От чего зависит судьба "Северных потоков" и зачем на топливном рынке душат Германию - Агеев. Видео - 06.10.2022 Украина.ру
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От чего зависит судьба "Северных потоков" и зачем на топливном рынке душат Германию - Агеев. Видео
От чего зависит судьба "Северных потоков" и зачем на топливном рынке душат Германию - Агеев. Видео - 06.10.2022 Украина.ру
От чего зависит судьба "Северных потоков" и зачем на топливном рынке душат Германию - Агеев. Видео
Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на судьбу Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T17:52
2022-10-06T17:52
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Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на судьбу "Северных потоков", а также о последствиях игры США и Евросоюза на топливном рынке и влиянии восьмого пакета санкций ЕС на Россию:00:34 - Какова судьба "Северных потоков"?04:08 - К чему приведёт игра на топливном рынке против Берлина со стороны официально дружественных Германии стран?08:38 - Переориентация на восток: что эффективнее ж/д доставка или новый газопровод? 11:00 - Столкнутся ли Словакия и Чехия с внутриполитической нестабильностью из-за высоких цен на энергоресурсы и нехватки запасов в зимнее время?13:54 - Какую опасность представляет восьмой пакет санкций для России?16:48 - Выиграет ли Россия от вводимого потолка цен на экспорт нефти?20:17 - Сработает ли при этом механизм вторичных санкций США?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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От чего зависит судьба "Северных потоков" и зачем на топливном рынке душат Германию - Агеев. Видео

17:52 06.10.2022
 
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Директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на судьбу "Северных потоков", а также о последствиях игры США и Евросоюза на топливном рынке и влиянии восьмого пакета санкций ЕС на Россию:
00:34 - Какова судьба "Северных потоков"?
04:08 - К чему приведёт игра на топливном рынке против Берлина со стороны официально дружественных Германии стран?
08:38 - Переориентация на восток: что эффективнее ж/д доставка или новый газопровод?
11:00 - Столкнутся ли Словакия и Чехия с внутриполитической нестабильностью из-за высоких цен на энергоресурсы и нехватки запасов в зимнее время?
13:54 - Какую опасность представляет восьмой пакет санкций для России?
16:48 - Выиграет ли Россия от вводимого потолка цен на экспорт нефти?
20:17 - Сработает ли при этом механизм вторичных санкций США?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.
В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
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17:59Байден допустил возможность встречи с Путиным
17:52От чего зависит судьба "Северных потоков" и зачем на топливном рынке душат Германию - Агеев. Видео
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