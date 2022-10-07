https://ukraina.ru/20221007/1039467647.html

Пресс-секретарь Зеленского пояснил высказывание о превентивных ударах по РФ

Пресс-секретарь Зеленского пояснил высказывание о превентивных ударах по РФ - 07.10.2022 Украина.ру

Пресс-секретарь Зеленского пояснил высказывание о превентивных ударах по РФ

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 6 октября в соцсетях пояснил призыв Владимира Зеленского к НАТО о превентивных ударах по России

2022-10-07T07:48

2022-10-07T07:48

2022-10-07T07:48

нато

владимир зеленский

ядерное оружие

новости

россия

пресс-секретарь

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По словам Никифорова, Зеленский говорил о периоде до 24 февраля, а речь шла о "превентивных санкциях".Накануне Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. Об этом он заявил во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи. По его мнению, НАТО должно исключить применение Россией ядерного оружия.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, владимир зеленский, ядерное оружие, новости, россия, пресс-секретарь