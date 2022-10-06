https://ukraina.ru/20221006/1039463328.html
Красный Лиман могли удерживать? Военный эксперт о том, сдадут ли Кременную в ходе тяжелых боев с ВСУ
Красный Лиман могли удерживать? Военный эксперт о том, сдадут ли Кременную в ходе тяжелых боев с ВСУ - 06.10.2022 Украина.ру
Красный Лиман могли удерживать? Военный эксперт о том, сдадут ли Кременную в ходе тяжелых боев с ВСУ
Российские войска ждут еще как минимум две недели тяжелых оборонительных боев с ВСУ Нам нужно максимально удерживать позиции. Об этом рассказал военный эксперт... Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T17:23
2022-10-06T17:23
2022-10-06T17:23
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красный лиман
россия
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изюм
купянск
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Российские войска ждут еще как минимум две недели тяжелых оборонительных боев с ВСУ Нам нужно максимально удерживать позиции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.руТо, что мы не контролируем 3% территории ЛНР, уже настораживает. Есть продвижение в сторону Кременной. Это все очень плохие признаки. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы остановиться на этих рубежах и выдержать эти две недели, уверен специалист.Что касается того, есть ли смысл прямо сейчас любой ценой удерживать Кременную, то отходить нам уже нельзя. Потому что это будет сдача российской территории. Нужно стоять насмерть. Это то же самое, что и оборона Москвы, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, красный лиман, россия, всу, изюм, купянск, балаклея
Новости, Красный Лиман, Россия, ВСУ, Изюм, Купянск, Балаклея
Российские войска ждут еще как минимум две недели тяжелых оборонительных боев с ВСУ Нам нужно максимально удерживать позиции. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
То, что мы не контролируем 3% территории ЛНР, уже настораживает. Есть продвижение в сторону Кременной. Это все очень плохие признаки. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы остановиться на этих рубежах и выдержать эти две недели, уверен специалист.
"Опыт Красного Лимана показывает, что мы можем выдержать эти две недели. Мы Лиман обороняли три недели, в условиях, когда войска были в шоке от отступления из Изюма и Купянска. Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах, при необходимости нанося контрудары. Нельзя только ограничиваться обороной. Противник должен чувствовать нашу силу. Нужно восстанавливать боевой дух войск, которые отступают, а с этим у нас серьезные проблемы", - указал Евсеев.
Что касается того, есть ли смысл прямо сейчас любой ценой удерживать Кременную, то отходить нам уже нельзя. Потому что это будет сдача российской территории. Нужно стоять насмерть. Это то же самое, что и оборона Москвы, заключил собеседник издания.