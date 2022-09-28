https://ukraina.ru/20220928/1039166027.html
Главы республик Донбасса выехали в Москву
Главы республик Донбасса выехали в Москву - 28.09.2022 Украина.ру
Главы республик Донбасса выехали в Москву
Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид пасечник выехали в Москву, сообщают пресс-службы республиканских информационных центров 29 сентября
2022-09-28T12:44
2022-09-28T12:44
2022-09-28T12:45
новости
референдум
донбасс
лнр
днр
денис пушилин
леонид пасечник
москва
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Известно, что Пушилин отправился в Москву "для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России".Прибывший в столицу Пасечник, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение Луганской Народной Республики в состав РоссииСпикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что региональная неделя Госдумы будет перенесена на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов.Во вторник 27 сентября в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей проголосовали "за".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, донбасс, лнр, днр, денис пушилин, леонид пасечник, москва
Новости, референдум, Донбасс, ЛНР, ДНР, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Москва
Главы республик Донбасса выехали в Москву
12:44 28.09.2022 (обновлено: 12:45 28.09.2022)
Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид пасечник выехали в Москву, сообщают пресс-службы республиканских информационных центров 29 сентября
Известно, что Пушилин отправился в Москву "для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России".
Прибывший в столицу Пасечник, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение Луганской Народной Республики в состав России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что региональная неделя Госдумы будет перенесена на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов.
Во вторник 27 сентября в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей проголосовали "за".