История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038362143.html
История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности
История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности - 02.09.2022 Украина.ру
История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности
Один из крупнейших скандалов последней недели — раскрытие масштабнейшего разворовывания гуманитарной помощи в Запорожской области. Агент Национального... Украина.ру, 02.09.2022
2022-09-02T10:49
2022-09-02T12:03
набу
запорожская область
коррупция
гуманитарная помощь
хищения
геннадий корбан
андрей ермак
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101965/28/1019652877_0:80:960:620_1920x0_80_0_0_c97088802c9b401b465e44b20e78cb10.jpg
Один из крупнейших скандалов последней недели — раскрытие масштабнейшего разворовывания гуманитарной помощи в Запорожской области. Агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко живописует масштабы хищений: «За эти полгода было разворовано — внимание: 22 морских контейнера!!! 389 железнодорожных вагонов!!! 220 грузовых автомобилей!!!». Украденная гуманитарная помощь продавалась в магазинах сетей «АТБ» и «Сільпо».Среди подозреваемых (да, агент НАБУ спокойно так выдаёт список подозреваемых и это нормально, несмотря на то, что подозрения никому не вручены, выявления и изъятия средств у госслужащих не было) — глава областной администрации Александр Старух, его заместитель — Злата Некрасова, секретарь горсовета (заместитель мэра) Анатолий Куртев. Учитывая масштабы хищений ничего удивительного в таком подборе подозреваемых нет.Комментарии подозреваемых сдержанные. Куртев: «Ни я, ни мои заместители не имеют никакого отношения к так называемому (! — Авт.) хищению гуманитарной помощи». Некрасова: «У нас нет повода для беспокойства». Скорее всего, повода для беспокойства действительно нет, ведь за дело взялось НАБУ, а по поводу его работы уже есть поговорка: борьба с коррупцией — прибыльный бизнес, если не доводить дело до суда.Сказать, что дело возникло неожиданно было бы неправильно. Фото полученных через гуманитарную помощь продуктов на витринах запорожских магазинов публиковались ещё весной, а в начале апреля народный депутат от «Слуги народа» Юлия Яцик направила Старуху депутатский запрос, в котором вежливо поинтересовалась где гуманитарка.Нардеп получила ответ от полиции, с 24 февраля по середину апреля правоохранители не получали от администрации заявлений о хищении гуманитарки. Что вызвало законное возмущения депутата.Во-первых, в её запросе был перечень конкретных вопросов (сколько получено, как оформляется, где хранится и т. п.), на которые ей не ответили.Во-вторых, по сообщению мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, 8 апреля «оккупанты похитили гуманитарный груз для Мелитополя с лекарствами и продуктами». Старух и Некрасова должны были обратиться в полицию, но по необъяснимой причине этого не сделали. Причина, конечно, объяснима — самого эпизода не было, а история была выдумана Фёдоровым (осталось неясным, то ли он принял за захват взятие конвоя под охрану, то ли его вообще не было). Но логично было бы подстраховаться на случай выявления недостач в будущем — на «оккупантов» ведь всё можно свалить…Удивительно то, что преступная группа в таком составе, в принципе, была раскрыта. Однако если быстро пробежаться по социальным сетям, можно обнаружить, что уши этого дела растут из Днепропетровска — судя по всему, энергии и влияния для того, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки хватило у Геннадий Корбана. Он писал, что «за полгода войны они палец о палец не ударили, чтобы укрепить оборону Запорожской обл., вместо них оборонительные фортификации строил Днепр» и «в марте, в начале войны, я просил некоторых чиновников ОП убрать выродков. На что получил ответ, что я хочу захватить область, 80% которой они сдали врагу к этому времени».Мы, конечно, далеки от того, чтобы считать Корбана рыцарем в белых одеждах, который борется против злоупотреблений из принципа. Повторим, Корбан сейчас — знамя украинского федерализма, который не словом, а делом отстаивает права местного и регионального самоуправления. Действия Старуха дискредитируют его борьбу и создают угрозу его планам. Кроме того, в отношении Запорожской области у него есть свой интерес.Во-первых, днепропетровские элиты давно точат зубы на Запорожье. Лет 20 назад автор беседовал с человеком, который хорошо знал настроения в «Золотой Розе» (иудейский религиозный центр в Днепропетровске) и в какой-то степени даже являлся идеологом «днепропетровских». Он прямо говорил, что у жителей Запорожской области слабая региональная идентичность, и в случае укрупнения регионов (эта тема периодически поднимается, начиная с 1991 года) Днепропетровщина может претендовать на присоединение соседней области или её части.А тут такой блестящий повод — ведь действительно большая часть Запорожской области захвачена российскими войсками, а текущая оборона в значительной степени обеспечена днепропетровскими ресурсами… И, кстати, на Днепропетровщине жалоб на распределение гуманитарки на порядок меньше.