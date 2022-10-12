В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти - 12.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221012/1039648070.html
В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти
В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти - 12.10.2022 Украина.ру
В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти
В двух районах Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за артиллерийского удара, сообщает 12 октября глава администрации региона Дмитрий Живицкий в своих соцсетях
2022-10-12T14:07
2022-10-12T14:07
новости
сумская область
днепропетровская область
энергетика
разрушения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039216827_0:239:1280:959_1920x0_80_0_0_59779a575bcbadae9c835c3c35b748ec.jpg.webp
Он уточнил, что аварийное отключение – в Сумском и Шосткинском районах.Также глава региона пообещал опубликовать в ближайшее время графики веерных отключений.Кроме того, глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил в среду о разрушении объектов энергетической инфраструктуры в Каменском районе области.
https://ukraina.ru/20221012/1039645800.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039216827_36:246:986:959_1920x0_80_0_0_eb5ab624cc9f9ef79480105f986b3ba0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумская область, днепропетровская область, энергетика, разрушения
Новости, Сумская область, Днепропетровская область, энергетика, разрушения

В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти

14:07 12.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій ІвановичСумы
Сумы - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій Іванович
Читать в
В двух районах Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за артиллерийского удара, сообщает 12 октября глава администрации региона Дмитрий Живицкий в своих соцсетях
Сумщина. Сегодня на 7 утра в области без электроснабжения остались 247 потребителей. Но сейчас имеем, к сожалению, еще два артиллерийских прилета с территории РФ по объектам инфраструктуры.
Он уточнил, что аварийное отключение – в Сумском и Шосткинском районах.
Также глава региона пообещал опубликовать в ближайшее время графики веерных отключений.
Кроме того, глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил в среду о разрушении объектов энергетической инфраструктуры в Каменском районе области.
Авария Приднепровская ТЭС
13:14
Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор РезниченкоГлава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко 12 октября сообщил в своем Telegram-канале о том, что из-за ракетных ударов в регионе обесточено несколько объектов
 
НовостиСумская областьДнепропетровская областьэнергетикаразрушения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:04Все факты преступлений киевского режима задокументированы – Путин
14:59Последнее предупреждение. Байден лично пригрозил неблагодарному Зеленскому
14:57ВСУ разрушили школу-интернат в Херсоне
14:39"Солнце, ветер, приливы": Путин озвучил новые планы на энергетику
14:30От дружбы не отвертеться. Почему Армения и Россия обречены на сотрудничество
14:14"Сами виноваты": Путин рассказал о проигрышной энергетической политике ЕС
14:10Портрет террориста в интерьере эпохи. Кирилл Буданов — глава ГУР Украины, автор теракта на Крымском мосту
14:08Отремонтировать "Северный поток" возможно, но есть условия – Путин
14:07В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти
13:59Богдан Безпалько: В ответ на Крымский мост нужно выйти из "зерновой сделки" и ликвидировать Буданова
13:57Русофобия и диалог культур
13:34Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине
13:14Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко
13:06Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля"
12:56В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar
12:55Песков опроверг начало новой волны мобилизации
12:22Власти Сербии назвали инцидент на "Дружбе" в Польше продолжением "Северного потока"
12:19Украинские диверсанты предприняли вылазку на ЗАЭС, но все пошло не по их плану
12:17Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту
12:00В Китае рассказали о новом "похищении Европы"
Лента новостейМолния