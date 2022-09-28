ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ - 28.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ
ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ - 28.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк с утра 28 сентября. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале
2022-09-28T09:30
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донецк
обстрелы
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ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. По городу выпустили пять снарядов калибром 155 мм. Один снаряд попал в здание гостиницы Park Inn, в которой до военной спецоперации проживали сотрудники миссии ОБСЕ. Гостиница находится рядом со школой №1, между бульваром Пушкина и улицей Университетской в центре города. На бульваре Пушкина в районе удара разбросаны чугунные части скамеек, осколки бордюров и земля. Разбиты уличные фонари. Фасад школы, рекламные щиты через дорогу от Park Inn посекло осколками. Также под огнем ВСУ оказались Куйбышевский и Киевский районы. ВСУ выпустили по ним шесть снарядом калибром 155 мм.
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новости, донецк, обстрелы, днр
Новости, Донецк, обстрелы, ДНР

ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ

09:30 28.09.2022 (обновлено: 09:38 28.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ Донецке разбит палаточный лагерь в знак протеста против бездействия ОБСЕ
В Донецке разбит палаточный лагерь в знак протеста против бездействия ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украинские войска продолжают обстреливать Донецк с утра 28 сентября. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. По городу выпустили пять снарядов калибром 155 мм. Один снаряд попал в здание гостиницы Park Inn, в которой до военной спецоперации проживали сотрудники миссии ОБСЕ. Гостиница находится рядом со школой №1, между бульваром Пушкина и улицей Университетской в центре города.
"Также снаряд разорвался возле школы №1. В двух многоквартирных домах повреждено остекление", - сообщил Кулемзин.
На бульваре Пушкина в районе удара разбросаны чугунные части скамеек, осколки бордюров и земля. Разбиты уличные фонари. Фасад школы, рекламные щиты через дорогу от Park Inn посекло осколками.
Также под огнем ВСУ оказались Куйбышевский и Киевский районы. ВСУ выпустили по ним шесть снарядом калибром 155 мм.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 09:58
ВСУ осыпали Донецк минами-"лепестками"Украинские войска обстреляли Донецк ракетами, оснащенными противопехотными минами. Об этом 26 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР
 
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