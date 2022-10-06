Планы ВСУ, НАТО против России. О чём говорили эксперты 6 октября - 06.10.2022 Украина.ру
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Планы ВСУ, НАТО против России. О чём говорили эксперты 6 октября
Планы ВСУ, НАТО против России. О чём говорили эксперты 6 октября - 06.10.2022 Украина.ру
Планы ВСУ, НАТО против России. О чём говорили эксперты 6 октября
У России есть ресурсы для успешного отбивания атак ВСУ, а в целом России придётся вести боевые действия как минимум в ближайшие два года. Об этом эксперты... Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T17:17
2022-10-06T17:54
эксклюзив
всу
украина
нато
россия
херсон
алексей зубец
нефть
сша
санкции
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У России есть ресурсы для успешного отбивания атак ВСУ, а в целом России придётся вести боевые действия как минимум в ближайшие два года. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Ситуация на фронтахВоенкоры с мест сообщают, что на луганском направлении ВСУ закончили перегруппировку и сосредоточили силы в районе села Першотравнее. Туда подошли силы из Купянска и объединились с теми войсками, которые действовали в районе Лимана.Основная цель противника — сосредоточенный удар на Сватово, с обозначением действий на Кременную.Военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов поясняет: в районе Кременной и Рубежного — пересеченная местность. Там пойма реки и большие лесные насаждения, где сложно работать легкими маневренными группами, которыми украинская армия последний месяц наступала в Харьковской области и в ЛНР.Поэтому открытые степные местности, поля и открытый рельеф между Кременной и Сватово более подходят для этой боевой тактики.«Но нужно понимать, что здесь есть определенная слабость. Сватово расположено ближе к российской границе, а это означает меньшее логистическое плечо для снабжения обороняющихся войск. Если такое наступление будет, то это не будет легкой прогулкой для украинской армии», — заявил Анпилогов.Также он прокомментировал слова члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, что ВСУ стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и людей, чем за все время специальной военной операции.«С точки зрения масштабного наступления маневренными силами наиболее опасна линия Орехов — Гуляйполе, потому что там почти до Угледара — открытая равнина.ВСУ могут атаковать с обходом российских опорных пунктов и попытками расчленить единую оборонительную позицию. Но мы сможем использовать наше преимущество в артиллерии и авиации, которое по опыту Херсона при удачном стечении обстоятельств позволяет обороняться меньшими силами и нивелировать наступательные действия, которые противник может вести, опираясь на серьезный численный перевес», — рассказал военный эксперт.НАТО и Украина: в Альянс не возьмут, но будут содержатьНакануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что сегодня Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, ведет борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ.По словам Патрушева, против России, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжёлое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов.Политолог Олег Неменский считает, что правильнее говорить, что мы воюем с коалицией западных стран, причем не всех: НАТО как организация принимает в этом участие довольно небольшое, а вот на национальном уровне целый ряд стран, особенно США и Великобритания, очень активно участвуют.«Западные страны не хотят сами втягиваться на национальном уровне в войну с Россией, их устраивает ситуация вот такой прокси-войны через Украину. Это и раньше было известно, как и то, что у Украины нет перспектив стать членом НАТО, потому что никто такой стране там право голоса не даст и ответственность за нее не возьмет», — сказал Неменский.Однако такое положение дел, продолжает он, никак не мешает НАТО развивать свое военное взаимодействие с Украиной, развивать военную инфраструктуру на Украине.Обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов отметил, что Николай Патрушев сейчас констатировал то, что стало понятно с начала спецоперации.«Просто если в начале нам не было понятно, насколько масштабным будет участие США и НАТО в этом конфликте, то теперь все масштабы видны и об этом можно говорить не просто открыто, но как о банальности», — пояснил политолог.Он прогнозирует, что России придётся вести боевые действия «в ближайшие пару лет так точно». И чем скорее и честнее мы об этом скажем россиянам, тем меньше потом будет разочарованных.«Людей надо готовить к трудностям», — добавил Акопов.