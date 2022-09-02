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"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины
"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины - 02.09.2022 Украина.ру
"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины
В Германии представители партий раскритиковали слова главы МИД страны Анналены Бербок о поддержке Украины "сколько потребуется", несмотря на недовольство граждан ФРГ
2022-09-02T08:56
2022-09-02T08:56
2022-09-02T08:56
анналена бербок
германия
новости
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Бербок ранее в ходе выступления в Праге сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины".А депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен отметила в своем аккаунте, что 77% граждан ФРГ требуют переговоров для прекращения военных действий.При этом недовольство в отношении Бербок высказали и в бывшей правящей партии "Христианско-демократический союза".Как заявил председатель ХДС по внешней политике Норберт Реттген, слова министра являются лишь "демонстративным героизмом", который "необязателен, большинство в ФРГ готовы продолжать поддержку Украины".По данным портала trends24, в течение всего дня хештег в Twitter "Бербок в отставку" (#BaerbockRuecktritt) был одним из самых популярных в Германии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал слова Бербок "фантастическим признанием", которое "как раз в жилу тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
анналена бербок, германия, новости
"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины
В Германии представители партий раскритиковали слова главы МИД страны Анналены Бербок о поддержке Украины "сколько потребуется", несмотря на недовольство граждан ФРГ
Бербок ранее в ходе выступления в Праге сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины".
"Министр иностранных дел, которая заявляет, что представляет интересы не немецких избирателей, а избирателей Украины, и которая отвергает переговоры о прекращении войны в интересах правительства США, является не только вопиющей ошибкой, но и опасностью для нашей страны", - написала экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в Twitter.
А депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен отметила в своем аккаунте, что 77% граждан ФРГ требуют переговоров для прекращения военных действий.
"Министр иностранных дел, которая отвергает дипломатию и демонстрирует презрение ко всем, кто протестует против последствий ее безумных санкций со словами "Украина превыше всего, а граждане безразличны", - это полный провал!" - написала Дагделен.
При этом недовольство в отношении Бербок высказали и в бывшей правящей партии "Христианско-демократический союза".
Как заявил председатель ХДС по внешней политике Норберт Реттген, слова министра являются лишь "демонстративным героизмом", который "необязателен, большинство в ФРГ готовы продолжать поддержку Украины".
По данным портала trends24, в течение всего дня хештег в Twitter "Бербок в отставку" (#BaerbockRuecktritt) был одним из самых популярных в Германии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал слова Бербок "фантастическим признанием", которое "как раз в жилу тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов".