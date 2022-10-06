https://ukraina.ru/20221006/1039452478.html

Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях

Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях - 06.10.2022 Украина.ру

Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях

Российские военнослужащие отбросили украинские войска от линии обороны на всех направлениях. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Минобороны России

2022-10-06T16:04

2022-10-06T16:04

2022-10-06T16:04

новости

минобороны

россия

херсонская область

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На всех направлениях российские военнослужащие отбросили от линии обороны украинские войска. Уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 6 танков, 8 броневиков и 9 автомобилей, заявили в Минобороны России. ВСУ многократно за сутки пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брусникино в Херсонской области. На прорыв бросили четыре батальона-тактические группы. Все попытки отбиты. В районе Красного Лимана ВСУ не предпринимали активных боевых действий.

https://ukraina.ru/20221006/1039446458.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, минобороны, россия, херсонская область