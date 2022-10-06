https://ukraina.ru/20221006/1039446458.html

ВСУ стянули к Северску и Торскому до 10 тысяч боевиков - Мирошник

ВСУ стянули к Северску и Торскому до 10 тысяч боевиков - Мирошник - 06.10.2022 Украина.ру

ВСУ стянули к Северску и Торскому до 10 тысяч боевиков - Мирошник

ВСУ нарастили группировку в районе населенных пунктов Северск и Торское. Об этом 6 октября сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале

2022-10-06T13:55

2022-10-06T13:55

2022-10-06T13:55

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Мирошник рассказал об обстановке на рубежах в Луганской Народной Республике. В районе Северска (около 20 км от Лисичанска) и села Торского (около 20 км от города Кременная) ВСУ стянули около 10 тысяч боевиков. Связи с Кременной и Сватово (около 40 км на север от Кременной) нет, добавил Мирошник. Достоверная информация из этих населенных пунктов "поступает с большим скрипом и дозировано". В Кременной российские войска возводят укрепления и формируют линию обороны. Артиллерия работает по скоплениям сил и техники противника, ВСУ несут потери. По лесам перемещаются украинские диверсанты "с фотоаппаратом вместо вооружения". По словам Мирошника, украинская сторона готовит поток дезинформации. В Сватово проводят эвакуацию медицинских и социальных учреждений. Военные отстроили линии обороны, численность противника оценить сложно.

https://ukraina.ru/20221004/1039347441.html

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новости, лнр, всу, северодонецк, лисичанск