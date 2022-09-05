https://ukraina.ru/20220905/1038462169.html
НАТО обует ВСУ, Зеленский предал украинцев: что говорили об Украине в мире 5 сентября
НАТО обует ВСУ, Зеленский предал украинцев: что говорили об Украине в мире 5 сентября - 05.09.2022 Украина.ру
НАТО обует ВСУ, Зеленский предал украинцев: что говорили об Украине в мире 5 сентября
Украина.ру, 05.09.2022
2022-09-05T17:27
2022-09-05T17:27
2022-09-05T18:32
эксклюзив
украина
нато
всу
владимир зеленский
обман
ес
жозеп боррель
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Киев просит НАТО согреть военныхИсточники немецкого журнала Der Spiegel рассказали, что министр обороны Украины Алексей Резников в конце июля направил письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом срочно поставить украинским военным зимнее снаряжение, а именно тёплую одежду, обувь и палатки из расчёта для 200 000 человек.Половину потребностей ВСУ вызвались покрыть США, Канада, Швеция и Финляндия.«Что касается зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания, Германия может внести важный вклад в поддержку обороны Украины в приближающуюся зиму», — заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.Однако, по информации Der Spiegel, немецкие военные относятся критично к этой затее, поскольку бундесвер испытывал трудности с обеспечением тёплым бельём и зимней униформой собственных бойцов при развёртывании на восточном фланге НАТО.Зеленский предал и обманул украинцевНемецкое издание Berliner Zeitung обращает внимание на недовольство украинской общественности решением президента страны Владимира Зеленского скрыть от соотечественников информацию о предстоящей военной спецоперации РФ, полученную от разведки США.«Это не какой-то там недосмотр, не ошибка не случайное недоразумение. Это даже не стратегический просчёт. Это преступление», — говорит драматург Катерина Бабкина.Пытаясь оправдаться, Зеленский утверждал, что просто-напросто не хотел сеять панику в стране, в результате чего начался бы массовый отток населения и вывод капитала за рубеж, напоминает Berliner Zeitung.«В итоге Зеленский предоставлял населению, напротив, в основном успокаивающие, противоречащую информации американцев данные собственных спецслужб», — продолжает автор статьи.«Эксперты обвиняют украинского президента в том, что он умолчал о грозящей стране опасности войны. Эти обвинения угрожают внутреннему политическому единству Украины», — констатирует Berliner Zeitung.ЕС собирался взяться за Украину гораздо раньше, но не захотелНа прошедшей 30-31 августа неформальной встрече в Праге министры обороны государств — членов ЕС договорились о создании специальной тренировочной миссии для ВСУ в одной из соседних с Украиной стран, раз не готовы направлять в зону боевых действий собственных военнослужащих.«Многие страны ЕС предлагали внешнеполитической службе создать миссию Евросоюза по тренировке украинской армии ещё в прошлом году. Мы сожалеем, что не сделали этого, но это никогда не поздно», — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая 5 сентября по видеосвязи на межпарламентской конференции ЕС.Действительно, министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что Братислава вместе с Чехией ещё год назад выступала с такой инициативой, но тогда её отклонили. Словакия будет предлагать проводить обучение украинских военнослужащих в разных странах ЕС по конкретным военном специальностям и готова принять одно из подразделений на своей территории.По словам Борреля, теперь члены Евросоюза должны уточнить конкретные параметры этой миссии, рассчитанной на средне- и долгосрочную перспективу.Впрочем, не все однозначно высказались в пользу развёртывания миссии для ВСУ. Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер отметила, что остаётся много вопросов, как правовых, так и относительно размера и содержания миссии. Кроме того, она напомнила, что все 17 развёрнутых ранее тренировочных миссий ЕС функционировали за пределами Евросоюза. Не уверен в том, что это правильный способ помочь Украине, и министр обороны Люксембурга Франсуа Бош.В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уверен, что не нужно выносить на уровень ЕС вопрос тренировочной миссии для ВСУ — пусть лучше он остаётся в национальной компетенции.
https://ukraina.ru/20220629/1034253700.html
https://ukraina.ru/20220905/1038433870.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, нато, всу, владимир зеленский, обман, ес, жозеп боррель
Киев просит НАТО согреть военных
Источники немецкого журнала Der Spiegel рассказали, что министр обороны Украины Алексей Резников в конце июля направил письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом срочно поставить украинским военным зимнее снаряжение, а именно тёплую одежду, обувь и палатки из расчёта для 200 000 человек.
Половину потребностей ВСУ вызвались покрыть США, Канада, Швеция и Финляндия.
«Что касается зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания, Германия может внести важный вклад в поддержку обороны Украины в приближающуюся зиму», — заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
Однако, по информации Der Spiegel, немецкие военные относятся критично к этой затее, поскольку бундесвер испытывал трудности с обеспечением тёплым бельём и зимней униформой собственных бойцов при развёртывании на восточном фланге НАТО.
Зеленский предал и обманул украинцев
Немецкое издание Berliner Zeitung обращает внимание на недовольство украинской общественности решением президента страны Владимира Зеленского скрыть от соотечественников информацию о предстоящей военной спецоперации РФ, полученную от разведки США.
«Это не какой-то там недосмотр, не ошибка не случайное недоразумение. Это даже не стратегический просчёт. Это преступление», — говорит драматург Катерина Бабкина.
Пытаясь оправдаться, Зеленский утверждал, что просто-напросто не хотел сеять панику в стране, в результате чего начался бы массовый отток населения и вывод капитала за рубеж, напоминает Berliner Zeitung.
«В итоге Зеленский предоставлял населению, напротив, в основном успокаивающие, противоречащую информации американцев данные собственных спецслужб», — продолжает автор статьи.
«Эксперты обвиняют украинского президента в том, что он умолчал о грозящей стране опасности войны. Эти обвинения угрожают внутреннему политическому единству Украины», — констатирует Berliner Zeitung.
ЕС собирался взяться за Украину гораздо раньше, но не захотел
На прошедшей 30-31 августа неформальной встрече в Праге министры обороны государств — членов ЕС договорились о создании специальной тренировочной миссии для ВСУ в одной из соседних с Украиной стран, раз не готовы направлять в зону боевых действий собственных военнослужащих.
«Многие страны ЕС предлагали внешнеполитической службе создать миссию Евросоюза по тренировке украинской армии ещё в прошлом году. Мы сожалеем, что не сделали этого, но это никогда не поздно», — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая 5 сентября по видеосвязи на межпарламентской конференции ЕС.
Действительно, министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что Братислава вместе с Чехией ещё год назад выступала с такой инициативой, но тогда её отклонили.
Словакия будет предлагать проводить обучение украинских военнослужащих в разных странах ЕС по конкретным военном специальностям и готова принять одно из подразделений на своей территории.
По словам Борреля, теперь члены Евросоюза должны уточнить конкретные параметры этой миссии, рассчитанной на средне- и долгосрочную перспективу.
Впрочем, не все однозначно высказались в пользу развёртывания миссии для ВСУ.
Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер отметила, что остаётся много вопросов, как правовых, так и относительно размера и содержания миссии. Кроме того, она напомнила, что все 17 развёрнутых ранее тренировочных миссий ЕС функционировали за пределами Евросоюза. Не уверен в том, что это правильный способ помочь Украине, и министр обороны Люксембурга Франсуа Бош.
В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уверен, что не нужно выносить на уровень ЕС вопрос тренировочной миссии для ВСУ — пусть лучше он остаётся в национальной компетенции.