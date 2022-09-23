https://ukraina.ru/20220923/1039003822.html

В Пентагоне объявили о совместном производстве беспилотников Индией и США

В Пентагоне объявили о совместном производстве беспилотников Индией и США - 23.09.2022 Украина.ру

В Пентагоне объявили о совместном производстве беспилотников Индией и США

Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявил, что США и Индия будут вместе разрабатывать беспилотники. Его слова на днях опубликовало французское информационное агентство France-Presse

2022-09-23T08:43

2022-09-23T08:43

2022-09-23T08:43

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Он пояснил, что Нью-Дели будет строить беспилотники и экспортировать их в другие страны в своем регионе. Речь идет в том числе о создании летательных аппаратов, запускаемых с самолетов, а также о разработке систем защиты о БПЛА.Ратнер также отметил, что Пентагон рассматривает в ближайшей и среднесрочной перспективе "возможности совместного (с Индией – Ред.) производства крупных вооружений".

https://ukraina.ru/20220923/1039003352.html

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новости, пентагон, беспилотники, индия, сша