Мэр Николаева и глава Днепропетровской обладминистрации заявили о ночных взрывах - 13.10.2022 Украина.ру
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Мэр Николаева и глава Днепропетровской обладминистрации заявили о ночных взрывах
Мэр Николаева и глава Днепропетровской обладминистрации заявили о ночных взрывах - 13.10.2022 Украина.ру
Мэр Николаева и глава Днепропетровской обладминистрации заявили о ночных взрывах
Власти Николаева и Днепропетровской области сообщили о взрывах в ночь на 13 октября
2022-10-13T09:55
2022-10-13T09:55
новости
николаев
днепропетровская область
киев
украина
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Издание "Страна.ua" сообщает со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича о взрывах в городе ночью.Также в то же время глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко заявил о взрывах.Председатель региональной военной администрации Украины Алексей Кулеба 13 октября заявил, что в киевской области прогремела серия взрывов.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за 10 и 11 октября поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
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новости, николаев, днепропетровская область, киев, украина
Новости, Николаев, Днепропетровская область, Киев, Украина

Мэр Николаева и глава Днепропетровской обладминистрации заявили о ночных взрывах

09:55 13.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Artemkaднепр днепропетровский городской совет
днепр днепропетровский городской совет - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© commons.wikimedia.org / Artemka
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Власти Николаева и Днепропетровской области сообщили о взрывах в ночь на 13 октября
Издание "Страна.ua" сообщает со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича о взрывах в городе ночью.
Также в то же время глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко заявил о взрывах.
Председатель региональной военной администрации Украины Алексей Кулеба 13 октября заявил, что в киевской области прогремела серия взрывов.
"Зафиксированы удары по одной из общин области. Предварительно — атака дронов-камикадзе. Спасатели уже трудятся", — написал он в своем Telegram-канале.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за 10 и 11 октября поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
07:59
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НовостиНиколаевДнепропетровская областьКиевУкраина
 
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