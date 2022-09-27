Победа здравого смысла в Италии - 27.09.2022 Украина.ру
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Победа здравого смысла в Италии
Победа здравого смысла в Италии - 27.09.2022 Украина.ру
Победа здравого смысла в Италии
Украина.ру, 27.09.2022
2022-09-27T13:16
2022-09-27T13:16
мнения
ростислав ищенко
италия
сми
информационная война
пресса
ультраправые
джорджи мелони
лига севера
сальвини
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Складывается впечатление, что большинство отечественных СМИ, а также представителей левых политических сил живут в состоянии постоянного когнитивного диссонанса. Не знаю кто из них у кого списывает, но они регулярно хором рассказывают, как "мы проигрываем информационную войну". Когда же в Италии на выборах побеждают здоровые центристские консервативные силы, они, с подачи западной прессы так же хором поют: в Италии победили ультраправые.По какому показателю они "ультра"?Вот состав коалиции:1. "Братья Италии" - партия нового премьера Джорджи Мелони, вышедшей из обоймы Сильвио Берлускони, в бытность которого премьером работала министром по делам молодёжи. Декларирует приверженность принципам: народного суверенитета, свободы, демократии, справедливости, социальной солидарности, налогового равенства, национальной традиции. Стоит ли удивляться, что в партии слились в экстазе бывшие социалисты, либералы и христианские демократы. Все три течения – традиционные враги ультраправых. Просто они такие же враги ультралевых. Но по своей политической сущности они твёрдые центристы.2. "Лига Севера". Её лидер Маттео Сальвини уже был вице-премьером в коалиционном правительстве Джузеппе Конти. Тогда западная пресса также билась в истерике по поводу ультраправых у власти. Но "от них кровопролитиев ожидали, а они чижика съели". Коалиция Конти критиковала ЕС, ругала зону евро, хвалила Россию, но строго следовала предписанному "порядочной" европейской стране курсу в фарватере американской внешней политики. Небольшие колебания и редкие взбрыки существенной роли не играли. Партия базируется на национализме и консерватизме (в политике) и либерализме в экономике.3. Лидером партии "Вперёд Италия" работает Сильвио Берлускони. И этим всё сказано. Несколько эпатажный, но вполне системный политик эпохи заката Европы. Он не стеснялся выказывать своё расположение Путину и с удовольствием пользовался моральной поддержкой президента России для укрепления своих электоральных позиций. Но в правление Берлускони Италия в политическом плане оставалась верным союзником США. Создатели партии "Вперёд Италия" исповедовали христианско-демократические консервативные ценности. В классической расстановке политических сил партия является правоцентристской.Итак, коалиция объединяет довольно широкий спектр политиков (от правых консерваторов, через демохристиан, к либералам и социалистам), которые считают, что засилье брюссельской бюрократии вредит интересам государств-членов ЕС и призывают строить "Европу наций". В экономическом плане они разделяют либеральную повестку, не чужды социалистическим идеям равенства. Их весьма условный национализм является достаточно мягкой реакцией на унификаторские потуги евробюрократии, уничтожающей национальные экономики и национальные государства ради сомнительных лево-либеральных идей глобалистской толерантности.Учитывая, что классические ультраправые, просто правые и даже консерваторы-центристы в современной Европе практически маргинализированы, а ультралевый фланг (на фоне которого даже Троцкий и Че Гевара покажутся консерваторами) резко усилился, фактически коалиция является право-либеральной реакцией на лево-либеральное засилье. Для сравнения, в тот короткий период, когда большевики уже победили, но ещё окончательно не перешли к однопартийному правлению, меньшевики и эсеры, буквально вчера представлявшие (вместе с большевиками и анархистами) левый фланг российской политики вдруг обнаружили себя на крайнем правом фланге. Просто всех, кто правее, хоть ещё и не успели уничтожить, из политики уже выдавили.