Американское ПВО для Украины, ответ на обстрелы Донецка. О чём говорили эксперты 11 октября - 11.10.2022 Украина.ру
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Американское ПВО для Украины, ответ на обстрелы Донецка. О чём говорили эксперты 11 октября
Американское ПВО для Украины, ответ на обстрелы Донецка. О чём говорили эксперты 11 октября - 11.10.2022 Украина.ру
Американское ПВО для Украины, ответ на обстрелы Донецка. О чём говорили эксперты 11 октября
Даже если США поставят Украине новые системы ПВО, это не станет большой проблемой для России, на обстрелы Донецка стоит отвечать жёстче, президенты России и... Украина.ру, 11.10.2022
2022-10-11T16:53
2022-10-11T17:06
эксклюзив
украина
россия
сша
пво
джо байден
владимир путин
владимир зеленский
лукашенко
юрий кнутов
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Даже если США поставят Украине новые системы ПВО, это не станет большой проблемой для России, на обстрелы Донецка стоит отвечать жёстче, президенты России и Белоруссии понимают масштаб угроз на западном направлении. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 11 октября.Новое ПВО для УкраиныПрезидент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал Киеву поставки современных систем ПВО. Решение было принято в связи с тем, что российские войска стали наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов уверен, что Россия справится с любыми системами ПВО, главное — вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить из строя.Эксперт рассказал, что Украине уже отправляют американо-норвежский NASAMS и немецкий IRIS-T, все они основаны на американских ракетах «воздух — воздух», которые фактически переделаны для ЗРК.«Возможно, пойдет речь о комплексе PATRIOT, который решает задачи ПВО и ПРО. Другое дело, что в случае с PATRIOT для обучения персонала требуется минимум полгода. То есть либо его отправят через полгода, либо там будут американцы сидеть. Так что это вопрос деликатный», — заявил Кнутов.Также он подчеркнул, что российская авиация почти не входит в зону действия противника: мы наносим удары с помощью высокоточных ракет большой дальности, что позволяет самолету не входить в зону поражения. Но если Украина получит современные системы ПВО, они смогут эффективнее работать по крылатым ракетам и по беспилотникам — это создаст нам определенные проблемы, сказал эксперт.«России стоит жёстче отвечать на обстрелы Донецка»Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что стоит ждать продолжения ударов по украинской инфраструктуре — в ответ на непрекращающиеся обстрелы Донецка.«Мне очень не хотелось бы, чтобы удары по России делились по категориям. Удар по Крымскому мосту — на него надо ответить, удар по АЭС в Курске — тоже.А вот удары по Запорожской АЭС, которая находится на российской территории с прошлой недели, — это не то, на что надо отвечать? Или удары по Донецку тоже не являются поводом, чтобы отвечать? Почему тогда такое разделение?» — задался риторическим вопросом эксперт.Он добавил, что уничтожение нескольких домов на российской территории является не меньшим поводом, чем удары по Крымскому мосту — при всем уважении.Что касается возможной реакции Запада на происходящее, Жарихин прогнозирует, что западные страны сами участвовать в противостоянии не будут, а призовут украинцев активничать еще больше.Планы Польши в отношении БелоруссииРанее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Это связано в том числе с тем, что Польша наращивает значительные силы на белорусской границе.Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич допускает, что Польша может начать войну против Белоруссии — «польский внешнеполитический бэкграунд подталкивает элиту этой страны к мощным атакам крылатых гусар (а теперь бронетанковых войск) на Минск через Брест».По словам эксперта, польский фактор и польская армия — это серьезно, в отличие от Латвии и Литвы. И Белоруссия справиться с этими внешними угрозами без России не может.При этом, отмечает Межевич, Польша ведёт себя очень непредсказуемо — «этот враг постоянно пребывает в психологическом и этнополитическом стрессе».«Если сегодня серьезные польские эксперты и политики (не упившиеся вишневкой или водкой "Ян Собеский") говорят, что Варшава должна вернуться в границы 1772 года, то нам с ними будет очень сложно.Поэтому президенты России и Белоруссии заняли исключительно верную позицию, потому что они понимают масштаб угроз на западном направлении», — сообщил политолог.Также он ответил на вопрос, что можно будет считать военной победой России на Украине.«Я рискну предположить, что выход на старую польско-московскую границу 17 века вполне можно рассматривать как нашу стратегическую победу», — сказал Межевич.
https://ukraina.ru/20221011/1039607118.html
https://ukraina.ru/20221011/1039592377.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, украина, россия, сша, пво, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, лукашенко, юрий кнутов, владимир жарихин, польша, белоруссия
Эксклюзив, Украина, Россия, США, ПВО, Джо Байден, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Лукашенко, Юрий Кнутов, Владимир Жарихин, Польша, Белоруссия

Американское ПВО для Украины, ответ на обстрелы Донецка. О чём говорили эксперты 11 октября

16:53 11.10.2022 (обновлено: 17:06 11.10.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Даже если США поставят Украине новые системы ПВО, это не станет большой проблемой для России, на обстрелы Донецка стоит отвечать жёстче, президенты России и Белоруссии понимают масштаб угроз на западном направлении. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 11 октября.
Новое ПВО для Украины
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал Киеву поставки современных систем ПВО. Решение было принято в связи с тем, что российские войска стали наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов уверен, что Россия справится с любыми системами ПВО, главное — вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить из строя.
Эксперт рассказал, что Украине уже отправляют американо-норвежский NASAMS и немецкий IRIS-T, все они основаны на американских ракетах «воздух — воздух», которые фактически переделаны для ЗРК.
«Возможно, пойдет речь о комплексе PATRIOT, который решает задачи ПВО и ПРО. Другое дело, что в случае с PATRIOT для обучения персонала требуется минимум полгода. То есть либо его отправят через полгода, либо там будут американцы сидеть. Так что это вопрос деликатный», — заявил Кнутов.
Также он подчеркнул, что российская авиация почти не входит в зону действия противника: мы наносим удары с помощью высокоточных ракет большой дальности, что позволяет самолету не входить в зону поражения. Но если Украина получит современные системы ПВО, они смогут эффективнее работать по крылатым ракетам и по беспилотникам — это создаст нам определенные проблемы, сказал эксперт.
Юрий Кнутов интервью
13:28
Юрий Кнутов: В ответ на удары России Украина получит ПВО с американскими расчетами
«России стоит жёстче отвечать на обстрелы Донецка»
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что стоит ждать продолжения ударов по украинской инфраструктуре — в ответ на непрекращающиеся обстрелы Донецка.
«Мне очень не хотелось бы, чтобы удары по России делились по категориям. Удар по Крымскому мосту — на него надо ответить, удар по АЭС в Курске — тоже.
А вот удары по Запорожской АЭС, которая находится на российской территории с прошлой недели, — это не то, на что надо отвечать? Или удары по Донецку тоже не являются поводом, чтобы отвечать? Почему тогда такое разделение?» — задался риторическим вопросом эксперт.
Он добавил, что уничтожение нескольких домов на российской территории является не меньшим поводом, чем удары по Крымскому мосту — при всем уважении.
Что касается возможной реакции Запада на происходящее, Жарихин прогнозирует, что западные страны сами участвовать в противостоянии не будут, а призовут украинцев активничать еще больше.
Владимир Жарихин интервью
13:03
Владимир Жарихин: России стоит отвечать на обстрелы Донецка так же жёстко, как на теракты
Планы Польши в отношении Белоруссии
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Это связано в том числе с тем, что Польша наращивает значительные силы на белорусской границе.
Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич допускает, что Польша может начать войну против Белоруссии — «польский внешнеполитический бэкграунд подталкивает элиту этой страны к мощным атакам крылатых гусар (а теперь бронетанковых войск) на Минск через Брест».
По словам эксперта, польский фактор и польская армия — это серьезно, в отличие от Латвии и Литвы. И Белоруссия справиться с этими внешними угрозами без России не может.
При этом, отмечает Межевич, Польша ведёт себя очень непредсказуемо — «этот враг постоянно пребывает в психологическом и этнополитическом стрессе».
«Если сегодня серьезные польские эксперты и политики (не упившиеся вишневкой или водкой "Ян Собеский") говорят, что Варшава должна вернуться в границы 1772 года, то нам с ними будет очень сложно.
Поэтому президенты России и Белоруссии заняли исключительно верную позицию, потому что они понимают масштаб угроз на западном направлении», — сообщил политолог.
Также он ответил на вопрос, что можно будет считать военной победой России на Украине.
«Я рискну предположить, что выход на старую польско-московскую границу 17 века вполне можно рассматривать как нашу стратегическую победу», — сказал Межевич.
Николай Межевич интервью
15:53
Николай Межевич: Когда Россия разберется с Украиной, она загонит Польшу и Прибалтику в палату №6
 
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