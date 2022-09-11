https://ukraina.ru/20220911/1038609525.html
Вассерман назвал собственные способы самообороны
Вассерман назвал собственные способы самообороны - 11.09.2022 Украина.ру
Вассерман назвал собственные способы самообороны
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, что является сторонником самообороны
2022-09-11T06:20
2022-09-11T06:20
2022-09-11T06:20
оборона
анатолий вассерман
новости
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102823/28/1028232872_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_b28ac0a9a07f160085e7a4c8d302fb95.jpg
"Но, пока действуют существующие законы, по сути, разрешающие вооружаться только преступникам, я эти законы не нарушаю. Кроме того, учитывая мои личные особенности, например, тремор, то есть, дрожание рук на протяжении более полувека, я не рассчитываю на свою способность быстро целиться и точно стрелять", - объяснил он.Публицист также рассказал, что носит с собой перцовый баллончик.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102823/28/1028232872_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_307c2ddb877c674a098514bb6c4ffbaf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оборона, анатолий вассерман, новости, эксперт
Вассерман назвал собственные способы самообороны
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, что является сторонником самообороны
"Но, пока действуют существующие законы, по сути, разрешающие вооружаться только преступникам, я эти законы не нарушаю. Кроме того, учитывая мои личные особенности, например, тремор, то есть, дрожание рук на протяжении более полувека, я не рассчитываю на свою способность быстро целиться и точно стрелять", - объяснил он.
Публицист также рассказал, что носит с собой перцовый баллончик.
"Судя по всем имеющимся данным – это самое эффективное средство не смертельной самообороны. Кроме того, я глубоко убежден, что уверенное поведение отпугивает изрядную часть потенциальных нападающих", - отметил Вассерман.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.