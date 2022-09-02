https://ukraina.ru/20220902/1038358644.html

"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины

"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины - 02.09.2022 Украина.ру

"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины

В Германии представители партий раскритиковали слова главы МИД страны Анналены Бербок о поддержке Украины "сколько потребуется", несмотря на недовольство граждан ФРГ

2022-09-02T08:56

2022-09-02T08:56

2022-09-02T08:56

анналена бербок

германия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/69/1033106922_0:130:3198:1929_1920x0_80_0_0_d11d3ccf8daa07d2e00388996acb4596.jpg.webp

Бербок ранее в ходе выступления в Праге сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины".А депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен отметила в своем аккаунте, что 77% граждан ФРГ требуют переговоров для прекращения военных действий.При этом недовольство в отношении Бербок высказали и в бывшей правящей партии "Христианско-демократический союза".Как заявил председатель ХДС по внешней политике Норберт Реттген, слова министра являются лишь "демонстративным героизмом", который "необязателен, большинство в ФРГ готовы продолжать поддержку Украины".По данным портала trends24, в течение всего дня хештег в Twitter "Бербок в отставку" (#BaerbockRuecktritt) был одним из самых популярных в Германии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал слова Бербок "фантастическим признанием", которое "как раз в жилу тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

анналена бербок, германия, новости