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Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам - Federalist

Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам - Federalist - 07.10.2022 Украина.ру

Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам - Federalist

Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам для США. Об этом на днях написал вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в статье для американского издания The Federalist

2022-10-07T07:57

2022-10-07T07:57

2022-10-07T08:11

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"Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии", - говорится в публикации.Американцам, пишет Колдуэлл, членство Украины в НАТО обошлось бы очень дорого. Первоначальные затраты составили бы до 27 миллиардов долларов, а ежегодные расходы американских налогоплательщиков — до 11 миллиардов долларов. Также США пришлось бы постоянно размещать в Европе многотысячные контингенты, а ведь их вооруженные силы и без того перегружены и недостаточно укомплектованы.Однако "слепая преданность альянсу часто берет верх над здравым смыслом", резюмировал эксперт.Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой шаг несвоевременным, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление Зеленского, заявил, что, несмотря на неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", решение о принятии новых стран в альянс должно приниматься всеми его членами консенсусно. Он добавил, что блок сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, украина, сша