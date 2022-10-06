https://ukraina.ru/20221006/1039440489.html

Свадебный переполох: как женятся россияне перед отправкой на фронт

Свадебный переполох: как женятся россияне перед отправкой на фронт - 06.10.2022 Украина.ру

Свадебный переполох: как женятся россияне перед отправкой на фронт

В Курской области сразу 14 мобилизованных граждан из Курска и Белгорода одновременно заключили брачные союзы в Доме офицеров Минобороны. Женихи и невесты пришли Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T12:37

2022-10-06T12:37

2022-10-06T12:37

видео

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В Курской области сразу 14 мобилизованных граждан из Курска и Белгорода одновременно заключили брачные союзы в Доме офицеров Минобороны. Женихи и невесты пришли в ЗАГС без торжественных нарядов, однако теперь зовутся мужем и женой. Невесты мечтали о белом платье, роскошном букете, но начавшаяся в России частичная мобилизация изменила планы молодых людей. На кадрах можно увидеть, как пары по очереди оформляют брак и надевают обручальные кольца. "Сейчас поняли, что это время наступило. Очень рады. Жалко, конечно, что не в той торжественной обстановке, в какой хотели, но главное, что мы вместе", - поделилась невеста Светлана и добавила, что торжество всегда можно устроить после победы. Заявления они подали в тот же день, в связи с мобилизацией регистрация прошла в ускоренном порядке

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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