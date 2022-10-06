https://ukraina.ru/20221006/1039465595.html

Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный Лиман

Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный Лиман - 06.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный Лиман

Русские войска привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать. Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-06T19:18

2022-10-06T19:18

2022-10-06T19:18

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Мы могли спасти Красный Лиман, если бы бросили туда свои батальонно-тактические группы, но нам трудно было бы контратаковать потом и удерживать следующие рубежи, пояснил специалист.Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, красный лиман, польша