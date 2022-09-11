https://ukraina.ru/20220911/1038609525.html

Вассерман назвал собственные способы самообороны

Вассерман назвал собственные способы самообороны - 11.09.2022 Украина.ру

Вассерман назвал собственные способы самообороны

Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, что является сторонником самообороны

2022-09-11T06:20

2022-09-11T06:20

2022-09-11T06:20

оборона

анатолий вассерман

новости

эксперт

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"Но, пока действуют существующие законы, по сути, разрешающие вооружаться только преступникам, я эти законы не нарушаю. Кроме того, учитывая мои личные особенности, например, тремор, то есть, дрожание рук на протяжении более полувека, я не рассчитываю на свою способность быстро целиться и точно стрелять", - объяснил он.Публицист также рассказал, что носит с собой перцовый баллончик.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оборона, анатолий вассерман, новости, эксперт