В США рассказали про опасную игру в "ядерного цыплёнка" с Россией - 06.10.2022 Украина.ру
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В США рассказали про опасную игру в "ядерного цыплёнка" с Россией
В США рассказали про опасную игру в "ядерного цыплёнка" с Россией - 06.10.2022 Украина.ру
В США рассказали про опасную игру в "ядерного цыплёнка" с Россией
Российским и американским лидерам необходимо быть более осторожными, чтобы избежать ядерного конфликта между двумя странами. Поскольку Украина важнее для России, чем для США, Вашингтону необходимо сделать первый шаг для предотвращения эскалации, заявил публицист Тед Карпентер в статье, опубликованной 5 октября в издании The American Conservative
2022-10-06T16:14
2022-10-06T16:37
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Автор, старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, вспомнил про популярную среди американских юношей 1950-х годов игру под названием «Автомобильный цыпленок».Популярность этой игры быстро сошла на нет, поскольку слишком часто ни один из водителей не сворачивал, что приводило к фатальным лобовым столкновениям. К сожалению, лидеры России и США сейчас играют в «ядерного цыплёнка» из-за Украины, и последствия могут быть одинаково фатальными для обеих стран. Ключевое отличие заключается в том, что в результате просчёта погибнут не один или два человека, а миллионы, указывает автор.Американский народ сейчас подвергается большему риску ядерной войны, чем когда-либо со времен Карибского кризиса, замечает Карпентер. В то время Москва «свернула» и избежала столкновения, признав, что Вашингтон полон решимости не допустить размещения ракет рядом со своей территорией. Кремль поступил мудро, замечает автор.На этот раз Вашингтон — та сторона, которая должна отступить от нарастающей конфронтации, пока не стало слишком поздно. Российские лидеры считают Украину жизненно важной для обеспечения безопасности своей страны. Поэтому Вашингтон должен «отвернуть», даже если его назовут «цыплёнком», чтобы предотвратить столкновение и катастрофу для России, Соединённых Штатов и всего мира, резюмирует Карпентер.
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новости, сша, сми, ядерная война, спецоперация
Новости, США, СМИ, ядерная война, Спецоперация

В США рассказали про опасную игру в "ядерного цыплёнка" с Россией

16:14 06.10.2022 (обновлено: 16:37 06.10.2022)
 
© Public domainядерный атомный взрыв
ядерный атомный взрыв
© Public domain
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Российским и американским лидерам необходимо быть более осторожными, чтобы избежать ядерного конфликта между двумя странами. Поскольку Украина важнее для России, чем для США, Вашингтону необходимо сделать первый шаг для предотвращения эскалации, заявил публицист Тед Карпентер в статье, опубликованной 5 октября в издании The American Conservative
Автор, старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, вспомнил про популярную среди американских юношей 1950-х годов игру под названием «Автомобильный цыпленок».

«Два водителя на пустынной дороге... посылали свои машины навстречу друг другу на большой скорости. Предполагалось, что один из водителей свернёт в последний момент, тем самым избежав катастрофического столкновения, но тогда этого человека будут высмеивать за то, что он "цыплёнок"».

Популярность этой игры быстро сошла на нет, поскольку слишком часто ни один из водителей не сворачивал, что приводило к фатальным лобовым столкновениям. К сожалению, лидеры России и США сейчас играют в «ядерного цыплёнка» из-за Украины, и последствия могут быть одинаково фатальными для обеих стран. Ключевое отличие заключается в том, что в результате просчёта погибнут не один или два человека, а миллионы, указывает автор.
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Американский народ сейчас подвергается большему риску ядерной войны, чем когда-либо со времен Карибского кризиса, замечает Карпентер. В то время Москва «свернула» и избежала столкновения, признав, что Вашингтон полон решимости не допустить размещения ракет рядом со своей территорией. Кремль поступил мудро, замечает автор.
На этот раз Вашингтон — та сторона, которая должна отступить от нарастающей конфронтации, пока не стало слишком поздно. Российские лидеры считают Украину жизненно важной для обеспечения безопасности своей страны. Поэтому Вашингтон должен «отвернуть», даже если его назовут «цыплёнком», чтобы предотвратить столкновение и катастрофу для России, Соединённых Штатов и всего мира, резюмирует Карпентер.
 
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