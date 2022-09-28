Сенатор объяснил процедуру принятия в состав РФ бывших регионов Украины - 28.09.2022 Украина.ру
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Сенатор объяснил процедуру принятия в состав РФ бывших регионов Украины
Сенатор объяснил процедуру принятия в состав РФ бывших регионов Украины - 28.09.2022 Украина.ру
Сенатор объяснил процедуру принятия в состав РФ бывших регионов Украины
В случае принятия в состав России новых субъектов Федерации, Конституцию изменят. Об этом 28 сентября сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале
2022-09-28T14:34
2022-09-28T14:34
новости
референдум
владимир путин
конституция
регионы
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Клишас объяснил, почему процедура принятия Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР может затянуться. По его словам, существует четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры. Статья 65 Конституции России перечисляет субъекты Федерации, которые входят в состав России, говорит о возможности принять в состав нового субъекта. Например, 21 марта 2014 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в состав России Крыма и образовании двух субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя. С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Абсолютное большинство избирателей проголосовали "за". Главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложениями принять области и республики Донбасса в состав РФ.
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новости, референдум, владимир путин, конституция, регионы
Новости, референдум, Владимир Путин, Конституция, регионы

Сенатор объяснил процедуру принятия в состав РФ бывших регионов Украины

14:34 28.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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В случае принятия в состав России новых субъектов Федерации, Конституцию изменят. Об этом 28 сентября сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале
Клишас объяснил, почему процедура принятия Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР может затянуться. По его словам, существует четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры.

"В случае принятие в состав России новых субъектов Федерации необходимо будет включить в ст. 65 Конституции соответствующие изменения, отражающие новый субъектный состав Российской Федерации. Указанные изменения вносятся в ст. 65 Конституции на основании принятых ФКЗ (Федеральным конституционным законом. - ред.) Указом Президента Российской Федерации", - написал Клишас.

Статья 65 Конституции России перечисляет субъекты Федерации, которые входят в состав России, говорит о возможности принять в состав нового субъекта. Например, 21 марта 2014 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в состав России Крыма и образовании двух субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Абсолютное большинство избирателей проголосовали "за". Главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложениями принять области и республики Донбасса в состав РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:44
Главы республик Донбасса выехали в МосквуГлава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид пасечник выехали в Москву, сообщают пресс-службы республиканских информационных центров 29 сентября
 
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