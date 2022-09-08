https://ukraina.ru/20220908/1038569744.html

"Можно устраивать публичные казни как в Иране": Ищенко о том, как бороться с украинскими террористами

"Можно устраивать публичные казни как в Иране": Ищенко о том, как бороться с украинскими террористами - 08.09.2022 Украина.ру

"Можно устраивать публичные казни как в Иране": Ищенко о том, как бороться с украинскими террористами

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T18:35

2022-09-08T18:35

2022-09-08T18:35

новости

ростислав ищенко

казни

терроризм

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В четверг 8 сентября член венно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов. В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате ЧП никто не пострадал. Теракты на освобожденных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей происходят довольно часто.В интервью Украина.ру своим мнением о том, как бороться с этим терроризмом, в том числе, если такое произойдет на российской территории, и о том, откуда берутся украинские террористы, поделился политолог Ростислав Ищенко.– Можно изменить уголовное законодательство и внести туда статью о смертной казни через повешение за терроризм и как иранцы устраивать публичные казни для террористов. Я не думаю, что это многих остановит. Скорее, кого-то остановит, а кого-то, наоборот возбудит.Можно, как некоторые предлагают начать стрелять по Киеву, по Львову… Ну, убьем несколько сотен мирных граждан, их с удовольствием покажут по американскому телевидению, это трупы, скажут: "Вот видите, мы вам все время говорили, Россия устраивает геноцид". Очень сильно сомневаюсь, что можно попасть в Зеленского, или еще в кого-то.Больше ничего, дальше это вопрос профессионализма спецслужб. Понятно, что всех не поймают. Но пока что, опять-таки, у нас украинский террор не вышел на уровень северокавказского террора времен Чеченских войн. Будем надеяться, что и не выйдет, несмотря на то, что Украина очень старается и возможностей у нее гораздо больше.Потому что чеченца или дагестанца отличить от русского проще, чем от украинца. И выходцы из Украины давно расселены по всей России, и в ком из них внезапно просыпается украинец – никто не знает. Живет себе нормальный русский человек, может быть, даже с русской фамилией, и в один прекрасный день вспоминает, что у него прабабушка была от куда-нибудь из-под Чугуева, а значит, украинка. И с ними непонятно что начинает твориться – идут что-нибудь поджигать, и так далее.А всяких обормотов, которые увидели в интернете запись: "пойди взорви – получишь 500 рублей", их никак не ограничишь. Если увеличить возраст продажи оружия… Да хоть до 50-ти увеличить, человек что, в 55 не может свихнуться? Может. Если вообще отменить продажу оружия, даже охотничьего, будут его делать. Да, это будет труднее, но никого не остановит.Самое опасное – это этот низовой террор идиотов, которые даже не понимают, что и зачем творят. Их ловят – они начинают извиняться.Наши спецслужбы в борьбе с терроризмом работают очень хорошо. У них есть свои проблемы, но в этом отношении они могут с кем угодно опытом поделиться. Но каждого идиота не просчитаешь, эти вот заходы в интернет с призывами убивать, поджигать, и так далее… Они очень опасны, потому что человек берет нож, бутылку с коктейлем Молотова, камень, и идет поджигать, разбивать машины, вспаривать животы, и считает, что все нормально. Просто потому что он идиот.

https://ukraina.ru/20220908/1038554549.html

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новости, ростислав ищенко, казни, терроризм