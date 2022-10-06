Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурей - 06.10.2022 Украина.ру
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Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурей
Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурей - 06.10.2022 Украина.ру
Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурей
Обстановка на фронте сейчас непростая, союзным войскам пришлось оставить Дудчаны, и украинская артиллерия перестала бить по Херсону. Это значит, что ВСУ собирают силы для нового рывка, считает военкор Роман Сапоньков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-10-06T05:15
2022-10-06T05:15
херсон
военкор
новости
эксперт
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А именно, пояснил он, не была отодвинута линия фронта и не были уничтожены украинские подразделения, а значит, можно предполагать, что затишье – время подготовки ВСУ к чему-то большому.Кроме того, военкор рассказал о ситуации на Бериславском участке, констатировав, что союзные войска покинули Дудчаны, и если в ближайшее время не произойдет перегруппировка, то может произойти кризис обороны Великой Александровки.Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html
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херсон, военкор, новости, эксперт
Херсон, военкор, Новости, эксперт

Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурей

05:15 06.10.2022
 
© Роман ГнатюкРоман Сапоньков
Роман Сапоньков
© Роман Гнатюк
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Обстановка на фронте сейчас непростая, союзным войскам пришлось оставить Дудчаны, и украинская артиллерия перестала бить по Херсону. Это значит, что ВСУ собирают силы для нового рывка, считает военкор Роман Сапоньков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
"В самом Херсоне все спокойно. Впервые за много дней, может быть, даже недель, в течении дня [вторник, 4 октября - Ред.] не слышно никаких ударов украинской артиллерии. Подозрительная тишина, естественно, это сильно напрягает, потому что причины ударов не были исключены", - сказал журналист.
А именно, пояснил он, не была отодвинута линия фронта и не были уничтожены украинские подразделения, а значит, можно предполагать, что затишье – время подготовки ВСУ к чему-то большому.
Кроме того, военкор рассказал о ситуации на Бериславском участке, констатировав, что союзные войска покинули Дудчаны, и если в ближайшее время не произойдет перегруппировка, то может произойти кризис обороны Великой Александровки.
Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:
Роман Сапоньков интервью
Вчера, 05:06
Роман Сапоньков: Если не будет подкрепления и ротации, на Херсонском направлении нас ждет второй Изюм
 
ХерсонвоенкорНовостиэксперт
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурей
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