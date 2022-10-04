"Ахмат" и бойцы ЛНР полностью контролируют фронт у Северска, Яковлевки и Лисичанска - 04.10.2022 Украина.ру
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"Ахмат" и бойцы ЛНР полностью контролируют фронт у Северска, Яковлевки и Лисичанска
"Ахмат" и бойцы ЛНР полностью контролируют фронт у Северска, Яковлевки и Лисичанска - 04.10.2022 Украина.ру
"Ахмат" и бойцы ЛНР полностью контролируют фронт у Северска, Яковлевки и Лисичанска
Подразделения спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР полностью контролируют фронт в районе Северска, Лисичанска и Яковлевки, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами "Ахмата" на данном направлении
2022-10-04T08:31
2022-10-04T08:31
новости
лисичанск
северск
лнр
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Он подчеркнул, что контратаки украинских войск не имеют успеха на участке фронта в районе Лисичанска, Северска и Яковлевки в Донбассе.Он рассказал, что все попытки контратак ВСУ совершают при поддержке бронетехники, танков, артиллерии и даже авиации, но они все равно не имеют успеха.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, лисичанск, северск, лнр
Новости, Лисичанск, Северск, ЛНР

"Ахмат" и бойцы ЛНР полностью контролируют фронт у Северска, Яковлевки и Лисичанска

08:31 04.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Подразделения спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР полностью контролируют фронт в районе Северска, Лисичанска и Яковлевки, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами "Ахмата" на данном направлении
"Мы всю ситуацию на линии фронта контролируем, у нас все идет планомерно, задачи выполняем поставленные. Каждый день где-то продвигаемся вперед, где-то отбиваем контрнаступления противника. Рабочая боевая обстановка", - рассказал Алаудинов.
Он подчеркнул, что контратаки украинских войск не имеют успеха на участке фронта в районе Лисичанска, Северска и Яковлевки в Донбассе.
"Попытки контрнаступлений есть ежедневно на разных участках. Противник прощупывает наши позиции, пытается прорвать оборону… Но до сих пор за все это время у него не получилось ни прорвать оборону, ни продвинуться вперед на какие-то серьезные участки. Да, где-то на какое-то определенное время он цепляется, но мы делаем свою работу – выбиваем", - рассказал Алаудинов.
Он рассказал, что все попытки контратак ВСУ совершают при поддержке бронетехники, танков, артиллерии и даже авиации, но они все равно не имеют успеха.
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 19:00
Обстановка в Херсонской области, ратификация Госдумой. Итоги 3 октября на УкраинеВСУ попытались прорваться к Новой Каховке и усиливают давление на Херсонском направлении. Госдума ратифицировала договора о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области к Российской Федерации
 
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