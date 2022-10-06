https://ukraina.ru/20221006/1039465595.html
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный Лиман
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный Лиман - 06.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный Лиман
Русские войска привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать. Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-06T19:18
2022-10-06T19:18
2022-10-06T19:18
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красный лиман
польша
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Мы могли спасти Красный Лиман, если бы бросили туда свои батальонно-тактические группы, но нам трудно было бы контратаковать потом и удерживать следующие рубежи, пояснил специалист.Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, заключил собеседник издания.
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, красный лиман, польша
Новости, Россия, ВСУ, Красный Лиман, Польша
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный Лиман
Русские войска привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать. Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Мы могли спасти Красный Лиман, если бы бросили туда свои батальонно-тактические группы, но нам трудно было бы контратаковать потом и удерживать следующие рубежи, пояснил специалист.
"Это хорошо, что нам удалось выманить резервы противника из городов. Если мы эти резервы уничтожим, Украине будет труднее оборонять крупные города. Еще непонятно, как Украина компенсирует потери бронетехники. Потому что уже есть сообщения о поставке бронетехники из Южной Кореи, которая изначально предназначалась для Польши. Я не знаю, дадут ли эту технику Украине, но это тоже не может не беспокоить". – указал Евсеев.
Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, заключил собеседник издания.