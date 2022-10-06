https://ukraina.ru/20221006/1039465191.html

Предложение переговоров, угроза Бердянску. Итоги 6 октября на Украине

Предложение переговоров, угроза Бердянску. Итоги 6 октября на Украине - 06.10.2022 Украина.ру

Предложение переговоров, угроза Бердянску. Итоги 6 октября на Украине

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Верховной Раде мирные переговоры, украинские политики ответили отказом. Украина может готовить наступление на бердянском направлении

2022-10-06T19:00

2022-10-06T19:00

2022-10-06T19:00

эксклюзив

хроники

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Парламенты России и Украины к переговорам Матвиенко призвала, взяв слово на саммите парламентов G20 в Индонезии."Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости", — заявила Матвиенко.Она добавила, что Россия неоднократно предлагала сесть за стол переговоров, и почти что были достигнуты договорённости в Стамбуле, но "Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договорённостей"."Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", — заявила Матвиенко.В ходе рабочей встречи с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой Матвиенко также сообщила, что Россия не раз предлагала Украине переговоры."Мы неоднократно заявляли, и в своем последнем выступлении президент России сказал, что Россия готова к переговорам. Но, поскольку Украина — несамостоятельное государство, оно находится полностью под внешним управлением Запада, им пока не позволяют. Они сказали, что не готовы к переговорам", — отметила Матвиенко.Предложение Матвиенко нашло поддержку не у всех и в России. Так, бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил, что Украина вряд ли прислушается к словам председателя Совета Федерации."Скажу сразу: сейчас на Украине высмеют это сообщение так же, как они высмеивали недавние заявления всех остальных наших ВИП-чиновников о готовности России к переговорам с Украиной. Услышьте! Никто не сядет за стол переговоров с Россией, пока Россия отступает. Они считают, что они победят Россию в скором времени, и поэтому переговоры им не нужны", — подчеркнул Царёв.Он отметил, что на Западе и на Украине предложение России воспримут как слабость."Я понимаю, что в третьих странах такая риторика России воспринимается хорошо, но надо понимать, что очередное заявление с нашей стороны о возможных переговорах на Западе и на Украине воспринимается как слабость", — указал Царёв.Позже правоту Царёва подтвердили уже сами украинские политики."Залужный (главнокомандующий ВСУ — Ред.) уже отправил своих переговорщиков на разносторонние консультации, решать вопросы будем сразу по нескольких направлениям, а результаты зафиксируем с помощью HIMARS!" - заявил советник МВД Украины Антон Геращенко.Схожее по тональности заявление сделал украинский политолог Юрий Романенко."Проблема в том, что для переговоров Россия для начала должна убрать Путина и отменить все решения об аннексиях. Зеленский же четко сказал, что переговоров при Путине не будет. Короче говоря, х***ы миротворцы идут вслед за русским кораблем", - заявил Романенко.Пока власти Украины не прокомментировали предложение Матвиенко. Однако вряд ли их комментарии будут отличаться от комментариев Геращенко или Романенко.Угроза БердянскуУтром 6 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о сосредоточении личного состава и техники ВСУ на запорожской линии."Количество вооружений и личного состава, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО", — заявил он в комментарии российским СМИ.Рогов отметил, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области, несмотря на увеличение числа потерь.При этом Рогов заявил, что эту линию курируют британцы."Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами. Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды. Ниже по статусу идут, как ни странно, американцы, затем канадцы, поляки, выходцы с Западной Украины, в том числе из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, и потом запорожцы", — отметил он.Позже, уже в комментарии РИА "Новости" Рогов заявил, что Украина планирует высадить десант у ЗАЭС."Украинские войска последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов. Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции", — отмечал Рогов.Медиаэксперт Анатолий Шарий предположил, что ВСУ попытаются начать и развить наступление на Бердянск."Итак, помните мое предсказание про Бердянск? Это самое логичное направление удара во всех смыслах. Судя по беспрецедентному стягиванию техники, начнется именно там", — заявил он 6 октября.Шарий напомнил свои слова от 14 сентября."Будет сделано несколько отвлекающих ударов. По всей видимости, в Донецком направлении. Это будут обстрелы, никаких прорывов — в командовании ВСУ понимают, что мотивация там у защитников не сравнится с мотивацией 20-летних бойцов ВС РФ. На Донецком "не светит". Была попытка пройти в Пески, завершившаяся мощной неудачей благодаря "Сомали". Отвлекающие удары будут в районе Угледара, Донецка, Херсона. Основной удар будет нанесен с целью обрезать сухопутный путь от России до Крыма. Мы не знаем замыслов ВСУ, но чисто глядя на карту - ударил бы в направлении Бердянска. Удобно - поля, степи, километров 70. Пробить оборону, зайти на марше, сделать коридор максимально широким", — отмечал тогда Шарий.По его словам, в случае удаче замысла, Украина получила бы несколько козырей."В качестве информационной победы просто потрясающая — удержание Херсонской области. В военном плане — отрезание логистического маршрута. Плюс козырь на переговорах. Это может получиться, очень даже. С учетом того, что в Генштабе ВСУ люди явно более подкованы, плюс там советчики с Запада не дураки. Бердянск — верняк. А Киеву сейчас, на волне побед, нужен 100% вариант. Им проигрывать нельзя", — отмечал тогда Шарий.Российский военный корреспондент Александр Коц 6 октября у себя в телеграм-канале опубликовал видео украинских военных, на котором была зафиксирована их тактика.""Гоу! Гоу! Гоу! Интенсификейшн!" — кричит Дмитро Мыколе. "Туда е…ашь! Файер!" — отвечает Мыкола. Вот она, тактика "летучих отрядов" в действии. К вопросу, как ВСУ проходят по 30 км в день. На скорости. На Хамвиках. С пулеметами Браунинг и штурмовиками. Без тяжелой техники, которая подойдет вторым эшелоном. Надеюсь, лучшие умы Генштаба уже разрабатывают систему противодействия этой тактики и скоро внедрят в войска", — отмечал Коц.Днём 6 октября о том, что Украина может начать наступление на Бердянск, сообщил проект "Обыкновенный царизм"."Как сообщают источники "Обыкновенного царизма", украинская армия формирует массу механизированных и танковых ударных групп на Запорожском направлении. Противник обозначает намерение следующего удара — Бердянск. Это не значит, что закончатся атаки на Угледарском, Купянском и Николаевском направлениях. Украинская армия обкатывала командиров и провела боевое слаживание других частей, создав несколько атакующих эшелонов. Таким образом, снижается нагрузка на логистику и пропадает необходимость массово перевозить более опытные боевые части", - отмечалось в публикации проекта в телеграм-канале.Как отметили источники проекта, ВСУ планируют масштабный удар."Удар на Бердянском направлении планируется наиболее масштабным. Учитывая рельеф, противник рассчитывает на блицкриг с массовым применением авиации и огневой поддержки РСЗО. Храни Господь русских воинов", - указывалось в публикации.Около 16:00 медиаэксперт Шарий написал о том, что наступление может начаться завтра."Вполне возможно, наступление на Бердянск начнется завтра", - отметил Шарий.Таким образом, в ближайшие часы можно будет убедиться, насколько верные предположения о направлении удара ВСУ.

https://ukraina.ru/20221006/1039460261.html

https://ukraina.ru/20221006/1039438219.html

https://ukraina.ru/20221006/1039430695.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники