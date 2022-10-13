https://ukraina.ru/20221013/1039682648.html

Мэр Николаева и глава Днепропетровской обладминистрации заявили о ночных взрывах

Мэр Николаева и глава Днепропетровской обладминистрации заявили о ночных взрывах - 13.10.2022 Украина.ру

Мэр Николаева и глава Днепропетровской обладминистрации заявили о ночных взрывах

Власти Николаева и Днепропетровской области сообщили о взрывах в ночь на 13 октября

2022-10-13T09:55

2022-10-13T09:55

2022-10-13T09:55

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днепропетровская область

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Издание "Страна.ua" сообщает со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича о взрывах в городе ночью.Также в то же время глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко заявил о взрывах.Председатель региональной военной администрации Украины Алексей Кулеба 13 октября заявил, что в киевской области прогремела серия взрывов.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за 10 и 11 октября поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

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