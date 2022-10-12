https://ukraina.ru/20221012/1039648070.html

В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти

В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти - 12.10.2022 Украина.ру

В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти

В двух районах Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за артиллерийского удара, сообщает 12 октября глава администрации региона Дмитрий Живицкий в своих соцсетях

2022-10-12T14:07

2022-10-12T14:07

2022-10-12T14:07

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Он уточнил, что аварийное отключение – в Сумском и Шосткинском районах.Также глава региона пообещал опубликовать в ближайшее время графики веерных отключений.Кроме того, глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил в среду о разрушении объектов энергетической инфраструктуры в Каменском районе области.

https://ukraina.ru/20221012/1039645800.html

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новости, сумская область, днепропетровская область, энергетика, разрушения