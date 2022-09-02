https://ukraina.ru/20220902/1038362143.html

История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности

История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности - 02.09.2022 Украина.ру

История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности

Один из крупнейших скандалов последней недели — раскрытие масштабнейшего разворовывания гуманитарной помощи в Запорожской области. Агент Национального... Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T10:49

2022-09-02T10:49

2022-09-02T12:03

набу

запорожская область

коррупция

гуманитарная помощь

хищения

геннадий корбан

андрей ермак

эксклюзив

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Один из крупнейших скандалов последней недели — раскрытие масштабнейшего разворовывания гуманитарной помощи в Запорожской области. Агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко живописует масштабы хищений: «За эти полгода было разворовано — внимание: 22 морских контейнера!!! 389 железнодорожных вагонов!!! 220 грузовых автомобилей!!!». Украденная гуманитарная помощь продавалась в магазинах сетей «АТБ» и «Сільпо».Среди подозреваемых (да, агент НАБУ спокойно так выдаёт список подозреваемых и это нормально, несмотря на то, что подозрения никому не вручены, выявления и изъятия средств у госслужащих не было) — глава областной администрации Александр Старух, его заместитель — Злата Некрасова, секретарь горсовета (заместитель мэра) Анатолий Куртев. Учитывая масштабы хищений ничего удивительного в таком подборе подозреваемых нет.Комментарии подозреваемых сдержанные. Куртев: «Ни я, ни мои заместители не имеют никакого отношения к так называемому (! — Авт.) хищению гуманитарной помощи». Некрасова: «У нас нет повода для беспокойства». Скорее всего, повода для беспокойства действительно нет, ведь за дело взялось НАБУ, а по поводу его работы уже есть поговорка: борьба с коррупцией — прибыльный бизнес, если не доводить дело до суда.Сказать, что дело возникло неожиданно было бы неправильно. Фото полученных через гуманитарную помощь продуктов на витринах запорожских магазинов публиковались ещё весной, а в начале апреля народный депутат от «Слуги народа» Юлия Яцик направила Старуху депутатский запрос, в котором вежливо поинтересовалась где гуманитарка.Нардеп получила ответ от полиции, с 24 февраля по середину апреля правоохранители не получали от администрации заявлений о хищении гуманитарки. Что вызвало законное возмущения депутата.Во-первых, в её запросе был перечень конкретных вопросов (сколько получено, как оформляется, где хранится и т. п.), на которые ей не ответили.Во-вторых, по сообщению мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, 8 апреля «оккупанты похитили гуманитарный груз для Мелитополя с лекарствами и продуктами». Старух и Некрасова должны были обратиться в полицию, но по необъяснимой причине этого не сделали. Причина, конечно, объяснима — самого эпизода не было, а история была выдумана Фёдоровым (осталось неясным, то ли он принял за захват взятие конвоя под охрану, то ли его вообще не было). Но логично было бы подстраховаться на случай выявления недостач в будущем — на «оккупантов» ведь всё можно свалить…Удивительно то, что преступная группа в таком составе, в принципе, была раскрыта. Однако если быстро пробежаться по социальным сетям, можно обнаружить, что уши этого дела растут из Днепропетровска — судя по всему, энергии и влияния для того, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки хватило у Геннадий Корбана. Он писал, что «за полгода войны они палец о палец не ударили, чтобы укрепить оборону Запорожской обл., вместо них оборонительные фортификации строил Днепр» и «в марте, в начале войны, я просил некоторых чиновников ОП убрать выродков. На что получил ответ, что я хочу захватить область, 80% которой они сдали врагу к этому времени».Мы, конечно, далеки от того, чтобы считать Корбана рыцарем в белых одеждах, который борется против злоупотреблений из принципа. Повторим, Корбан сейчас — знамя украинского федерализма, который не словом, а делом отстаивает права местного и регионального самоуправления. Действия Старуха дискредитируют его борьбу и создают угрозу его планам. Кроме того, в отношении Запорожской области у него есть свой интерес.Во-первых, днепропетровские элиты давно точат зубы на Запорожье. Лет 20 назад автор беседовал с человеком, который хорошо знал настроения в «Золотой Розе» (иудейский религиозный центр в Днепропетровске) и в какой-то степени даже являлся идеологом «днепропетровских». Он прямо говорил, что у жителей Запорожской области слабая региональная идентичность, и в случае укрупнения регионов (эта тема периодически поднимается, начиная с 1991 года) Днепропетровщина может претендовать на присоединение соседней области или её части.А тут такой блестящий повод — ведь действительно большая часть Запорожской области захвачена российскими войсками, а текущая оборона в значительной степени обеспечена днепропетровскими ресурсами… И, кстати, на Днепропетровщине жалоб на распределение гуманитарки на порядок меньше.Во-вторых, как сообщают информированные источники, «смотрящим» за Запорожской областью от Офиса президента является бизнесмен Вемир Давитян. Ещё в прошлом октябре журналист «Украинской правды» Михаил Ткач опубликовал забавную информацию — Давитян трижды посещал Офис президента на протяжении двух недель. Когда Ткач попросил одного из депутатов дать официальный запрос по этому поводу, оказалось, что никакого Давитяна на Банковой не было и им показалось… Ну как, показалось? Давитян и глава парламентской фракции СН Давид Арахамия дружат семьями, что не скрывается. У последнего, как можно понять, на Банковой кабинет (с какой стати?) и Давитян мог просто так зайти — чисто по-дружески (объект режимный, конечно, но мужская дружба — это святое).Причём тут Днепропетровск? Да ничего особенного. Просто Вемир Давитян – вице-президент и руководитель запорожского филиала фонда "Солидарность", учредителем которого является Александр Петровский по кличке "Нарик". А отношения между группами Петровского и Корбана характеризуются наблюдателями как позиционная война.И ещё один мазок: кандидатуру Александра Старуха лоббировал бывший заместитель губернатора Геннадий Фукс – представитель партии "За будущее" (политический проект, связанный с Игорем Коломойским) и, как говорят, бизнес-партнёр Давитяна. Подбором кандидатур на номенклатурные должности занимается Офис президента, глава которого, Андрей Ермак, также является председателем Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам… Но это, конечно, чисто случайное совпадение. НАБУ подтвердит. Наверное.

https://ukraina.ru/20220729/1036972971.html

https://ukraina.ru/20220728/1036926005.html

https://ukraina.ru/20220826/1038125716.html

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набу, запорожская область, коррупция, гуманитарная помощь, хищения, геннадий корбан, андрей ермак, эксклюзив