https://ukraina.ru/20220928/1039166027.html

Главы республик Донбасса выехали в Москву

Главы республик Донбасса выехали в Москву - 28.09.2022 Украина.ру

Главы республик Донбасса выехали в Москву

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид пасечник выехали в Москву, сообщают пресс-службы республиканских информационных центров 29 сентября

2022-09-28T12:44

2022-09-28T12:44

2022-09-28T12:45

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Известно, что Пушилин отправился в Москву "для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России".Прибывший в столицу Пасечник, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение Луганской Народной Республики в состав РоссииСпикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что региональная неделя Госдумы будет перенесена на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов.Во вторник 27 сентября в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей проголосовали "за".

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новости, референдум, донбасс, лнр, днр, денис пушилин, леонид пасечник, москва