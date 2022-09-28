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Сенатор объяснил процедуру принятия в состав РФ бывших регионов Украины

Сенатор объяснил процедуру принятия в состав РФ бывших регионов Украины - 28.09.2022 Украина.ру

Сенатор объяснил процедуру принятия в состав РФ бывших регионов Украины

В случае принятия в состав России новых субъектов Федерации, Конституцию изменят. Об этом 28 сентября сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале

2022-09-28T14:34

2022-09-28T14:34

2022-09-28T14:34

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Клишас объяснил, почему процедура принятия Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР может затянуться. По его словам, существует четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры. Статья 65 Конституции России перечисляет субъекты Федерации, которые входят в состав России, говорит о возможности принять в состав нового субъекта. Например, 21 марта 2014 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в состав России Крыма и образовании двух субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя. С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Абсолютное большинство избирателей проголосовали "за". Главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложениями принять области и республики Донбасса в состав РФ.

https://ukraina.ru/20220928/1039166027.html

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новости, референдум, владимир путин, конституция, регионы