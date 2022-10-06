https://ukraina.ru/20221006/1039464101.html
От чего зависит судьба "Северных потоков" и зачем на топливном рынке душат Германию - Агеев. Видео
От чего зависит судьба "Северных потоков" и зачем на топливном рынке душат Германию - Агеев. Видео - 06.10.2022 Украина.ру
От чего зависит судьба "Северных потоков" и зачем на топливном рынке душат Германию - Агеев. Видео
Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на судьбу Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T17:52
2022-10-06T17:52
2022-10-06T17:52
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039463469_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_74458db1df9f8943c73052d8a287b982.jpg
Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на судьбу "Северных потоков", а также о последствиях игры США и Евросоюза на топливном рынке и влиянии восьмого пакета санкций ЕС на Россию:00:34 - Какова судьба "Северных потоков"?04:08 - К чему приведёт игра на топливном рынке против Берлина со стороны официально дружественных Германии стран?08:38 - Переориентация на восток: что эффективнее ж/д доставка или новый газопровод? 11:00 - Столкнутся ли Словакия и Чехия с внутриполитической нестабильностью из-за высоких цен на энергоресурсы и нехватки запасов в зимнее время?13:54 - Какую опасность представляет восьмой пакет санкций для России?16:48 - Выиграет ли Россия от вводимого потолка цен на экспорт нефти?20:17 - Сработает ли при этом механизм вторичных санкций США?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039463469_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_caa6876e29c7ed8921eabc9210dc493b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на судьбу "Северных потоков", а также о последствиях игры США и Евросоюза на топливном рынке и влиянии восьмого пакета санкций ЕС на Россию:
00:34 - Какова судьба "Северных потоков"?
04:08 - К чему приведёт игра на топливном рынке против Берлина со стороны официально дружественных Германии стран?
08:38 - Переориентация на восток: что эффективнее ж/д доставка или новый газопровод?
11:00 - Столкнутся ли Словакия и Чехия с внутриполитической нестабильностью из-за высоких цен на энергоресурсы и нехватки запасов в зимнее время?
13:54 - Какую опасность представляет восьмой пакет санкций для России?
16:48 - Выиграет ли Россия от вводимого потолка цен на экспорт нефти?
20:17 - Сработает ли при этом механизм вторичных санкций США?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.
В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.