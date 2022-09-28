https://ukraina.ru/20220928/1039153895.html

ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ

ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ - 28.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк с утра 28 сентября. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале

2022-09-28T09:30

2022-09-28T09:30

2022-09-28T09:38

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ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. По городу выпустили пять снарядов калибром 155 мм. Один снаряд попал в здание гостиницы Park Inn, в которой до военной спецоперации проживали сотрудники миссии ОБСЕ. Гостиница находится рядом со школой №1, между бульваром Пушкина и улицей Университетской в центре города. На бульваре Пушкина в районе удара разбросаны чугунные части скамеек, осколки бордюров и земля. Разбиты уличные фонари. Фасад школы, рекламные щиты через дорогу от Park Inn посекло осколками. Также под огнем ВСУ оказались Куйбышевский и Киевский районы. ВСУ выпустили по ним шесть снарядом калибром 155 мм.

https://ukraina.ru/20220926/1039077688.html

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новости, донецк, обстрелы, днр