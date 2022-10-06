https://ukraina.ru/20221006/1039461351.html
За это полагался расстрел: Корнилов о критике Генштаба, ошибках и повторении истории спустя 100 лет
За это полагался расстрел: Корнилов о критике Генштаба, ошибках и повторении истории спустя 100 лет - 06.10.2022 Украина.ру
За это полагался расстрел: Корнилов о критике Генштаба, ошибках и повторении истории спустя 100 лет
Политолог Владимир Корнилов в эфире Украина.ру прокомментировал включение новых территорий в состав России, а также новые украинские фейки, ответил на критику... Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T16:43
2022-10-06T16:43
2022-10-06T16:59
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039461152_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a235534ca0daee7141879d3929c7c7f2.jpg
Политолог Владимир Корнилов в эфире Украина.ру прокомментировал включение новых территорий в состав России, а также новые украинские фейки, ответил на критику общественности в адрес Генштаба, а также оценил шансы на вступление Украины в НАТО в нынешних условиях:01:40 — Реакция Владимира Корнилова на возвращение родного Донбасса в состав России;05:40 — Уместно ли сравнивать спецоперацию по денацификации Украины с Великой Отечественной войной?09:12 — О критике российского Генштаба;16:50 — Зачем Зеленскому Украина в НАТО и реально ли это?23:20 — Предложение Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине: что стоит за этими заявлениями?27:20 — Как новость о вырывании золотых коронок в «российской пыточной» под Харьковом оказалась фейком и о другой лжи Украины: реакция Запада.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского — продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039461152_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_caa55f5eecf21a33e1e35f29e810cf65.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Политолог Владимир Корнилов в эфире Украина.ру прокомментировал включение новых территорий в состав России, а также новые украинские фейки, ответил на критику общественности в адрес Генштаба, а также оценил шансы на вступление Украины в НАТО в нынешних условиях:
01:40 — Реакция Владимира Корнилова на возвращение родного Донбасса в состав России;
05:40 — Уместно ли сравнивать спецоперацию по денацификации Украины с Великой Отечественной войной?
09:12 — О критике российского Генштаба;
16:50 — Зачем Зеленскому Украина в НАТО и реально ли это?
23:20 — Предложение Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине: что стоит за этими заявлениями?
27:20 — Как новость о вырывании золотых коронок в «российской пыточной» под Харьковом оказалась фейком и о другой лжи Украины: реакция Запада.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.
В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского — продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.