В современной итальянской истории мы видим аналогичную ситуацию: расстроенные поражением на выборах левые либералы, называют фашистами правых либералов, на основании того, что правее в итальянской политике уже никого не осталось. В общем, если итальянская коалиция ультраправая, то тогда даже российские коммунисты, декларирующие приверженность традиционным семейным ценностям и защите национальных интересов России, являются настолько правыми, что в итальянском парламенте вынуждены бы были именно справа оппонировать нынешней коалиции. Представляете насколько у нас правое общество по итальянским меркам. В их политическом словаре и терминов-то для такой правизны не находится.На деле же это не мы слишком правые, а они слишком левые.Отсюда простой вывод. Ожидать от победившей итальянской коалиции резкого разворота внешней политики Рима в благоприятную для России сторону не стоит. Они в целом пытаются проводить ту же политику, что их ультралевые оппоненты, только спокойно и без членовредительства. Их премьер в ходе избирательной кампании неоднократно высказывалась в поддержку Украины и обещала сохранить соответствующий курс.Конечно, они более прагматичны и можно ожидать попыток наладить критически важное энергетическое сотрудничество с Россией, не порывая в целом с санкционной политикой ЕС (по венгерскому примеру). Можно ожидать, что несколько облегчится положение правительства Орбана, которое перестанет быть единственным раздражителем евробюрократии – хотя бы на короткое время на первый план выйдут итальянцы.В целом, победа право-либеральной коалиции над левыми либералами хороша уже тем, что напоминает европейским политикам о запросе их народов на более прагматичную и национально ориентированную политику. Но Европа находится в начале большого пути. Первой на нём была Венгрия, для которой было важно просто удержаться. Эту задачу Орбан выполнил. Теперь важно, чтобы итальянская коалиция начала хотя бы постепенный дрейф в сторону венгерской позиции. Этому будут способствовать энергетический, экономический и идущий за ними политический кризисы в Европе.Дальше вопрос: насколько итальянские политики смогут воспользоваться сложившейся ситуацией для плавного изменения курса государственного корабля. Не резкого разворота, а пока лишь небольшой корректировки. Напомню, что все три коалиционных лидера уже входили в состав условно правых правительств, которые так и не смогли ничего противопоставить гибельному курсу европейской бюрократии, кроме осторожной и бессильной критики.На прошедших выборах отмечается высокая мобилизация итальянского электората. Против левых либералов пришли проголосовать даже те, кто обычно сидел дома. Это сигнал для действующей политической системы, Если он не будет услышан и право-либеральный блок ограничится беззубой и бессмысленной критикой европейской системы, оставаясь рабочей частью механизма ЕС, на следующих выборах тон могут задавать уже совсем другие силы –действительно правые и действительно ультра.Если, конечно, следующие выборы в Италии будут. В нашем мире всё так быстро меняется, а мнение народов так часто расходится с мнением правительств, что актуальность демократических институтов (как минимум в Европе и США) оказывается под большим вопросом. Только оставь народ без присмотра, обязательно "не тех" выберет.
https://ukraina.ru/20220926/1039092448.html
https://ukraina.ru/20220830/1038241432.html
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Ростислав Ищенко
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мнения, ростислав ищенко, италия, сми, информационная война, пресса, ультраправые, джорджи мелони, лига севера, сальвини, ес, сша, россия, владимир путин, коалиция
Мнения, Ростислав Ищенко, Италия, СМИ, информационная война, пресса, ультраправые, Джорджи Мелони, Лига Севера, Сальвини, ЕС, США, Россия, Владимир Путин, коалиция

