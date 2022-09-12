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Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой

Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой - 12.09.2022 Украина.ру

Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой

Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области. Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой, чтобы спасти ему жизнь. Об этом чиновник рассказал 12 сентября в эфире "Первого канала"

2022-09-12T11:45

2022-09-12T11:45

2022-09-12T11:45

новости

покушение

новая каховка

херсонская область

фсб

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Виталий Гура погиб в реанимации после покушения, сообщили в пресс-службе администрации Новой Каховки 6 августа. Чиновника якобы расстреляли диверсанты около его дома, он погиб при транспортировке в больницу. Сам Гура рассказал, что это была инсценировка российских силовиков, чтобы сорвать подготовку настоящего покушения. Виталий Гура планирует вернуться к своим обязанностям. "Я не боюсь", - добавил он.

https://ukraina.ru/20220806/1037367402.html

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новости, покушение, новая каховка, херсонская область, фсб