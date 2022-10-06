https://ukraina.ru/20221006/1039461351.html

За это полагался расстрел: Корнилов о критике Генштаба, ошибках и повторении истории спустя 100 лет

За это полагался расстрел: Корнилов о критике Генштаба, ошибках и повторении истории спустя 100 лет - 06.10.2022 Украина.ру

За это полагался расстрел: Корнилов о критике Генштаба, ошибках и повторении истории спустя 100 лет

Политолог Владимир Корнилов в эфире Украина.ру прокомментировал включение новых территорий в состав России, а также новые украинские фейки, ответил на критику... Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T16:43

2022-10-06T16:43

2022-10-06T16:59

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Политолог Владимир Корнилов в эфире Украина.ру прокомментировал включение новых территорий в состав России, а также новые украинские фейки, ответил на критику общественности в адрес Генштаба, а также оценил шансы на вступление Украины в НАТО в нынешних условиях:01:40 — Реакция Владимира Корнилова на возвращение родного Донбасса в состав России;05:40 — Уместно ли сравнивать спецоперацию по денацификации Украины с Великой Отечественной войной?09:12 — О критике российского Генштаба;16:50 — Зачем Зеленскому Украина в НАТО и реально ли это?23:20 — Предложение Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине: что стоит за этими заявлениями?27:20 — Как новость о вырывании золотых коронок в «российской пыточной» под Харьковом оказалась фейком и о другой лжи Украины: реакция Запада.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского — продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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