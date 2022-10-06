https://ukraina.ru/20221006/1039441667.html

"Экономическая война, которую мы объявили России, оборачивается для нас всё большими потерями" — эксперты

"Экономическая война, которую мы объявили России, оборачивается для нас всё большими потерями" — эксперты - 06.10.2022 Украина.ру

"Экономическая война, которую мы объявили России, оборачивается для нас всё большими потерями" — эксперты

Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T15:18

2022-10-06T15:18

2022-10-06T16:08

россия

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энергетика

эксперты

опек

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нефть

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Энергетическая мировая война вступила в новую фазу. ОПЕК+ принял решение сократить на рекордные 2 млн баррелей в сутки добычу нефти. Все это обрушило стратегию западного альянса ударить по России той же дубиной, что и в свое время по Советскому Союзу. Эксперты проанализировали, что значит это решение в экономическом и геополитическом смысле для всего мира.Профессор ВШЭ Евгений Коган дал экономический расклад:«Что ждать от нефтяного картеля? Несмотря на замедление экономики США, а также угрозу рецессии в Великобритании и ЕС, фьючерс на нефть Nov 22 (CL=F) вернулся к отметке выше $ 86 за баррель.Напомню: еще неделю назад было $ 76, то есть рост на 13%. Аналогично подорожал Brent.Причины:▪️ ослабление доллара США;▪️ наращивание темпов увеличения запасов нефти в США;▪️ перспективы сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+;▪️ неготовность США высвобождать новые объемы нефти из стратегического резерва;▪️ угроза введения потолка цен на российскую нефть.Страны Евросоюза утвердили потолок цен на российскую нефть. Как сообщает Bloomberg, с 5 декабря ЕС вводит эмбарго на российскую нефть и одновременно намерен запретить перевозки нефти в третьи страны, если она продана по цене выше установленного лимита.Разумеется, всех интересует: а какой он, этот самый лимит? Пока этого никто не знает.Нижняя планка — $ 44 за баррель. На этом уровне, по оценке Минфина США, находится себестоимость добычи в России.По данным WSJ, страны ЕС утвердят предложенный странами G7 потолок цен на нефть из РФ в несколько этапов.Президент РФ ранее заявил, что, в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ, Западу грозит полная остановка поставок из страны.Что касается предпоследнего пункта причин роста цен, то официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда Байдена НЕ рассматривает новые высвобождения из стратегического запаса нефти за рамками тех 180 млн барр., о которых объявлял президент.Неужто в США вот так просто будут смотреть за происходящим и не вмешиваться? Более того, судя по новостям, "в администрации Байдена назвали планы России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1 млн барр. в сутки "полной катастрофой" и "враждебным актом". Источник CNN также сообщил, что Белый дом «испытывает панику». А как же борьба с инфляционным монстром и приближение промежуточных выборов? Можно было бы предположить, что в Белом доме рассматривают снятие санкций с Ирана, однако не так давно Байден анонсировал новые ограничения против иранских официальных лиц. Да и о ядерной сделке ни слуху, ни духу...О заседании нефтяного картеля. По некоторым данным, члены ОПЕК+ рассматривают сокращение добычи нефти даже не на 1, а на 2 млн барр. в сутки. Все бы ничего, но некоторые члены организации и так добывают нефть гораздо меньше нормы, а потому эффект может быть краткосрочным.В долгосрочной перспективе цена на нефть будет зависеть в большей степени от экономической ситуации в мире.Тот факт, что аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цены на нефть марки Brent в последнем квартале 2022 года со $ 125 до $ 100 за баррель, говорит о росте неопределенности. В 2023 году аналитики прогнозируют, что целевая цена составит $ 108 за баррель. Очень внимательно следим за новостями с саммита ОПЕК+. Возможна серьезная волатильность».Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга увязал решение ОПЕК с освобождением «азовцев»: «ОПЕК+ решила СНИЗИТЬ добычу нефти, чтоб цены НЕ упали... Значительно снизить.