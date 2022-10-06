ВСУ выпустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM

"Придется перестраивать ПВО": Кнутов рассказал, что можно противопоставить ракетам HARM Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM производства США, недавно поставленные киевскому режиму, могут создать проблемы российской ПВО, но у неё есть средства борьбы с ними. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру