https://ukraina.ru/20220831/1038291531.html

Семен Багдасаров: На Украине не будут воевать 20 лет, как в Афганистане

Семен Багдасаров: На Украине не будут воевать 20 лет, как в Афганистане - 31.08.2022 Украина.ру

Семен Багдасаров: На Украине не будут воевать 20 лет, как в Афганистане

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T14:22

2022-08-31T14:22

2022-08-31T14:23

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Американцам в Афганистане противостояли партизанские группы "Талибана"*, это была партизанская война. На Украине совсем другая картина боевых действий, ничего общего не имеющая с событиями в Афганистане, считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Семён, в Багдаде протесты вроде бы пошли на спад. Сторонники ас-Садра после его приказа начали покидать зеленую зону в центре Багдада, комендантский час отменили. На данный момент число погибших – 30 человек, пострадало всего около семисот. Как политика США повлияла на противоречия в стране, насколько они сильны, насколько обострились с момента вывода войск США в конце 2021 года?– Строго говоря, американцы не до конца вывели свои войска. Как повлияла? Во-первых, полная раздробленность общества. Шииты, как видите, тоже не едины. Есть движение садристов, сторонников Муктады ас-Садра, который выступает против присутствия (США – Ред.) и влияния американской политики на внешнюю политику Ирака, а также против влияния Ирана на политику в Ираке. И есть шиитские партии, в основном, которые ориентируются, наоборот, на Иран.Курды, часть Курдистана, которую контролирует Барзани – Эрбиль – (в значительной степени - Ред.) ориентированы на Турцию, Израиль, США. А которые (контролируются - Ред.) Талабани, Сулеймани – они ориентированы на Иран. Всего не перечислишь. Полная раздробленность.– Шиитов более 80%?– 60-65%, кто их считал…– О других темах – об Афганистане и Украине. Мы видим, к чему привела политика США в Афганистане. Столь прямого участия Штатов в украинском конфликте пока нет, однако – что, на ваш взгляд, общего, и каковы различия в участии США и поддержки сил в этих странах. И к чему может привести такая вовлеченность США в украинский конфликт? Увидим ли мы повторение бегства из Афганистана?– Я думаю, для того, чтобы увидеть "бегство из Афганистана", нужно, чтобы американцы сами лично вошли в Украину, и там непосредственно вели боевые действия…В Афганистане значительную часть действий вела коалиция во главе с американцами, она вела боевые действия против движения "Талибан"*. Это немножко разное. Война в Афганистане заняла двадцать лет, не забывайте. Здесь такого не будет.Американцам в Афганистане противостояли партизанские группы того же "Талибана"*, это была партизанская война. На Украине совсем другая картина боевых действий, ничего общего не имеющая с событиями в Афганистане. Тут трудно сравнить. Единственное, можно сказать, что и там был провал (у США – Ред.), и здесь будет провал.– Про бегство - я имел в виду сторонников Америки, а не непосредственно Штатов. Не самих американцев, а сторонников американского или проамериканского правительства.– Там сначала американцы дали деру, а потом их афганские сторонники. Как будет на Украине? Поживем – увидим.– Вопрос о Запорожской АЭС и влиянии Соединенных Штатов. Украина ведь явно не сама идет к ядерной катастрофе? Так ли обязательно украинской власти выполнять указания Штатов по обстрелам и в чем смысл обстрелов Запорожской АЭС?– Зависимость нынешнего руководства Украины от США абсолютная. Но, если американцы не будут поставлять десятки миллиардов долларов – сорок миллиардов по военной части, то понятное дело, этот режим очень быстро рухнет.Почему наносят удары по ЗАЭС – мне трудно сказать, по всей вероятности, они хотят таким образом привлечь мировое сообщество, чтобы оно надавило на Россию, чтобы Россия ушла с территории Запорожской АЭС и отдала ее киевским властям. Я думаю, эта цель имеет место быть.– Поможет ли МАГАТЭ прекратить эти обстрелы?– Я так не думаю. МАГАТЭ чисто техническая организация, они скажут, что не надо обстреливать, скажут, в каком состоянии находится станция. Никто не может повлиять на США или на Киев с точки зрения прекращения обстрелов АЭС. – Почему такую наглую ложь в отношении обстрелов допускают и игнорируют очевидные вещи, обвиняя в обстрелах Россию?– Это мы имеем дело с такой информационной политикой. Поэтому они используют нас в этом плане, пользуясь своими возможностями в мировом информационном пространстве.*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ukraina.ru/20220211/1033254772.html

https://ukraina.ru/20220830/1038243347.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, багдад, запорожская аэс, сво, сша