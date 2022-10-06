https://ukraina.ru/20221006/1039460261.html

Предложение Матвиенко, беженцы из Запорожья, коронки. Главное на Украине на 16:00 6 октября

Предложение Матвиенко, беженцы из Запорожья, коронки. Главное на Украине на 16:00 6 октября - 06.10.2022 Украина.ру

Предложение Матвиенко, беженцы из Запорожья, коронки. Главное на Украине на 16:00 6 октября

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам. Украинские власти не выпускают желающих выехать на территории освобождённой Запорожской области. Западные СМИ разоблачили украинский фейк

2022-10-06T16:25

2022-10-06T16:25

2022-10-06T16:55

хроники

эксклюзив

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Начать переговоры Матвиенко предложила прямо сегодня.«Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости», — сказала Матвиенко, взяв слово на саммите парламентов G20 в Индонезии.Она добавила, что Россия неоднократно предлагала сесть за стол переговоров, и почти что были достигнуты договорённости в Стамбуле, но "Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договорённостей".«Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров», — заявила Матвиенко.В ходе рабочей встречи с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой Матвиенко также сообщила, что Россия не раз предлагала Украине переговоры.«Мы неоднократно заявляли, и в своем последнем выступлении президент России сказал, что Россия готова к переговорам. Но, поскольку Украина — несамостоятельное государство, оно находится полностью под внешним управлением Запада, им пока не позволяют. Они сказали, что не готовы к переговорам», — отметила Матвиенко.Предложение Матвиенко нашло поддержку не у всех и в России. Так, бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил, что Украина вряд ли прислушается к словам председателя Совета Федерации.«Скажу сразу: сейчас на Украине высмеют это сообщение так же, как они высмеивали недавние заявления всех остальных наших ВИП-чиновников о готовности России к переговорам с Украиной. Услышьте! Никто не сядет за стол переговоров с Россией, пока Россия отступает. Они считают, что они победят Россию в скором времени, и поэтому переговоры им не нужны», — подчеркнул Царёв.Он отметил, что на Западе и на Украине предложение России воспримут как слабость.«Я понимаю, что в третьих странах такая риторика России воспринимается хорошо, но надо понимать, что очередное заявление с нашей стороны о возможных переговорах на Западе и на Украине воспринимается как слабость», — указал Царёв.В Индонезии Матвиенко говорила не только о мирных переговорах. Так, она рассказала и о «ядерной угрозе».«Поскольку коллективный Запад уже исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию, чтобы нагнетать вокруг России такую ярую русофобию, пугать мир такой страшной Россией, они начали запускать эту "мульку", извините за сленг, о ядерной угрозе России. Это очередная ложь, очередной фейк», — рассказала Матвиенко.Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления западных СМИ о том, что Россия якобы может применить тактическое ядерное оружие на Украине.Препоны для беженцевКиевские власти до сих пор держат закрытым проезд через КПП «Васильевка» на освобожденную часть Запорожской области, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.«Люди пытаются проехать (на освобожденную часть области. — Ред.), но пока Украина не пропускает. С нашей стороны ограничений нет, хотя людей едет туда крайне мало», — сказал Балицкий в эфире «Соловьев Live».По его словам, решение о возможности открытия КПП «Васильевка» принимается на самом верху киевскими властями.Он добавил, что многие люди теперь боятся ехать через КПП после обстрела автоколонны украинскими войсками в конце сентября, жертвами которого стали 30 человек.Тогда, 30 сентября, ВСУ нанесли удар по колонне беженцев.«Террористы УГИЛ (Украинское государства Ивано-Франковска и Львова. — Ред.) обстреляли на выезде из Запорожья очередь машин, которые ждали проезда на освобождённую от нацистов территорию. Это произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область. Буквально позавчера в знак протеста против действий режима Зеленского эти люди перекрыли дорогу с требованием выпустить их на освобождённую территорию. Сразу после этого к ним приехали представители СБУ и полиции, которые начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы ещё очень сильно об этом пожалеют», — заявил 30 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мстит жителям Запорожья за нелояльность.«Окончательно слетевший с катушек наркоман мстит моим землякам-запорожцам за их нелояльность к его режиму. Мстит жителям Запорожского края за то, что мы сделали свой выбор на референдуме в пользу России. Мстит в день Воссоединения с Россией. На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах», — отметил Рогов.По его словам, «налицо классическая провокация в стиле англосаксов по отношению к нелояльному гражданскому населению».«Дождавшись удара нашей армии по военным объектам в Запорожье, нацисты нанесли удар по нашим людям, стоящим в очереди на выезд. Сделано это было по классической формуле "Сами себя обстреляли" с последующими обвинениями России», — указал Рогов.После он выложил фотографии с места событий.Фото 18+Утром 6 октября Рогов заявил о небывалой концентрации личного состава и техники ВСУ на запорожской линии. Ряд других источников также сообщил о том, что украинские военные готовят наступление на Бердянск.Фейк с разоблачениемНемецкое издание Bild разоблачило украинский фейк о якобы имевших место зверствах в отношении мирного населения со стороны российских военных в посёлке Пески-Радьковские.Ранее начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал в микроблоге фотографии с золотыми коронками. В посте он сообщил, что в посёлке Пески-Радьковские были слышны крики. Болвинов обвинил российских военных в пытках и заявил, что на месте событий обнаружили противогаз и коробку с золотыми зубными коронками, что, по его словам, служит подтверждением его версии. Слова Болвинова поддержало Минобороны Украины.Однако журналисты газеты Bild выяснили, что на самом деле золотые коронки принадлежат сельскому стоматологу.«Эти зубы похожи на те, что были украдены из моей коллекции. Я здесь единственный дантист. Так что, если они были найдены здесь, они должны быть моими», — заявил стоматолог журналистам.Таким образом, немецкие журналисты опровергли фейк своих украинских коллег.

https://ukraina.ru/20221006/1039438219.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив