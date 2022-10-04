https://ukraina.ru/20221004/1039347441.html

"Ахмат" и бойцы ЛНР полностью контролируют фронт у Северска, Яковлевки и Лисичанска

"Ахмат" и бойцы ЛНР полностью контролируют фронт у Северска, Яковлевки и Лисичанска - 04.10.2022 Украина.ру

"Ахмат" и бойцы ЛНР полностью контролируют фронт у Северска, Яковлевки и Лисичанска

Подразделения спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР полностью контролируют фронт в районе Северска, Лисичанска и Яковлевки, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами "Ахмата" на данном направлении

2022-10-04T08:31

2022-10-04T08:31

2022-10-04T08:31

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лисичанск

северск

лнр

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Он подчеркнул, что контратаки украинских войск не имеют успеха на участке фронта в районе Лисичанска, Северска и Яковлевки в Донбассе.Он рассказал, что все попытки контратак ВСУ совершают при поддержке бронетехники, танков, артиллерии и даже авиации, но они все равно не имеют успеха.

https://ukraina.ru/20221003/1039343696.html

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2022

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новости, лисичанск, северск, лнр