Во-вторых, как сообщают информированные источники, «смотрящим» за Запорожской областью от Офиса президента является бизнесмен Вемир Давитян. Ещё в прошлом октябре журналист «Украинской правды» Михаил Ткач опубликовал забавную информацию — Давитян трижды посещал Офис президента на протяжении двух недель. Когда Ткач попросил одного из депутатов дать официальный запрос по этому поводу, оказалось, что никакого Давитяна на Банковой не было и им показалось… Ну как, показалось? Давитян и глава парламентской фракции СН Давид Арахамия дружат семьями, что не скрывается. У последнего, как можно понять, на Банковой кабинет (с какой стати?) и Давитян мог просто так зайти — чисто по-дружески (объект режимный, конечно, но мужская дружба — это святое).Причём тут Днепропетровск? Да ничего особенного. Просто Вемир Давитян – вице-президент и руководитель запорожского филиала фонда "Солидарность", учредителем которого является Александр Петровский по кличке "Нарик". А отношения между группами Петровского и Корбана характеризуются наблюдателями как позиционная война.И ещё один мазок: кандидатуру Александра Старуха лоббировал бывший заместитель губернатора Геннадий Фукс – представитель партии "За будущее" (политический проект, связанный с Игорем Коломойским) и, как говорят, бизнес-партнёр Давитяна. Подбором кандидатур на номенклатурные должности занимается Офис президента, глава которого, Андрей Ермак, также является председателем Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам… Но это, конечно, чисто случайное совпадение. НАБУ подтвердит. Наверное.
https://ukraina.ru/20220729/1036972971.html
https://ukraina.ru/20220728/1036926005.html
https://ukraina.ru/20220826/1038125716.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101965/28/1019652877_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_48c11484b71df283f601d73c5d72accb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
набу, запорожская область, коррупция, гуманитарная помощь, хищения, геннадий корбан, андрей ермак, эксклюзив
НАБУ, Запорожская область, коррупция, гуманитарная помощь, хищения, Геннадий Корбан, Андрей Ермак, Эксклюзив

История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности

10:49 02.09.2022 (обновлено: 12:03 02.09.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Gennady KorbanГеннадий Корбан
Геннадий Корбан - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Gennady Korban
Читать в
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Один из крупнейших скандалов последней недели — раскрытие масштабнейшего разворовывания гуманитарной помощи в Запорожской области. Агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко живописует масштабы хищений: «За эти полгода было разворовано — внимание: 22 морских контейнера!!! 389 железнодорожных вагонов!!! 220 грузовых автомобилей!!!». Украденная гуманитарная помощь продавалась в магазинах сетей «АТБ» и «Сільпо».
Среди подозреваемых (да, агент НАБУ спокойно так выдаёт список подозреваемых и это нормально, несмотря на то, что подозрения никому не вручены, выявления и изъятия средств у госслужащих не было) — глава областной администрации Александр Старух, его заместитель — Злата Некрасова, секретарь горсовета (заместитель мэра) Анатолий Куртев. Учитывая масштабы хищений ничего удивительного в таком подборе подозреваемых нет.
- РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 06:45
В Запорожской области объяснили, почему телеприставки включили в гуманитарную помощьПредставитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру заявил, что спрос на доступ к цифровому российскому телевещанию в Запорожье значительно вырос
Комментарии подозреваемых сдержанные. Куртев: «Ни я, ни мои заместители не имеют никакого отношения к так называемому (! — Авт.) хищению гуманитарной помощи». Некрасова: «У нас нет повода для беспокойства». Скорее всего, повода для беспокойства действительно нет, ведь за дело взялось НАБУ, а по поводу его работы уже есть поговорка: борьба с коррупцией — прибыльный бизнес, если не доводить дело до суда.
Сказать, что дело возникло неожиданно было бы неправильно. Фото полученных через гуманитарную помощь продуктов на витринах запорожских магазинов публиковались ещё весной, а в начале апреля народный депутат от «Слуги народа» Юлия Яцик направила Старуху депутатский запрос, в котором вежливо поинтересовалась где гуманитарка.
Нардеп получила ответ от полиции, с 24 февраля по середину апреля правоохранители не получали от администрации заявлений о хищении гуманитарки. Что вызвало законное возмущения депутата.
Во-первых, в её запросе был перечень конкретных вопросов (сколько получено, как оформляется, где хранится и т. п.), на которые ей не ответили.
Во-вторых, по сообщению мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, 8 апреля «оккупанты похитили гуманитарный груз для Мелитополя с лекарствами и продуктами».