РФ аплодирует стоя... знатно Байден съездил к саудитам... а Британия существенно оскорбила их принца на похоронах... Теперь РФ совершенно ФИОЛЕТОВО на ограничение потолка цен... все оплатят экономики Г7. Ах да... забыл... Венгрия в пакете санкций протолкнула свои условия о ТРУБОПРОВОДНОЙ нефти и не только...Но саудитам мы ничего не скажем — это благодаря им в том числе мы смогли освободить наших "азовцев"... Ах да... чуть не забыл... по просьбе Бельгии санкции на российские алмазы тоже не наложили...А тем временем в Британии… Рейтинг лейбористов почти в ДВА раза выше консерваторов... А в США рейтинг Байдена за пять недель до промежуточных выборов приблизился к самому низкому уровню за все время...».Блогер Надежда Стрелец предрекает новый виток инфляции в западных странах:«Главную новость дня мы сегодня с вами так и не обсудили. А дело обстоит так. Восьмой пакет санкций ЕС и США против России предполагал потолок цен на российскую нефть. Но встреча ОПЕК+ перечеркнула эти усилия. Участники картеля во главе с Россией и Саудовской Аравией объявили о беспрецедентном сокращении добычи — на два миллиона баррелей в сутки. Теперь аналитики ждут трехзначных нефтяных котировок. США и Европа шокированы таким развитием событий. Это очень похоже на скоординированный и показательный демарш стран Ближнего Востока в союзе с Россией.В картель ОПЕК+ входят 13 государств, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ. Впервые за два года встреча прошла очно. В случае снижения добычи нефти все усилия Запада по ограничению цены на нефть из России с целью ударить по ее экономике окажутся бессмысленными. А в Европе и США ждут нового витка энергетической инфляции, которая может продлиться несколько лет».Политолог Сергей Марков расставил акценты: «ОПЕК+ решила сократить добычу нефти на рекордные 2 млн баррелей. Это пощечина США и ЕС со стороны прежде всего Саудовской Аравии и арабских стран, таких как ОАЭ. И поддержка их России. И теперь ясно, что обмен фашистов "азовцев" был на это, на миллиарды нефтедолларов. Пусть подавится теперь Зеленский своими фашистами "азовцами". Пусть прыгает в бочку нефти с ними».Эстонский журналист Александр Чаплыгин назвал решение по нефти катастрофическим:«Случилось страшное. Вчера министры нефтяного картеля ОПЕК+ приняли решение начиная с ноября снизить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки. Сразу после этого известия цены на нефть на мировом рынке резко пошли вверх. В Белом доме это оценили как "катастрофу".Нефтедобывающие страны сделали ровно противоположное тому, чего хотел от них коллективный Запад. Два месяца назад президент США Джо Байден специально ездил на Ближний Восток, чтобы уговорить арабов увеличить добычу нефти. Как видно теперь, поездка не удалась.Более того, решение ОПЕК+ снизить добычу было принято буквально на следующий день после того, как Евросоюз объявил о намерении установить потолок цен на российскую нефть. Вчера картель нефтяных стран показал, что не намерен поддерживать подобные методы.В общем же поведение нефтедобывающих стран продемонстрировало, что они не намерены жертвовать своими прибылями ради того, чтобы помочь Западу в его экономической войне против России. Желание Запада снизить нефтяные доходы Москвы обернулось резким ростом цен.Вчера нефть на мировых рынках подорожала с 85 до 93 долларов за баррель, и судя по всему, это только начало. Более чем возможно, что в ближайшее время стоимость топлива на эстонских заправках вырастет до 2,5 евро за литр. И даже это может оказаться не пределом роста цен.США уже заявили о намерении распечатать свои нефтяные резервы. Но речь идёт всего о 10 миллионах баррелей нефти, что компенсирует сокращение добычи лишь на пять дней. Нефть становится дефицитом, и роста цен в нынешней ситуации избежать не удастся.Европе в условиях дефицита энергии и без того грозила тяжёлая зима. Теперь прогнозы на ближайшие месяцы становятся совсем мрачными. Экономическая война, которую мы объявили России, оборачивается для нас всё большими потерями. Остальной мир не хочет играть на нашей стороне».

https://ukraina.ru/20221006/1039434298.html

https://ukraina.ru/20221006/1039427294.html

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россия, сво, энергетика, эксперты, опек, добыча, нефть, сша, g7, джо байден, эксклюзив