Свадебный переполох: как женятся россияне перед отправкой на фронт - 06.10.2022 Украина.ру
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Свадебный переполох: как женятся россияне перед отправкой на фронт
Свадебный переполох: как женятся россияне перед отправкой на фронт - 06.10.2022 Украина.ру
Свадебный переполох: как женятся россияне перед отправкой на фронт
В Курской области сразу 14 мобилизованных граждан из Курска и Белгорода одновременно заключили брачные союзы в Доме офицеров Минобороны. Женихи и невесты пришли Украина.ру, 06.10.2022
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В Курской области сразу 14 мобилизованных граждан из Курска и Белгорода одновременно заключили брачные союзы в Доме офицеров Минобороны. Женихи и невесты пришли в ЗАГС без торжественных нарядов, однако теперь зовутся мужем и женой. Невесты мечтали о белом платье, роскошном букете, но начавшаяся в России частичная мобилизация изменила планы молодых людей. На кадрах можно увидеть, как пары по очереди оформляют брак и надевают обручальные кольца. "Сейчас поняли, что это время наступило. Очень рады. Жалко, конечно, что не в той торжественной обстановке, в какой хотели, но главное, что мы вместе", - поделилась невеста Светлана и добавила, что торжество всегда можно устроить после победы. Заявления они подали в тот же день, в связи с мобилизацией регистрация прошла в ускоренном порядке
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Свадебный переполох: как женятся россияне перед отправкой на фронт

12:37 06.10.2022
 
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В Курской области сразу 14 мобилизованных граждан из Курска и Белгорода одновременно заключили брачные союзы в Доме офицеров Минобороны. Женихи и невесты пришли в ЗАГС без торжественных нарядов, однако теперь зовутся мужем и женой. Невесты мечтали о белом платье, роскошном букете, но начавшаяся в России частичная мобилизация изменила планы молодых людей.
На кадрах можно увидеть, как пары по очереди оформляют брак и надевают обручальные кольца. "Сейчас поняли, что это время наступило. Очень рады. Жалко, конечно, что не в той торжественной обстановке, в какой хотели, но главное, что мы вместе", - поделилась невеста Светлана и добавила, что торжество всегда можно устроить после победы. Заявления они подали в тот же день, в связи с мобилизацией регистрация прошла в ускоренном порядке
 
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