https://ukraina.ru/20221006/1039455578.html

Киевские власти организовали распродажу пятиграммовых железок в поддержку ВСУ

Киевские власти организовали распродажу пятиграммовых железок в поддержку ВСУ - 06.10.2022 Украина.ру

Киевские власти организовали распродажу пятиграммовых железок в поддержку ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский организовал торговлю железными браслетами по завышенным ценам, пресс-служба Верховной Рады рекламирует изделия

2022-10-06T15:57

2022-10-06T15:57

2022-10-06T15:58

новости

украина

браслеты

торговля

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039454205_0:107:1351:866_1920x0_80_0_0_eaf8c36e6b5306a65a250322cd0b70e6.png.webp

Киевские власти организовали распродажу браслетов из пятиграммовой стальной пластины с двумя отверстиями и куска веревки. За один такой предмет просят по 1,5 тыс. гривен (около 2,5 тысяч рублей). Денежные средства якобы пойдут в поддержку Вооруженных сил Украины. Изделия рекламирует пресс-служба Верховной Рады.Пятиграммовые железки с украинским гербом, как утверждается, сделаны из довоенной партии стали, произведенной на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Распродажей занимается платформа United24, созданная в мае Зеленским для сбора денег. Через United24 собрали 180 млн долларов США, сообщают украинские СМИ. Лист нержавеющей стали размером 1 метр на 2 м (толщиной в 2 мм) весит около 33 кг. В зависимости от производителя, марки стали и способа производства такой лист в Москве можно приобрести за 300-500 рублей. Иначе говоря, из 33 кг стали можно сделать 6,6 тысяч подобных браслетов. Цены на "изделия Зеленского" завышены в несколько раз.Ранее американские журналисты раскрыли схемы частных поставок оружия на Украину. По версии журналистов The New York Times, Госдеп США одобрил частные сделки по продаже оружия Киеву на определенную сумму. Договоренность позволяет американским предпринимателям бесконтрольно поставлять оружие на черный рынок.

https://ukraina.ru/20221006/1039432964.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, браслеты, торговля, владимир зеленский