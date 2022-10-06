https://ukraina.ru/20221006/1039462043.html

Чтобы не как с Черноморским флотом. Военный эксперт о кадровых установках в ВС РФ

Чтобы не как с Черноморским флотом. Военный эксперт о кадровых установках в ВС РФ - 06.10.2022 Украина.ру

Чтобы не как с Черноморским флотом. Военный эксперт о кадровых установках в ВС РФ

Отступление русских войск из Харьковской области и останвление Красного Лимана показали, что у нас есть проблема и нехватки необходимых сил/средств, и... Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T17:00

2022-10-06T17:00

2022-10-06T17:00

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черноморский флот

рамзан кадыров

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Отступление русских войск из Харьковской области и останвление Красного Лимана показали, что у нас есть проблема и нехватки необходимых сил/средств, и организации. Тяжелая ситуация на фронтах сложилась давно. Именно поэтому мы медленно наступали в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.руРанее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в оставлении Красного Лимана генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, которому, по словам политика, де-факто отдали в подчинение и войска Западного военного округа. За Лапина заступились бойцы группировки "О", отметив, что Лапин не командовал обороной Лимана и не отсиживался в тылу.Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, подчеркнул специалист.Мы обязательно победим, но должны использовать все наши ресурсы. Использовать нашу стратегическую авиацию, как это было сделано на Андреевском плацдарме. У нас есть большое количество ракетных комплексов воздушного и морского базирования. Сейчас очень важно измотать ВСУ, остановить их, а потом перейти в контрнаступление, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, россия, черноморский флот, рамзан кадыров