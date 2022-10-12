https://ukraina.ru/20221012/1039648070.html
В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти
В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти - 12.10.2022 Украина.ру
В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти
В двух районах Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за артиллерийского удара, сообщает 12 октября глава администрации региона Дмитрий Живицкий в своих соцсетях
2022-10-12T14:07
2022-10-12T14:07
2022-10-12T14:07
новости
сумская область
днепропетровская область
энергетика
разрушения
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Он уточнил, что аварийное отключение – в Сумском и Шосткинском районах.Также глава региона пообещал опубликовать в ближайшее время графики веерных отключений.Кроме того, глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил в среду о разрушении объектов энергетической инфраструктуры в Каменском районе области.
https://ukraina.ru/20221012/1039645800.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сумская область, днепропетровская область, энергетика, разрушения
Новости, Сумская область, Днепропетровская область, энергетика, разрушения
В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – власти
В двух районах Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за артиллерийского удара, сообщает 12 октября глава администрации региона Дмитрий Живицкий в своих соцсетях