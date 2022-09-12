Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой - 12.09.2022 Украина.ру
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Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой
Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой - 12.09.2022 Украина.ру
Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой
Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области. Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой, чтобы спасти ему жизнь. Об этом чиновник рассказал 12 сентября в эфире "Первого канала"
2022-09-12T11:45
2022-09-12T11:45
новости
покушение
новая каховка
херсонская область
фсб
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Виталий Гура погиб в реанимации после покушения, сообщили в пресс-службе администрации Новой Каховки 6 августа. Чиновника якобы расстреляли диверсанты около его дома, он погиб при транспортировке в больницу. Сам Гура рассказал, что это была инсценировка российских силовиков, чтобы сорвать подготовку настоящего покушения. Виталий Гура планирует вернуться к своим обязанностям. "Я не боюсь", - добавил он.
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новости, покушение, новая каховка, херсонская область, фсб
Новости, покушение, Новая Каховка, Херсонская область, ФСБ

Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой

11:45 12.09.2022
 
гура виталий
гура виталий
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Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области. Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой, чтобы спасти ему жизнь. Об этом чиновник рассказал 12 сентября в эфире "Первого канала"
Виталий Гура погиб в реанимации после покушения, сообщили в пресс-службе администрации Новой Каховки 6 августа. Чиновника якобы расстреляли диверсанты около его дома, он погиб при транспортировке в больницу.
Сам Гура рассказал, что это была инсценировка российских силовиков, чтобы сорвать подготовку настоящего покушения.
"В начале августа правоохранительные органы ко мне подошли и сказали, что на меня идёт покушение", - рассказал Гура.
Виталий Гура планирует вернуться к своим обязанностям.
"Я не боюсь", - добавил он.
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
6 августа, 15:02
Произошло покушение на замглавы Новой КаховкиПокушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гура совершили в Новой Каховке, сообщает 6 августа РИА Новости со ссылкой на источник в местной администрации.
 
НовостипокушениеНовая КаховкаХерсонская областьФСБ
 
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