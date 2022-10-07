Пресс-секретарь Зеленского пояснил высказывание о превентивных ударах по РФ - 07.10.2022 Украина.ру
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Пресс-секретарь Зеленского пояснил высказывание о превентивных ударах по РФ
Пресс-секретарь Зеленского пояснил высказывание о превентивных ударах по РФ - 07.10.2022 Украина.ру
Пресс-секретарь Зеленского пояснил высказывание о превентивных ударах по РФ
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 6 октября в соцсетях пояснил призыв Владимира Зеленского к НАТО о превентивных ударах по России
2022-10-07T07:48
2022-10-07T07:48
нато
владимир зеленский
ядерное оружие
новости
россия
пресс-секретарь
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По словам Никифорова, Зеленский говорил о периоде до 24 февраля, а речь шла о "превентивных санкциях".Накануне Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. Об этом он заявил во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи. По его мнению, НАТО должно исключить применение Россией ядерного оружия.
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нато, владимир зеленский, ядерное оружие, новости, россия, пресс-секретарь
НАТО, Владимир Зеленский, Ядерное оружие, Новости, Россия, пресс-секретарь

Пресс-секретарь Зеленского пояснил высказывание о превентивных ударах по РФ

07:48 07.10.2022
 
© Сергей Никифоров/ИнстаграмСергей Никифоров
Сергей Никифоров
© Сергей Никифоров/Инстаграм
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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 6 октября в соцсетях пояснил призыв Владимира Зеленского к НАТО о превентивных ударах по России
По словам Никифорова, Зеленский говорил о периоде до 24 февраля, а речь шла о "превентивных санкциях".

"Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну", — пояснил он.

Накануне Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. Об этом он заявил во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи. По его мнению, НАТО должно исключить применение Россией ядерного оружия.
 
НАТОВладимир ЗеленскийЯдерное оружиеНовостиРоссияпресс-секретарь
 
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