Старух и Некрасова должны были обратиться в полицию, но по необъяснимой причине этого не сделали. Причина, конечно, объяснима — самого эпизода не было, а история была выдумана Фёдоровым (осталось неясным, то ли он принял за захват взятие конвоя под охрану, то ли его вообще не было). Но логично было бы подстраховаться на случай выявления недостач в будущем — на «оккупантов» ведь всё можно свалить…
28 июля, 06:16
Корбан как знамя украинского федерализма
Удивительно то, что преступная группа в таком составе, в принципе, была раскрыта. Однако если быстро пробежаться по социальным сетям, можно обнаружить, что уши этого дела растут из Днепропетровска — судя по всему, энергии и влияния для того, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки хватило у Геннадий Корбана. Он писал, что «за полгода войны они палец о палец не ударили, чтобы укрепить оборону Запорожской обл., вместо них оборонительные фортификации строил Днепр» и «в марте, в начале войны, я просил некоторых чиновников ОП убрать выродков. На что получил ответ, что я хочу захватить область, 80% которой они сдали врагу к этому времени».
Мы, конечно, далеки от того, чтобы считать Корбана рыцарем в белых одеждах, который борется против злоупотреблений из принципа. Повторим, Корбан сейчас — знамя украинского федерализма, который не словом, а делом отстаивает права местного и регионального самоуправления. Действия Старуха дискредитируют его борьбу и создают угрозу его планам. Кроме того, в отношении Запорожской области у него есть свой интерес.
Во-первых, днепропетровские элиты давно точат зубы на Запорожье. Лет 20 назад автор беседовал с человеком, который хорошо знал настроения в «Золотой Розе» (иудейский религиозный центр в Днепропетровске) и в какой-то степени даже являлся идеологом «днепропетровских». Он прямо говорил, что у жителей Запорожской области слабая региональная идентичность, и в случае укрупнения регионов (эта тема периодически поднимается, начиная с 1991 года) Днепропетровщина может претендовать на присоединение соседней области или её части.
А тут такой блестящий повод — ведь действительно большая часть Запорожской области захвачена российскими войсками, а текущая оборона в значительной степени обеспечена днепропетровскими ресурсами… И, кстати, на Днепропетровщине жалоб на распределение гуманитарки на порядок меньше.
Во-вторых, как сообщают информированные источники, «смотрящим» за Запорожской областью от Офиса президента является бизнесмен Вемир Давитян. Ещё в прошлом октябре журналист «Украинской правды» Михаил Ткач опубликовал забавную информацию — Давитян трижды посещал Офис президента на протяжении двух недель. Когда Ткач попросил одного из депутатов дать официальный запрос по этому поводу, оказалось, что никакого Давитяна на Банковой не было и им показалось… Ну как, показалось? Давитян и глава парламентской фракции СН Давид Арахамия дружат семьями, что не скрывается. У последнего, как можно понять, на Банковой кабинет (с какой стати?) и Давитян мог просто так зайти — чисто по-дружески (объект режимный, конечно, но мужская дружба — это святое).
Александр Налекрешвили
26 августа, 10:10
Кто такой Нарик и зачем он нужен России?
Причём тут Днепропетровск? Да ничего особенного. Просто Вемир Давитян – вице-президент и руководитель запорожского филиала фонда "Солидарность", учредителем которого является Александр Петровский по кличке "Нарик". А отношения между группами Петровского и Корбана характеризуются наблюдателями как позиционная война.
И ещё один мазок: кандидатуру Александра Старуха лоббировал бывший заместитель губернатора Геннадий Фукс – представитель партии "За будущее" (политический проект, связанный с Игорем Коломойским) и, как говорят, бизнес-партнёр Давитяна. Подбором кандидатур на номенклатурные должности занимается Офис президента, глава которого, Андрей Ермак, также является председателем Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам… Но это, конечно, чисто случайное совпадение. НАБУ подтвердит. Наверное.
 
НАБУЗапорожская областькоррупциягуманитарная помощьхищенияГеннадий КорбанАндрей ЕрмакЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02Премьер-министр Украины попросил у Германии танки
11:35Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне
11:27ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, есть погибшие
11:21СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку
11:00Владимир Ераносян: Зеленский сошел с ума, с этим надо что-то делать всему миру
10:52Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов
10:49История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности
10:47Власти Германии опасаются нового кризиса из-за беженцев с Украины
10:34Ядерный шантаж Киева на Запорожской АЭС под контролем ООН
10:17Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции
10:09Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ
10:08Российские дипломаты назвали заявление Госдепа США о Симоньян проявлением ревности
10:02Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам
09:59В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины
09:56Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году
09:50Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения
09:36Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября
08:56"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины
08:49Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
08:45Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ
Лента новостейМолния