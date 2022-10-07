Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам - Federalist - 07.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221007/1039468274.html
Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам - Federalist
Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам - Federalist - 07.10.2022 Украина.ру
Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам - Federalist
Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам для США. Об этом на днях написал вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в статье для американского издания The Federalist
2022-10-07T07:57
2022-10-07T08:11
новости
нато
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/28/1017712809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32be68f2d74ff373ea2d073e810224ac.jpg
"Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии", - говорится в публикации.Американцам, пишет Колдуэлл, членство Украины в НАТО обошлось бы очень дорого. Первоначальные затраты составили бы до 27 миллиардов долларов, а ежегодные расходы американских налогоплательщиков — до 11 миллиардов долларов. Также США пришлось бы постоянно размещать в Европе многотысячные контингенты, а ведь их вооруженные силы и без того перегружены и недостаточно укомплектованы.Однако "слепая преданность альянсу часто берет верх над здравым смыслом", резюмировал эксперт.Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой шаг несвоевременным, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление Зеленского, заявил, что, несмотря на неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", решение о принятии новых стран в альянс должно приниматься всеми его членами консенсусно. Он добавил, что блок сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/28/1017712809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd4d57cc895fd1b5cbcdf038e93b1d5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, украина, сша
Новости, НАТО, Украина, США

Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам - Federalist

07:57 07.10.2022 (обновлено: 08:11 07.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Читать в
Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам для США. Об этом на днях написал вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в статье для американского издания The Federalist
"Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии", - говорится в публикации.
Американцам, пишет Колдуэлл, членство Украины в НАТО обошлось бы очень дорого. Первоначальные затраты составили бы до 27 миллиардов долларов, а ежегодные расходы американских налогоплательщиков — до 11 миллиардов долларов.
Также США пришлось бы постоянно размещать в Европе многотысячные контингенты, а ведь их вооруженные силы и без того перегружены и недостаточно укомплектованы.
Однако "слепая преданность альянсу часто берет верх над здравым смыслом", резюмировал эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой шаг несвоевременным, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление Зеленского, заявил, что, несмотря на неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", решение о принятии новых стран в альянс должно приниматься всеми его членами консенсусно. Он добавил, что блок сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
 
НовостиНАТОУкраинаСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе
08:56Кровавая трагедия и назначение главы Нацбанка. Чем живут Черновцы
08:48Россия на распутье: чего хочет мир
08:47Блинкен: США работают над ответом в отношении ОПЕК+
08:35Британцы решили мерзнуть, чтобы избежать нищеты — Guardian
08:32После диверсии. Что на самом деле будет с Европой без российского газа
08:29Российский офицер рассказал о подготовке мобилизованных граждан
08:23Игорь Юшков о нефтяном конфликте США с Саудовской Аравией и причинах решения ОПЕК+
08:11Подскочат цены на бензин и авиабилеты: американцам предрекли новые проблемы после решения ОПЕК+
08:01Главное на 7 октября: в России и в мире
08:00Доброволец "Нурали" рассказал, как мобилизация повлияет на ВС РФ
07:57Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам - Federalist
07:48Пресс-секретарь Зеленского пояснил высказывание о превентивных ударах по РФ
07:45Анпилогов рассказал, удалось ли стабилизировать фронт в Херсонской области
07:37Кадыров поздравил Путина с юбилеем
07:30Баранец: у противника разыгрался аппетит, и следующим он хочет "съесть" Херсон
07:23Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона"
07:15Политолог рассказал о будущем разных регионов Украины
07:10Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России
07:00Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ Зеленского
Лента новостейМолния