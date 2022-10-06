https://ukraina.ru/20221006/1039463328.html

Красный Лиман могли удерживать? Военный эксперт о том, сдадут ли Кременную в ходе тяжелых боев с ВСУ

Красный Лиман могли удерживать? Военный эксперт о том, сдадут ли Кременную в ходе тяжелых боев с ВСУ - 06.10.2022 Украина.ру

Красный Лиман могли удерживать? Военный эксперт о том, сдадут ли Кременную в ходе тяжелых боев с ВСУ

Российские войска ждут еще как минимум две недели тяжелых оборонительных боев с ВСУ Нам нужно максимально удерживать позиции. Об этом рассказал военный эксперт... Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T17:23

2022-10-06T17:23

2022-10-06T17:23

новости

красный лиман

россия

всу

изюм

купянск

балаклея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/31/1033483158_0:159:3069:1885_1920x0_80_0_0_aa275ee2ae7dd153534ec3335de218bb.jpg.webp

Российские войска ждут еще как минимум две недели тяжелых оборонительных боев с ВСУ Нам нужно максимально удерживать позиции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.руТо, что мы не контролируем 3% территории ЛНР, уже настораживает. Есть продвижение в сторону Кременной. Это все очень плохие признаки. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы остановиться на этих рубежах и выдержать эти две недели, уверен специалист.Что касается того, есть ли смысл прямо сейчас любой ценой удерживать Кременную, то отходить нам уже нельзя. Потому что это будет сдача российской территории. Нужно стоять насмерть. Это то же самое, что и оборона Москвы, заключил собеседник издания.

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, красный лиман, россия, всу, изюм, купянск, балаклея