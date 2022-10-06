https://ukraina.ru/20221006/1039452478.html
Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях
Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях - 06.10.2022 Украина.ру
Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях
Российские военнослужащие отбросили украинские войска от линии обороны на всех направлениях. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Минобороны России
2022-10-06T16:04
2022-10-06T16:04
2022-10-06T16:04
новости
минобороны
россия
херсонская область
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На всех направлениях российские военнослужащие отбросили от линии обороны украинские войска. Уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 6 танков, 8 броневиков и 9 автомобилей, заявили в Минобороны России. ВСУ многократно за сутки пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брусникино в Херсонской области. На прорыв бросили четыре батальона-тактические группы. Все попытки отбиты. В районе Красного Лимана ВСУ не предпринимали активных боевых действий.
https://ukraina.ru/20221006/1039446458.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны, россия, херсонская область
Новости, Минобороны, Россия, Херсонская область
Российские войска отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях
Российские военнослужащие отбросили украинские войска от линии обороны на всех направлениях. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Минобороны России