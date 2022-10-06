ВСУ выпустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM - 06.10.2022 Украина.ру
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ВСУ выпустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM
ВСУ выпустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM - 06.10.2022 Украина.ру
ВСУ выпустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM
В четверг, 6 октября ВСУ выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2022-10-06T16:14
2022-10-06T16:14
новости
ракета
донецк
всу
сша
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Украинские войска продолжают обстреливать Донецк и города ДНР. В четверг, 6 октября по Пролетарскому району Донецка выпустили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. HARM выпустили из села Комар в Волновахском районе. От Пролетарского района село находится на расстоянии около 85 километров по прямой.
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новости, ракета, донецк, всу, сша
Новости, Ракета, Донецк, ВСУ, США

ВСУ выпустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM

16:14 06.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Navy Photo by Photographer’s Mate 3rd Class Brian Fleske
- РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© commons.wikimedia.org / U.S. Navy Photo by Photographer’s Mate 3rd Class Brian Fleske
Читать в
В четверг, 6 октября ВСУ выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк и города ДНР. В четверг, 6 октября по Пролетарскому району Донецка выпустили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM.
HARM выпустили из села Комар в Волновахском районе. От Пролетарского района село находится на расстоянии около 85 километров по прямой.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 04:15
"Придется перестраивать ПВО": Кнутов рассказал, что можно противопоставить ракетам HARMВысокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM производства США, недавно поставленные киевскому режиму, могут создать проблемы российской ПВО, но у неё есть средства борьбы с ними. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
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