В свою очередь директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал, что Украина сейчас токсичный актив для НАТО. По завершении эскалации конфликта ее необходимо будет содержать, как неоднократно Украина намекала и говорила прямым текстом.«Внимание, вопрос: кто же будет это делать? Европейская экономика? Она находится в полуразрушенном состоянии. Россия? Это маловероятно. Речь идет о том, и сами украинцы намекают, что это будут делать США. В США по этому поводу консенсуса нет вообще», — сообщил эксперт.По его словам, вступление Украины в НАТО на данном этапе может эту организацию порвать, потому что Украина как актив к вступлению в НАТО абсолютно не готова.Санкции против России могут обрушить мировой энергетический рынокРанее на встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила организацию в «солидаризации с Россией», добавив, что такое решение создает последствия для стран с низким и средним уровнем доходов.Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец поясняет, что действия стран ОПЕК и России направлены на защиту национальных интересов этих стран.Например, Саудовская Аравия сильно зависит от нефтяных доходов и у нее нет избытка мощностей для производства дополнительной нефти, как просили американцы. Кроме того, падение цен на нефть обещает для них финансово-экономические проблемы, которые отразятся на уровне жизни населения.«В этих условиях, желая поддержать цены на нынешнем уровне, комфортном для большинства производителей нефти, ОПЕК+ пошел на сокращение поставок на два миллиона баррелей, что вызвало раздражение Вашингтона и разговоры, что Байден может запретить экспорт нефтепродуктов из Америки, чтобы сохранить низкие цены на бензин на американском рынке», — сообщил эксперт.В целом, говорит Зубец, в условиях грядущего нефтяного потолка цен, который Запад собирается ввести против России, решение ОПЕК+ означает, что попытка задушить Россию санкциями приведет к коллапсу энергетического рынка по всему миру.
https://ukraina.ru/20221006/1039452073.html
https://ukraina.ru/20221006/1039423910.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, всу, украина, нато, россия, херсон, алексей зубец, нефть, сша, санкции, петр акопов, олег неменский, анпилогов
Эксклюзив, ВСУ, Украина, НАТО, Россия, Херсон, Алексей Зубец, нефть, США, санкции, Петр Акопов, Олег Неменский, Анпилогов

Планы ВСУ, НАТО против России. О чём говорили эксперты 6 октября

17:17 06.10.2022 (обновлено: 17:54 06.10.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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У России есть ресурсы для успешного отбивания атак ВСУ, а в целом России придётся вести боевые действия как минимум в ближайшие два года. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.
Ситуация на фронтах
Военкоры с мест сообщают, что на луганском направлении ВСУ закончили перегруппировку и сосредоточили силы в районе села Першотравнее. Туда подошли силы из Купянска и объединились с теми войсками, которые действовали в районе Лимана.
Основная цель противника — сосредоточенный удар на Сватово, с обозначением действий на Кременную.
Военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов поясняет: в районе Кременной и Рубежного — пересеченная местность. Там пойма реки и большие лесные насаждения, где сложно работать легкими маневренными группами, которыми украинская армия последний месяц наступала в Харьковской области и в ЛНР.
Поэтому открытые степные местности, поля и открытый рельеф между Кременной и Сватово более подходят для этой боевой тактики.
«Но нужно понимать, что здесь есть определенная слабость. Сватово расположено ближе к российской границе, а это означает меньшее логистическое плечо для снабжения обороняющихся войск. Если такое наступление будет, то это не будет легкой прогулкой для украинской армии», — заявил Анпилогов.
Также он прокомментировал слова члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, что ВСУ стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и людей, чем за все время специальной военной операции.
«С точки зрения масштабного наступления маневренными силами наиболее опасна линия Орехов — Гуляйполе, потому что там почти до Угледара — открытая равнина.
ВСУ могут атаковать с обходом российских опорных пунктов и попытками расчленить единую оборонительную позицию. Но мы сможем использовать наше преимущество в артиллерии и авиации, которое по опыту Херсона при удачном стечении обстоятельств позволяет обороняться меньшими силами и нивелировать наступательные действия, которые противник может вести, опираясь на серьезный численный перевес», — рассказал военный эксперт.
Алексей Анпилогов интервью
14:59
Алексей Анпилогов: ВСУ готовят мощное наступление на Россию, которое не станет для них легкой прогулкой
НАТО и Украина: в Альянс не возьмут, но будут содержать
Накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что сегодня Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, ведет борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ.
По словам Патрушева, против России, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжёлое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов.
Политолог Олег Неменский считает, что правильнее говорить, что мы воюем с коалицией западных стран, причем не всех: НАТО как организация принимает в этом участие довольно небольшое, а вот на национальном уровне целый ряд стран, особенно США и Великобритания, очень активно участвуют.
«Западные страны не хотят сами втягиваться на национальном уровне в войну с Россией, их устраивает ситуация вот такой прокси-войны через Украину. Это и раньше было известно, как и то, что у Украины нет перспектив стать членом НАТО, потому что никто такой стране там право голоса не даст и ответственность за нее не возьмет», — сказал Неменский.
Однако такое положение дел, продолжает он, никак не мешает НАТО развивать свое военное взаимодействие с Украиной, развивать военную инфраструктуру на Украине.
Обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов отметил, что Николай Патрушев сейчас констатировал то, что стало понятно с начала спецоперации.
«Просто если в начале нам не было понятно, насколько масштабным будет участие США и НАТО в этом конфликте, то теперь все масштабы видны и об этом можно говорить не просто открыто, но как о банальности», — пояснил политолог.
Он прогнозирует, что России придётся вести боевые действия «в ближайшие пару лет так точно». И чем скорее и честнее мы об этом скажем россиянам, тем меньше потом будет разочарованных.
«Людей надо готовить к трудностям», — добавил Акопов.
Петр Акопов интервью
06:03
Петр Акопов: Россию надо готовить к тому, что война с НАТО на Украине продлится пару лет
В свою очередь директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал, что Украина сейчас токсичный актив для НАТО. По завершении эскалации конфликта ее необходимо будет содержать, как неоднократно Украина намекала и говорила прямым текстом.
«Внимание, вопрос: кто же будет это делать? Европейская экономика? Она находится в полуразрушенном состоянии. Россия? Это маловероятно. Речь идет о том, и сами украинцы намекают, что это будут делать США. В США по этому поводу консенсуса нет вообще», — сообщил эксперт.
По его словам, вступление Украины в НАТО на данном этапе может эту организацию порвать, потому что Украина как актив к вступлению в НАТО абсолютно не готова.
Санкции против России могут обрушить мировой энергетический рынок
Ранее на встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила организацию в «солидаризации с Россией», добавив, что такое решение создает последствия для стран с низким и средним уровнем доходов.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец поясняет, что действия стран ОПЕК и России направлены на защиту национальных интересов этих стран.
Например, Саудовская Аравия сильно зависит от нефтяных доходов и у нее нет избытка мощностей для производства дополнительной нефти, как просили американцы. Кроме того, падение цен на нефть обещает для них финансово-экономические проблемы, которые отразятся на уровне жизни населения.
«В этих условиях, желая поддержать цены на нынешнем уровне, комфортном для большинства производителей нефти, ОПЕК+ пошел на сокращение поставок на два миллиона баррелей, что вызвало раздражение Вашингтона и разговоры, что Байден может запретить экспорт нефтепродуктов из Америки, чтобы сохранить низкие цены на бензин на американском рынке», — сообщил эксперт.
В целом, говорит Зубец, в условиях грядущего нефтяного потолка цен, который Запад собирается ввести против России, решение ОПЕК+ означает, что попытка задушить Россию санкциями приведет к коллапсу энергетического рынка по всему миру.
Алексей Зубец для интервью
14:15
Алексей Зубец: Россия в вопросе нефти случайно щелкнула по носу США, поэтому ей будут мстить на Украине
 
ЭксклюзивВСУУкраинаНАТОРоссияХерсонАлексей ЗубецнефтьСШАсанкцииПетр АкоповОлег НеменскийАнпилогов
 
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