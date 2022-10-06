Чтобы не как с Черноморским флотом. Военный эксперт о кадровых установках в ВС РФ - 06.10.2022 Украина.ру
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Чтобы не как с Черноморским флотом. Военный эксперт о кадровых установках в ВС РФ
Чтобы не как с Черноморским флотом. Военный эксперт о кадровых установках в ВС РФ - 06.10.2022 Украина.ру
Чтобы не как с Черноморским флотом. Военный эксперт о кадровых установках в ВС РФ
Отступление русских войск из Харьковской области и останвление Красного Лимана показали, что у нас есть проблема и нехватки необходимых сил/средств, и... Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T17:00
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новости
вс рф
россия
черноморский флот
рамзан кадыров
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Отступление русских войск из Харьковской области и останвление Красного Лимана показали, что у нас есть проблема и нехватки необходимых сил/средств, и организации. Тяжелая ситуация на фронтах сложилась давно. Именно поэтому мы медленно наступали в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.руРанее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в оставлении Красного Лимана генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, которому, по словам политика, де-факто отдали в подчинение и войска Западного военного округа. За Лапина заступились бойцы группировки "О", отметив, что Лапин не командовал обороной Лимана и не отсиживался в тылу.Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, подчеркнул специалист.Мы обязательно победим, но должны использовать все наши ресурсы. Использовать нашу стратегическую авиацию, как это было сделано на Андреевском плацдарме. У нас есть большое количество ракетных комплексов воздушного и морского базирования. Сейчас очень важно измотать ВСУ, остановить их, а потом перейти в контрнаступление, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, россия, черноморский флот, рамзан кадыров
Новости, ВС РФ, Россия, Черноморский флот, Рамзан Кадыров

Чтобы не как с Черноморским флотом. Военный эксперт о кадровых установках в ВС РФ

17:00 06.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
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Отступление русских войск из Харьковской области и останвление Красного Лимана показали, что у нас есть проблема и нехватки необходимых сил/средств, и организации. Тяжелая ситуация на фронтах сложилась давно. Именно поэтому мы медленно наступали в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в оставлении Красного Лимана генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, которому, по словам политика, де-факто отдали в подчинение и войска Западного военного округа. За Лапина заступились бойцы группировки "О", отметив, что Лапин не командовал обороной Лимана и не отсиживался в тылу.
Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, подчеркнул специалист.
"Мы должны переломить ситуацию, но при этом решить и организационные вопросы. Если нужно кого-то поменять в военном руководстве, то не надо ждать, как это было в руководстве Черноморского флота. Замены должны быть оперативными. Нужно наладить организационную систему боя. Потому что даже по оставлению Красного Лимана есть много вопросов", - указал Евсеев.
Мы обязательно победим, но должны использовать все наши ресурсы. Использовать нашу стратегическую авиацию, как это было сделано на Андреевском плацдарме. У нас есть большое количество ракетных комплексов воздушного и морского базирования. Сейчас очень важно измотать ВСУ, остановить их, а потом перейти в контрнаступление, заключил собеседник издания.
 
НовостиВС РФРоссияЧерноморский флотРамзан Кадыров
 
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