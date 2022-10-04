"Ахмат" и бойцы ЛНР полностью контролируют фронт у Северска, Яковлевки и Лисичанска
Подразделения спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР полностью контролируют фронт в районе Северска, Лисичанска и Яковлевки, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами "Ахмата" на данном направлении
"Мы всю ситуацию на линии фронта контролируем, у нас все идет планомерно, задачи выполняем поставленные. Каждый день где-то продвигаемся вперед, где-то отбиваем контрнаступления противника. Рабочая боевая обстановка", - рассказал Алаудинов.
Он подчеркнул, что контратаки украинских войск не имеют успеха на участке фронта в районе Лисичанска, Северска и Яковлевки в Донбассе.
"Попытки контрнаступлений есть ежедневно на разных участках. Противник прощупывает наши позиции, пытается прорвать оборону… Но до сих пор за все это время у него не получилось ни прорвать оборону, ни продвинуться вперед на какие-то серьезные участки. Да, где-то на какое-то определенное время он цепляется, но мы делаем свою работу – выбиваем", - рассказал Алаудинов.
Он рассказал, что все попытки контратак ВСУ совершают при поддержке бронетехники, танков, артиллерии и даже авиации, но они все равно не имеют успеха.