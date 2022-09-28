https://ukraina.ru/20220928/1039153895.html
ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ
ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ - 28.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк с утра 28 сентября. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале
2022-09-28T09:30
2022-09-28T09:30
2022-09-28T09:38
новости
донецк
обстрелы
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1c/1039155106_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_58b6cd0ec5102e1f55209a7b45354aab.jpg
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. По городу выпустили пять снарядов калибром 155 мм. Один снаряд попал в здание гостиницы Park Inn, в которой до военной спецоперации проживали сотрудники миссии ОБСЕ. Гостиница находится рядом со школой №1, между бульваром Пушкина и улицей Университетской в центре города. На бульваре Пушкина в районе удара разбросаны чугунные части скамеек, осколки бордюров и земля. Разбиты уличные фонари. Фасад школы, рекламные щиты через дорогу от Park Inn посекло осколками. Также под огнем ВСУ оказались Куйбышевский и Киевский районы. ВСУ выпустили по ним шесть снарядом калибром 155 мм.
https://ukraina.ru/20220926/1039077688.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1c/1039155106_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_babef8d5b929d904a4a2052a476e1062.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, обстрелы, днр
Новости, Донецк, обстрелы, ДНР
ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ
09:30 28.09.2022 (обновлено: 09:38 28.09.2022)
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк с утра 28 сентября. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. По городу выпустили пять снарядов калибром 155 мм. Один снаряд попал в здание гостиницы Park Inn, в которой до военной спецоперации проживали сотрудники миссии ОБСЕ. Гостиница находится рядом со школой №1, между бульваром Пушкина и улицей Университетской в центре города.
"Также снаряд разорвался возле школы №1. В двух многоквартирных домах повреждено остекление", - сообщил Кулемзин.
На бульваре Пушкина в районе удара разбросаны чугунные части скамеек, осколки бордюров и земля. Разбиты уличные фонари. Фасад школы, рекламные щиты через дорогу от Park Inn посекло осколками.
Также под огнем ВСУ оказались Куйбышевский и Киевский районы. ВСУ выпустили по ним шесть снарядом калибром 155 мм.