Победа здравого смысла в Италии

13:16 27.09.2022
 
© AP / Gregorio Borgia
- РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP / Gregorio Borgia
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
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Складывается впечатление, что большинство отечественных СМИ, а также представителей левых политических сил живут в состоянии постоянного когнитивного диссонанса. Не знаю кто из них у кого списывает, но они регулярно хором рассказывают, как "мы проигрываем информационную войну". Когда же в Италии на выборах побеждают здоровые центристские консервативные силы, они, с подачи западной прессы так же хором поют: в Италии победили ультраправые.
По какому показателю они "ультра"?
Вот состав коалиции:
1. "Братья Италии" - партия нового премьера Джорджи Мелони, вышедшей из обоймы Сильвио Берлускони, в бытность которого премьером работала министром по делам молодёжи. Декларирует приверженность принципам: народного суверенитета, свободы, демократии, справедливости, социальной солидарности, налогового равенства, национальной традиции. Стоит ли удивляться, что в партии слились в экстазе бывшие социалисты, либералы и христианские демократы. Все три течения – традиционные враги ультраправых. Просто они такие же враги ультралевых. Но по своей политической сущности они твёрдые центристы.
2. "Лига Севера". Её лидер Маттео Сальвини уже был вице-премьером в коалиционном правительстве Джузеппе Конти. Тогда западная пресса также билась в истерике по поводу ультраправых у власти. Но "от них кровопролитиев ожидали, а они чижика съели". Коалиция Конти критиковала ЕС, ругала зону евро, хвалила Россию, но строго следовала предписанному "порядочной" европейской стране курсу в фарватере американской внешней политики. Небольшие колебания и редкие взбрыки существенной роли не играли. Партия базируется на национализме и консерватизме (в политике) и либерализме в экономике.
3. Лидером партии "Вперёд Италия" работает Сильвио Берлускони. И этим всё сказано. Несколько эпатажный, но вполне системный политик эпохи заката Европы. Он не стеснялся выказывать своё расположение Путину и с удовольствием пользовался моральной поддержкой президента России для укрепления своих электоральных позиций. Но в правление Берлускони Италия в политическом плане оставалась верным союзником США. Создатели партии "Вперёд Италия" исповедовали христианско-демократические консервативные ценности. В классической расстановке политических сил партия является правоцентристской.
Итак, коалиция объединяет довольно широкий спектр политиков (от правых консерваторов, через демохристиан, к либералам и социалистам), которые считают, что засилье брюссельской бюрократии вредит интересам государств-членов ЕС и призывают строить "Европу наций". В экономическом плане они разделяют либеральную повестку, не чужды социалистическим идеям равенства. Их весьма условный национализм является достаточно мягкой реакцией на унификаторские потуги евробюрократии, уничтожающей национальные экономики и национальные государства ради сомнительных лево-либеральных идей глобалистской толерантности.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 16:10
Правая Италия: новое правительство без Лоллобриджиды, но с Берлускони
Учитывая, что классические ультраправые, просто правые и даже консерваторы-центристы в современной Европе практически маргинализированы, а ультралевый фланг (на фоне которого даже Троцкий и Че Гевара покажутся консерваторами) резко усилился, фактически коалиция является право-либеральной реакцией на лево-либеральное засилье. Для сравнения, в тот короткий период, когда большевики уже победили, но ещё окончательно не перешли к однопартийному правлению, меньшевики и эсеры, буквально вчера представлявшие (вместе с большевиками и анархистами) левый фланг российской политики вдруг обнаружили себя на крайнем правом фланге. Просто всех, кто правее, хоть ещё и не успели уничтожить, из политики уже выдавили.
В современной итальянской истории мы видим аналогичную ситуацию: расстроенные поражением на выборах левые либералы, называют фашистами правых либералов, на основании того, что правее в итальянской политике уже никого не осталось. В общем, если итальянская коалиция ультраправая, то тогда даже российские коммунисты, декларирующие приверженность традиционным семейным ценностям и защите национальных интересов России, являются настолько правыми, что в итальянском парламенте вынуждены бы были именно справа оппонировать нынешней коалиции. Представляете насколько у нас правое общество по итальянским меркам. В их политическом словаре и терминов-то для такой правизны не находится.
На деле же это не мы слишком правые, а они слишком левые.
Отсюда простой вывод. Ожидать от победившей итальянской коалиции резкого разворота внешней политики Рима в благоприятную для России сторону не стоит. Они в целом пытаются проводить ту же политику, что их ультралевые оппоненты, только спокойно и без членовредительства. Их премьер в ходе избирательной кампании неоднократно высказывалась в поддержку Украины и обещала сохранить соответствующий курс.
Сара Реджинелла
30 августа, 10:24
Сара Реджинелла: В Италии меня преследуют за правду о ДонбассеЛюди в Европе находятся в состоянии коллективного помешательства. За правду о зверствах ВСУ можно попасть в список террористов. В этих условиях собеседница Украина.ру, психотерапевт Сара Реджинелла вот уже восемь лет является проводником между итальянским народом и Донбассом
Конечно, они более прагматичны и можно ожидать попыток наладить критически важное энергетическое сотрудничество с Россией, не порывая в целом с санкционной политикой ЕС (по венгерскому примеру). Можно ожидать, что несколько облегчится положение правительства Орбана, которое перестанет быть единственным раздражителем евробюрократии – хотя бы на короткое время на первый план выйдут итальянцы.
В целом, победа право-либеральной коалиции над левыми либералами хороша уже тем, что напоминает европейским политикам о запросе их народов на более прагматичную и национально ориентированную политику. Но Европа находится в начале большого пути. Первой на нём была Венгрия, для которой было важно просто удержаться. Эту задачу Орбан выполнил. Теперь важно, чтобы итальянская коалиция начала хотя бы постепенный дрейф в сторону венгерской позиции. Этому будут способствовать энергетический, экономический и идущий за ними политический кризисы в Европе.
Дальше вопрос: насколько итальянские политики смогут воспользоваться сложившейся ситуацией для плавного изменения курса государственного корабля. Не резкого разворота, а пока лишь небольшой корректировки. Напомню, что все три коалиционных лидера уже входили в состав условно правых правительств, которые так и не смогли ничего противопоставить гибельному курсу европейской бюрократии, кроме осторожной и бессильной критики.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 07:58
День X для ЕС и Украины: к власти может прийти "сестра Италии"
На прошедших выборах отмечается высокая мобилизация итальянского электората. Против левых либералов пришли проголосовать даже те, кто обычно сидел дома. Это сигнал для действующей политической системы, Если он не будет услышан и право-либеральный блок ограничится беззубой и бессмысленной критикой европейской системы, оставаясь рабочей частью механизма ЕС, на следующих выборах тон могут задавать уже совсем другие силы –действительно правые и действительно ультра.
Если, конечно, следующие выборы в Италии будут. В нашем мире всё так быстро меняется, а мнение народов так часто расходится с мнением правительств, что актуальность демократических институтов (как минимум в Европе и США) оказывается под большим вопросом. Только оставь народ без присмотра, обязательно "не тех" выберет.
 
МненияРостислав ИщенкоИталияСМИинформационная войнапрессаультраправыеДжорджи МелониЛига СевераСальвиниЕССШАРоссияВладимир Путинкоалиция
 
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