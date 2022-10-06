Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях - 06.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221006/1039452478.html
Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях
Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях - 06.10.2022 Украина.ру
Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях
Российские военнослужащие отбросили украинские войска от линии обороны на всех направлениях. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Минобороны России
2022-10-06T16:04
2022-10-06T16:04
новости
минобороны
россия
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_91:849:2223:2048_1920x0_80_0_0_54e8f1127ac0541596e00c05b3586bfc.jpg.webp
На всех направлениях российские военнослужащие отбросили от линии обороны украинские войска. Уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 6 танков, 8 броневиков и 9 автомобилей, заявили в Минобороны России. ВСУ многократно за сутки пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брусникино в Херсонской области. На прорыв бросили четыре батальона-тактические группы. Все попытки отбиты. В районе Красного Лимана ВСУ не предпринимали активных боевых действий.
https://ukraina.ru/20221006/1039446458.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038912291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a99eb88f4ebf66c6902edcd300093e5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минобороны, россия, херсонская область
Новости, Минобороны, Россия, Херсонская область

Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях

16:04 06.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военнослужащие отбросили украинские войска от линии обороны на всех направлениях. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Минобороны России
На всех направлениях российские военнослужащие отбросили от линии обороны украинские войска. Уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 6 танков, 8 броневиков и 9 автомобилей, заявили в Минобороны России.
ВСУ многократно за сутки пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брусникино в Херсонской области. На прорыв бросили четыре батальона-тактические группы. Все попытки отбиты.
В районе Красного Лимана ВСУ не предпринимали активных боевых действий.
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
13:55
ВСУ стянули к Северску и Торскому до 10 тысяч боевиков - МирошникВСУ нарастили группировку в районе населенных пунктов Северск и Торское. Об этом 6 октября сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале
 
НовостиМинобороныРоссияХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях
15:57Киевские власти организовали распродажу пятиграммовых железок в поддержку ВСУ
15:26Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры
15:18"Экономическая война, которую мы объявили России, оборачивается для нас всё большими потерями" — эксперты
15:08Военный эксперт объяснил, почему русские "Грады" мешают собственной артиллерии
14:59Алексей Анпилогов: ВСУ готовят мощное наступление на Россию, которое не станет для них легкой прогулкой
14:56Американцам рассказали, действительно ли украинцы горят желанием сражаться в рядах ВСУ
14:51Вассерман рассказал, что нужно менять в новых регионах России и как можно скорее. Видео
14:37Нефтяные игры, обмен пленных и взрыв газопровода. Как европейцы себя обманули
14:30Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной
14:16Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО”
14:15Алексей Зубец: Россия в вопросе нефти случайно щелкнула по носу США, поэтому ей будут мстить на Украине
14:11В МИД РФ заявили, что США предпринимают попытки вытеснить Россию с европейского энергорынка
14:08Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады на переговоры
13:57Как провести блицкриг и добиться победы: Ищенко о том, почему затягивается спецоперация на Украине. Видео
13:55ВСУ стянули к Северску и Торскому до 10 тысяч боевиков - Мирошник
13:53Алексей Мухин: Вполне вероятно, что нас ожидает полное разрушение человеческой цивилизации
13:39НАТО развивает военную инфраструктуру на Украине - Неменский
12:51Захарова обратилась к новым "клеветникам России"
12:50В США рассказали о "невежественных" западных СМИ, освещающих события на Украине
Лента новостейМолния