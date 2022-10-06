ВСУ выпустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM
В четверг, 6 октября ВСУ выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк и города ДНР. В четверг, 6 октября по Пролетарскому району Донецка выпустили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM.
HARM выпустили из села Комар в Волновахском районе. От Пролетарского района село находится на расстоянии около 85 километров по прямой.
30 августа, 04:15"Придется перестраивать ПВО": Кнутов рассказал, что можно противопоставить ракетам HARMВысокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM производства США, недавно поставленные киевскому режиму, могут создать проблемы российской ПВО, но у неё есть средства борьбы с ними. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру