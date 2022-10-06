Киевские власти организовали распродажу пятиграммовых железок в поддержку ВСУ - 06.10.2022 Украина.ру
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Киевские власти организовали распродажу пятиграммовых железок в поддержку ВСУ
Киевские власти организовали распродажу пятиграммовых железок в поддержку ВСУ - 06.10.2022 Украина.ру
Киевские власти организовали распродажу пятиграммовых железок в поддержку ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский организовал торговлю железными браслетами по завышенным ценам, пресс-служба Верховной Рады рекламирует изделия
2022-10-06T15:57
2022-10-06T15:58
новости
украина
браслеты
торговля
владимир зеленский
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Киевские власти организовали распродажу браслетов из пятиграммовой стальной пластины с двумя отверстиями и куска веревки. За один такой предмет просят по 1,5 тыс. гривен (около 2,5 тысяч рублей). Денежные средства якобы пойдут в поддержку Вооруженных сил Украины. Изделия рекламирует пресс-служба Верховной Рады.Пятиграммовые железки с украинским гербом, как утверждается, сделаны из довоенной партии стали, произведенной на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Распродажей занимается платформа United24, созданная в мае Зеленским для сбора денег. Через United24 собрали 180 млн долларов США, сообщают украинские СМИ. Лист нержавеющей стали размером 1 метр на 2 м (толщиной в 2 мм) весит около 33 кг. В зависимости от производителя, марки стали и способа производства такой лист в Москве можно приобрести за 300-500 рублей. Иначе говоря, из 33 кг стали можно сделать 6,6 тысяч подобных браслетов. Цены на "изделия Зеленского" завышены в несколько раз.Ранее американские журналисты раскрыли схемы частных поставок оружия на Украину. По версии журналистов The New York Times, Госдеп США одобрил частные сделки по продаже оружия Киеву на определенную сумму. Договоренность позволяет американским предпринимателям бесконтрольно поставлять оружие на черный рынок.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, браслеты, торговля, владимир зеленский
Новости, Украина, браслеты, торговля, Владимир Зеленский

Киевские власти организовали распродажу пятиграммовых железок в поддержку ВСУ

15:57 06.10.2022 (обновлено: 15:58 06.10.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Украинский кусок железки на веревке
Украинский кусок железки на веревке - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский организовал торговлю железными браслетами по завышенным ценам, пресс-служба Верховной Рады рекламирует изделия
Киевские власти организовали распродажу браслетов из пятиграммовой стальной пластины с двумя отверстиями и куска веревки. За один такой предмет просят по 1,5 тыс. гривен (около 2,5 тысяч рублей). Денежные средства якобы пойдут в поддержку Вооруженных сил Украины. Изделия рекламирует пресс-служба Верховной Рады.
Пятиграммовые железки с украинским гербом, как утверждается, сделаны из довоенной партии стали, произведенной на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Распродажей занимается платформа United24, созданная в мае Зеленским для сбора денег.
Через United24 собрали 180 млн долларов США, сообщают украинские СМИ.
Лист нержавеющей стали размером 1 метр на 2 м (толщиной в 2 мм) весит около 33 кг. В зависимости от производителя, марки стали и способа производства такой лист в Москве можно приобрести за 300-500 рублей. Иначе говоря, из 33 кг стали можно сделать 6,6 тысяч подобных браслетов. Цены на "изделия Зеленского" завышены в несколько раз.
Ранее американские журналисты раскрыли схемы частных поставок оружия на Украину. По версии журналистов The New York Times, Госдеп США одобрил частные сделки по продаже оружия Киеву на определенную сумму. Договоренность позволяет американским предпринимателям бесконтрольно поставлять оружие на черный рынок.
ВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
10:20
Американские журналисты раскрыли схему частных поставок оружия на УкраинуВ США бывший водитель лимузина и врач-остеопат организовали схему поставок американского, болгарского и боснийского оружия на Украину. Об этом пишут журналисты американского издания The New York Times
 
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Заголовок открываемого материала
16:04Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях
15:57Киевские власти организовали распродажу пятиграммовых железок в поддержку ВСУ
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