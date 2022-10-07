Лишенный украинского гражданства Корбан обратился к Зеленскому в связи с петицией - 07.10.2022 Украина.ру
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Лишенный украинского гражданства Корбан обратился к Зеленскому в связи с петицией
Лишенный украинского гражданства Корбан обратился к Зеленскому в связи с петицией - 07.10.2022 Украина.ру
Лишенный украинского гражданства Корбан обратился к Зеленскому в связи с петицией
Глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан 7 октября в соцсетях отреагировал на ответ Владимира Зеленского на петицию с просьбой пересмотреть указ о лишении его гражданства
2022-10-07T13:23
2022-10-07T13:23
владимир зеленский
геннадий корбан
новости
гражданство
петиция
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Он поблагодарил президента за перечисление нормативных актов, регулирующих вопросы гражданства.Летом Корбан сообщал, что пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте во Львовской области, однако пограничники не пустили его в страну, руководствуясь указом Зеленского, и забрали его украинский паспорт. После этого Корбан прибыл в Польшу, обратился к Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на территорию Украины.Позже на сайте президента проявилась электронная петиция об отмене указа, которым Корбана лишили украинского гражданства. Она набрала достаточное количество голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским.Авторы петиции утверждали, что "согласно части первой статьи 25 Конституции Украины гражданин Украины не может быть лишен гражданства". Кроме того, после изъятия паспорта гражданина Украины Геннадий Корбан стал лицом без гражданства, между тем "частью четвертой статьи 19 закона Украины "О гражданстве Украины" установлено, что не может быть прекращено гражданство и лицо не утрачивает гражданство, если вследствие этого гражданин Украины станет лицом без гражданства".Накануне Зеленский ответил на петицию, причем по сути ситуацию не разъяснил, а просто перечислил нормы законов, которыми регулируется вопрос гражданства.
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владимир зеленский, геннадий корбан, новости, гражданство, петиция
Владимир Зеленский, Геннадий Корбан, Новости, гражданство, петиция

Лишенный украинского гражданства Корбан обратился к Зеленскому в связи с петицией

13:23 07.10.2022
 
© скриншот видео "Информатор Днепр"
© скриншот видео "Информатор Днепр"
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Глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан 7 октября в соцсетях отреагировал на ответ Владимира Зеленского на петицию с просьбой пересмотреть указ о лишении его гражданства
Он поблагодарил президента за перечисление нормативных актов, регулирующих вопросы гражданства.

"Как я понял из ответа, в данном вопросе мы с президентом солидарны. А значит, есть все основания для пересмотра указа и восстановления моих гражданских и Конституционных прав. И это вселяет оптимизм", - написал он.

Летом Корбан сообщал, что пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте во Львовской области, однако пограничники не пустили его в страну, руководствуясь указом Зеленского, и забрали его украинский паспорт.
После этого Корбан прибыл в Польшу, обратился к Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на территорию Украины.
Позже на сайте президента проявилась электронная петиция об отмене указа, которым Корбана лишили украинского гражданства. Она набрала достаточное количество голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским.

Авторы петиции утверждали, что "согласно части первой статьи 25 Конституции Украины гражданин Украины не может быть лишен гражданства". Кроме того, после изъятия паспорта гражданина Украины Геннадий Корбан стал лицом без гражданства, между тем "частью четвертой статьи 19 закона Украины "О гражданстве Украины" установлено, что не может быть прекращено гражданство и лицо не утрачивает гражданство, если вследствие этого гражданин Украины станет лицом без гражданства".

Накануне Зеленский ответил на петицию, причем по сути ситуацию не разъяснил, а просто перечислил нормы законов, которыми регулируется вопрос гражданства.
 
Владимир ЗеленскийГеннадий КорбанНовостигражданствопетиция
 
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