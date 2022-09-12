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Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой
Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой - 12.09.2022 Украина.ру
Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой
Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области. Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой, чтобы спасти ему жизнь. Об этом чиновник рассказал 12 сентября в эфире "Первого канала"
2022-09-12T11:45
2022-09-12T11:45
2022-09-12T11:45
новости
покушение
новая каховка
херсонская область
фсб
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Виталий Гура погиб в реанимации после покушения, сообщили в пресс-службе администрации Новой Каховки 6 августа. Чиновника якобы расстреляли диверсанты около его дома, он погиб при транспортировке в больницу. Сам Гура рассказал, что это была инсценировка российских силовиков, чтобы сорвать подготовку настоящего покушения. Виталий Гура планирует вернуться к своим обязанностям. "Я не боюсь", - добавил он.
https://ukraina.ru/20220806/1037367402.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, покушение, новая каховка, херсонская область, фсб
Новости, покушение, Новая Каховка, Херсонская область, ФСБ
Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой
Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области. Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой, чтобы спасти ему жизнь. Об этом чиновник рассказал 12 сентября в эфире "Первого канала"