Главы республик Донбасса выехали в Москву - 28.09.2022 Украина.ру
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Главы республик Донбасса выехали в Москву
Главы республик Донбасса выехали в Москву - 28.09.2022 Украина.ру
Главы республик Донбасса выехали в Москву
Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид пасечник выехали в Москву, сообщают пресс-службы республиканских информационных центров 29 сентября
2022-09-28T12:44
2022-09-28T12:45
новости
референдум
донбасс
лнр
днр
денис пушилин
леонид пасечник
москва
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Известно, что Пушилин отправился в Москву "для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России".Прибывший в столицу Пасечник, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение Луганской Народной Республики в состав РоссииСпикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что региональная неделя Госдумы будет перенесена на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов.Во вторник 27 сентября в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей проголосовали "за".
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новости, референдум, донбасс, лнр, днр, денис пушилин, леонид пасечник, москва
Новости, референдум, Донбасс, ЛНР, ДНР, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Москва

Главы республик Донбасса выехали в Москву

12:44 28.09.2022 (обновлено: 12:45 28.09.2022)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид пасечник выехали в Москву, сообщают пресс-службы республиканских информационных центров 29 сентября
Известно, что Пушилин отправился в Москву "для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России".
Прибывший в столицу Пасечник, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение Луганской Народной Республики в состав России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что региональная неделя Госдумы будет перенесена на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов.
Во вторник 27 сентября в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей проголосовали "за".
Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:00
Диверсии на "Северном потоке", реакция Киева на референдумы. Главное на Украине на 12:00 28 сентября
 
НовостиреферендумДонбассЛНРДНРДенис ПушилинЛеонид ПасечникМосква
 
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Заголовок открываемого материала
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12:44Главы республик Донбасса выехали в Москву
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