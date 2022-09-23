В Пентагоне объявили о совместном производстве беспилотников Индией и США - 23.09.2022 Украина.ру
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В Пентагоне объявили о совместном производстве беспилотников Индией и США
В Пентагоне объявили о совместном производстве беспилотников Индией и США - 23.09.2022 Украина.ру
В Пентагоне объявили о совместном производстве беспилотников Индией и США
Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявил, что США и Индия будут вместе разрабатывать беспилотники. Его слова на днях опубликовало французское информационное агентство France-Presse
2022-09-23T08:43
2022-09-23T08:43
новости
пентагон
беспилотники
индия
сша
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Он пояснил, что Нью-Дели будет строить беспилотники и экспортировать их в другие страны в своем регионе. Речь идет в том числе о создании летательных аппаратов, запускаемых с самолетов, а также о разработке систем защиты о БПЛА.Ратнер также отметил, что Пентагон рассматривает в ближайшей и среднесрочной перспективе "возможности совместного (с Индией – Ред.) производства крупных вооружений".
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новости, пентагон, беспилотники, индия, сша
Новости, Пентагон, беспилотники, Индия, США

В Пентагоне объявили о совместном производстве беспилотников Индией и США

08:43 23.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain/US Armyамериканский беспилотник MQ-1C Gray Eagle
американский беспилотник MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© commons.wikimedia.org / Public Domain/US Army
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Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявил, что США и Индия будут вместе разрабатывать беспилотники. Его слова на днях опубликовало французское информационное агентство France-Presse
"Мы хотим поддержать Индию на обоих направлениях и делаем это... С практической точки зрения это означает, что мы собираемся тесно работать с Индией в совместном производстве и совместной разработке средств, которые будут поддерживать собственные цели Индии по модернизации обороны", - сказал Ратнер.
Он пояснил, что Нью-Дели будет строить беспилотники и экспортировать их в другие страны в своем регионе. Речь идет в том числе о создании летательных аппаратов, запускаемых с самолетов, а также о разработке систем защиты о БПЛА.
Ратнер также отметил, что Пентагон рассматривает в ближайшей и среднесрочной перспективе "возможности совместного (с Индией – Ред.) производства крупных вооружений".
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