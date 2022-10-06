https://ukraina.ru/20221006/1039399327.html

Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурей

Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурей - 06.10.2022 Украина.ру

Военкор Сапоньков: подозрительная тишина в Херсоне – перед бурей

Обстановка на фронте сейчас непростая, союзным войскам пришлось оставить Дудчаны, и украинская артиллерия перестала бить по Херсону. Это значит, что ВСУ собирают силы для нового рывка, считает военкор Роман Сапоньков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-10-06T05:15

2022-10-06T05:15

2022-10-06T05:15

херсон

военкор

новости

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А именно, пояснил он, не была отодвинута линия фронта и не были уничтожены украинские подразделения, а значит, можно предполагать, что затишье – время подготовки ВСУ к чему-то большому.Кроме того, военкор рассказал о ситуации на Бериславском участке, констатировав, что союзные войска покинули Дудчаны, и если в ближайшее время не произойдет перегруппировка, то может произойти кризис обороны Великой Александровки.Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсон, военкор, новости, эксперт