https://ukraina.ru/20220905/1038462169.html

НАТО обует ВСУ, Зеленский предал украинцев: что говорили об Украине в мире 5 сентября

НАТО обует ВСУ, Зеленский предал украинцев: что говорили об Украине в мире 5 сентября - 05.09.2022 Украина.ру

НАТО обует ВСУ, Зеленский предал украинцев: что говорили об Украине в мире 5 сентября

Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T17:27

2022-09-05T17:27

2022-09-05T18:32

эксклюзив

украина

нато

всу

владимир зеленский

обман

ес

жозеп боррель

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Киев просит НАТО согреть военныхИсточники немецкого журнала Der Spiegel рассказали, что министр обороны Украины Алексей Резников в конце июля направил письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом срочно поставить украинским военным зимнее снаряжение, а именно тёплую одежду, обувь и палатки из расчёта для 200 000 человек.Половину потребностей ВСУ вызвались покрыть США, Канада, Швеция и Финляндия.«Что касается зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания, Германия может внести важный вклад в поддержку обороны Украины в приближающуюся зиму», — заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.Однако, по информации Der Spiegel, немецкие военные относятся критично к этой затее, поскольку бундесвер испытывал трудности с обеспечением тёплым бельём и зимней униформой собственных бойцов при развёртывании на восточном фланге НАТО.Зеленский предал и обманул украинцевНемецкое издание Berliner Zeitung обращает внимание на недовольство украинской общественности решением президента страны Владимира Зеленского скрыть от соотечественников информацию о предстоящей военной спецоперации РФ, полученную от разведки США.«Это не какой-то там недосмотр, не ошибка не случайное недоразумение. Это даже не стратегический просчёт. Это преступление», — говорит драматург Катерина Бабкина.Пытаясь оправдаться, Зеленский утверждал, что просто-напросто не хотел сеять панику в стране, в результате чего начался бы массовый отток населения и вывод капитала за рубеж, напоминает Berliner Zeitung.«В итоге Зеленский предоставлял населению, напротив, в основном успокаивающие, противоречащую информации американцев данные собственных спецслужб», — продолжает автор статьи.«Эксперты обвиняют украинского президента в том, что он умолчал о грозящей стране опасности войны. Эти обвинения угрожают внутреннему политическому единству Украины», — констатирует Berliner Zeitung.ЕС собирался взяться за Украину гораздо раньше, но не захотелНа прошедшей 30-31 августа неформальной встрече в Праге министры обороны государств — членов ЕС договорились о создании специальной тренировочной миссии для ВСУ в одной из соседних с Украиной стран, раз не готовы направлять в зону боевых действий собственных военнослужащих.«Многие страны ЕС предлагали внешнеполитической службе создать миссию Евросоюза по тренировке украинской армии ещё в прошлом году. Мы сожалеем, что не сделали этого, но это никогда не поздно», — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая 5 сентября по видеосвязи на межпарламентской конференции ЕС.Действительно, министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что Братислава вместе с Чехией ещё год назад выступала с такой инициативой, но тогда её отклонили. Словакия будет предлагать проводить обучение украинских военнослужащих в разных странах ЕС по конкретным военном специальностям и готова принять одно из подразделений на своей территории.По словам Борреля, теперь члены Евросоюза должны уточнить конкретные параметры этой миссии, рассчитанной на средне- и долгосрочную перспективу.Впрочем, не все однозначно высказались в пользу развёртывания миссии для ВСУ. Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер отметила, что остаётся много вопросов, как правовых, так и относительно размера и содержания миссии. Кроме того, она напомнила, что все 17 развёрнутых ранее тренировочных миссий ЕС функционировали за пределами Евросоюза. Не уверен в том, что это правильный способ помочь Украине, и министр обороны Люксембурга Франсуа Бош.В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уверен, что не нужно выносить на уровень ЕС вопрос тренировочной миссии для ВСУ — пусть лучше он остаётся в национальной компетенции.

https://ukraina.ru/20220629/1034253700.html

https://ukraina.ru/20220905/1038433870.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, нато, всу, владимир зеленский, обман, ес, жозеп боррель