Запада полностью закрыть границы для всех россиян. По его словам, все граждане РФ "должны нести ответственность за действия [Владимира] Путина", на что Невзоров* написал, что "не нашел этому оправдания".
В конце марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).
*Лицо признанное в РФ иностранным агентом
9 июня, 12:14Невзоров* и ЗеленскийИстория с (не)получением украинского гражданства российским оппозиционером Александром Невзоровым приобрела широкую известность и на Украине, и в России. Не так из-за личности самого Незворова, как из-за того, что история эта получила публичность (равно как и история с Марией Овсянниковой). Но исход был немного предсказуем